21 estados nas 5 regiões sob alerta de chuvas intensas nesta quinta, 12; confira a previsão

Nesta quinta-feira a previsão indica chuvas intensas espalhadas pelas 5 regiões do Brasil. Há riscos de transtornos e potenciais problemas, com isso as áreas ficam sob alertas.

Chuvas intensas mantém risco de alagamentos em várias regiões do Brasil. Foto: Lucas Dias/GP1.

A quinta-feira (12) será movimentada de norte a sul do Brasil. Há previsão da chegada de uma nova frente fria à Região Sul, enquanto chuvas intensas persistem sobre o Sudeste, Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste do país. Com isso, diversos estados permanecem em alerta.

Nos últimos dias, os volumes de chuva têm sido elevados no Sudeste e no Centro-Oeste, provocando transtornos como a elevação dos níveis dos rios e deslizamentos de terra, especialmente em áreas serranas.

A população deve manter atenção aos alertas emitidos, já que nesta quinta-feira (12) o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mante o risco de chuvas intensas. Confira o mapa com os estados em alerta.

Mapa de alertas emitido pelo INMET.

Apenas 5 estados não estão sob qualquer tipo de alerta, confira:

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Espírito Santo

Roraima

Veja a seguir a previsão do tempo para toda esta quinta-feira (12), véspera do carnaval.

Frente fria avança pelo Sul do Brasil

A previsão indica aumento da nebulosidade sobre o Rio Grande do Sul nas primeiras horas da quinta-feira (12), devido à chegada de uma frente fria que provoca mudança nas condições do tempo na região.

Mapa de chuva prevista para a Região Sul nesta quinta-feira (12).

Até o fim da manhã, são esperadas chuvas de intensidade moderada a forte. Além disso, devido às temperaturas elevadas à frente do sistema, há risco de tempo severo, com possibilidade de queda de granizo, fortes rajadas de vento e acumulados expressivos, principalmente no oeste gaúcho.

No início da tarde, o céu permanece encoberto em todo o estado. Ao longo do dia, as chuvas tendem a ocorrer de forma irregular, mas não se descartam transtornos. Atenção especial para a capital Porto Alegre (RS), onde há risco de tempestades no fim da tarde.

Densidade de raios mostra áreas com chances de tempestades na Região Sul nesta quinta-feira (12).

A instabilidade não se restringe ao Rio Grande do Sul. No Paraná, a tarde será marcada por tempo instável e possibilidade de tempestades, especialmente na porção oeste do estado, que também fica em alerta para eventuais transtornos.

Centro-Oeste e Sudeste em alerta para chuvas intensas

Os alertas não ficam restritos ao Sul do Brasil nesta quinta-feira (12). Há previsão de chuvas intensas e mais generalizadas sobre o Brasil Central, afetando principalmente Goiás e Mato Grosso, estados que já vêm registrando elevados volumes de precipitação.

No Mato Grosso do Sul, as chuvas retornam com força. O estado também permanece em alerta, com previsão de temporais e risco de transtornos, sobretudo nas áreas próximas à divisa com o Paraná.

No Sudeste, o cenário é dividido em duas situações distintas. A primeira indica tempo mais estável e parcialmente nublado em parte de Minas Gerais, no norte do Rio de Janeiro e em todo o Espírito Santo. A segunda aponta para a ocorrência de chuvas sobre o estado de São Paulo, o Triângulo Mineiro, o sul de Minas Gerais e o sul do Rio de Janeiro.

Essas áreas vêm registrando volumes elevados nos últimos dias e, portanto, os alertas de perigo seguem mantidos. A combinação de chuvas intensas e solo já saturado aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. A capital paulista permanece em estado de atenção.

Chuvas afetam Norte e Nordeste

A elevada quantidade de água precipitável na Região Norte ou seja, o alto teor de umidade disponível na atmosfera, favorece a formação de nuvens carregadas com potencial para grandes volumes de chuva.

Água precipitável disponível para a tarde desta quinta-feira (12), segundo o modelo ECMWF.

A região segue em alerta, especialmente nas capitais Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Áreas do Amazonas e do Pará também têm previsão de precipitação significativa.

Essa abundância de umidade ocorre não apenas pela influência da Floresta Amazônica, mas também pelo transporte de umidade proveniente do Atlântico Equatorial, o que mantém a atmosfera bastante saturada.

Mapa de chuva prevista para a tarde desta quinta-feira (12), segundo o modelo ECMWF.

Resquícios dessa umidade também influenciam o Nordeste. Há previsão de chuvas intensas sobre o Maranhão e o Piauí. No oeste da Bahia, o tempo permanece nublado. Ao longo de toda a faixa litorânea nordestina, há possibilidade de chuva fraca a moderada.