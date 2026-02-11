Conheça a cidade mineira que fica dentro de um vulcão extinto e virou refúgio de águas termais

Famosa cidade no sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, foi erguida dentro da caldeira de um vulcão extinto, e é justamente a formação geológica da região que proporciona águas termais de até 45°C.

Esta cidade mineira construída dentro de um vulcão adormecido destaca-se como importante estância hidromineral e turística. Crédito: Fagner Martins/Shutterstock.

Esta cidade no sul de Minas Gerais é famosa por estar situada na caldeira de um vulcão extinto e por suas águas termais que chegam aos 45°C. Mais precisamente, a cidade fica na borda de uma caldeira vulcânica de 30 km de diâmetro formada há 80 milhões de anos.

A sua origem vulcânica é responsável pelas fontes de águas sulfurosas, ricas em minerais e utilizadas para banhos terapêuticos, conhecidas desde o tempo do Brasil Império. Mas calme… apesar de existirem algumas lendas, o vulcão está inativo, deixando apenas o subsolo rico em minerais e as águas quentes como herança geológica.

Estamos falando de Poços de Caldas, cidade que faz parte da Serra da Mantiqueira e é rodeada por montanhas, formando uma paisagem única. Aliás, é um dos principais destinos turísticos do estado, consolidando-se hoje no ecoturismo e na produção de cristais. Acompanhe abaixo o que fazer na região.

Os principais atrativos turísticos

O principal atrativo da região são as águas termais terapêuticas, com destaque para as Thermas Antônio Carlos, o principal balneário da cidade, que fica em um edifício estilo neoclássico de 1931, oferecendo saunas, banhos sulfurosos e massagens relaxantes.

Outro destaque é o famoso Cristo Redentor, um mirante localizado no topo da Serra de São Domingos com vista panorâmica da cratera vulcânica.

Curiosidade: o nome desta cidade mineira é uma homenagem à cidade termal portuguesa Caldas da Rainha e às fontes usadas como "poços" pelos animais no século 19.

O Recanto Japonês é um jardim temático que reproduz a paisagem oriental em meio à vegetação mineira, com arquitetura e vegetação japonesa, incluindo um lago com carpas.

Outro ponto turístico é a Fonte dos Amores, um recanto romântico com uma estátua em mármore branco esculpida pelo italiano Giulio Starace em 1929.

A bela Cachoeira Véu das Noivas, em Poços de Caldas, MG. Crédito: Divulgação.

Entre as belezas naturais, estão a Cascata das Antas, uma queda de água imponente onde se pode visitar as ruínas da primeira hidrelétrica da cidade; e a Cachoeira Véu das Noivas, uma das belezas naturais mais visitadas, composta por três quedas d'água.

O ⁩⁦Parque Afonso Junqueira⁩⁦ é um outro atrativo, um grande ⁩⁦parque⁩⁦ urbano muito bem arborizado no centro da cidade, ⁩⁦que destaca-se por seu valor paisagístico e exuberante vegetação, com árvores de grande porte, plantas ornamentais e arbustos variados.

E como já mencionamos anteriormente, a cidade também tem várias fábricas de cristais para visitar e fazer compras, sendo reconhecida pela tradição dos cristais artísticos inspirados na Ilha de Murano.

Monumento do Cristo Redentor, localizado no topo da Serra de São Domingos em Poços de Caldas (MG). Crédito: Divulgação.

Para quem for à região, há ainda a opção de fazer um roteiro rural, um Circuito que integra propriedades como a Fazenda Irarema e produtores de doces cristalizados.

Além disso, é claro, a gastronomia típica mineira que valoriza queijos, doces e cafés produzidos em solo vulcânico.

Uma cidade rica em belezas naturais, atividades turísticas e culinária típica… Então, já coloque na sua lista e não deixe de ir conhecê-la! A visita vale a pena!

