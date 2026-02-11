Entre sexta-feira e o domingo, SC está sob alerta e pode receber 150 mm; confira a previsão

Santa Catarina está em estado de atenção para uma nova rodada de chuvas intensas e temporais a partir desta sexta-feira, com volumes chegando em torno dos 150 mm no sul do estado.

A partir desta sexta-feira (13), uma nova rodada de chuvas intensas e temporais deixa o estado de Santa Catarina em alerta. A combinação do calor com a chegada de uma nova frente fria na região vai favorecer a formação de tempestades, que podem vir acompanhadas por fortes rajadas de vento, raios, e também não se descarta a possibilidade de queda de granizo.

As chuvas podem acumular até 50 mm num período de 24h, e os acumulados até o domingo (15) chegam aos 150 mm em áreas do extremo sul do estado.

Acompanhe a seguir mais detalhes de como fica o tempo na região até o fim de semana.

Santa Catarina em alerta no fim de semana

A quinta-feira (12) será de céu com poucas nuvens e o calor seguirá atuando em todo o estado catarinense e, juntamente com a disponibilidade de umidade, favorecerá a ocorrência de tempestades isoladas durante a tarde, especialmente entre o Meio-Oeste e o Litoral Norte. As demais áreas podem registrar chuvas fracas e isoladas.

Mas é a partir da sexta-feira (13) que as coisas mudam e o estado fica em alerta para condições mais adversas do tempo. A aproximação da frente fria reforça a condição para fortes tempestades em todas as regiões, principalmente dos Planaltos ao Litoral.

Na sexta-feira (13), o risco é alto para ocorrências relacionadas à alagamentos e enxurradas em todo o estado catarinense.

Durante a manhã, a nebulosidade aumenta e já podem ocorrer chuvas moderadas no oeste do estado. A partir da tarde, há alto potencial para tempestades, chuvas pontualmente intensas, rajadas de vento e queda de granizo pontual em todo o território catarinense, mas principalmente na metade leste.

Previsão de densidade de raios para sexta-feira (13) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF, destacando as áreas em risco de tempestades.

À noite (de sexta), as chuvas ficam mais concentradas na porção centro-leste de Santa Catarina, ocorrendo de forma moderada, mas ainda com risco de temporais no Litoral Norte.

A tendência para os primeiros dias de Carnaval no estado é de novamente tempo instável. O sábado (14) e o domingo (15) terão os típicos temporais de verão entre as tardes e noites em todo o estado, os quais acontecem juntamente com chuvas pontualmente intensas, rajadas de vento moderadas e de forma mais pontual e possível queda de granizo isolado.

Previsão de precipitação (em mm) para o sábado (14) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, as instabilidades mais intensas no fim de semana vão se concentrar entre os Planaltos e o Litoral devido à passagem da frente fria pelo oceano. À noite, ainda são previstas chuvas fracas a moderadas em todas as regiões do estado.

O mapa (abaixo) do acumulado de precipitação (em mm) até a noite (21h) de domingo (15) mostra que as chuvas serão irregulares, com os maiores volumes em pontos do Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, onde ficam em torno dos 100 mm, e no extremo sul, onde pontualmente podem chegar aos 150 mm, como por exemplo, em Sombrio (150,7 mm).

Previsão de precipitação acumulada (em mm) até a noite (21h) do domingo (15), segundo o modelo europeu ECMWF.

Outras localidades que registrarão volumes de chuva significativos até o domingo (15) são:

Rio dos Cedros: 109,5 mm

Benedito Novo: 107,2 mm

Blumenau: 106,7 mm

Araranguá: 116,6 mm

Cocal do Sul: 114,1 mm

Santa Rosa do Sul: 122,1 mm

Forquilhinha: 121,7 mm

A capital Florianópolis registrará em torno de 45 mm até o fim de semana.