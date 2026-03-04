Frente fria começa a se formar na sexta e sistema traz expectativa de muita chuva na próxima semana

A partir de sexta-feira, previsões indicam que o avanço de uma frente fria e a posterior formação de um ciclone extratropical trará muita nebulosidade e chuvas fortes para o Brasil na próxima semana

A partir de sexta-feira, uma frente fria e a posterior formação de um ciclone extratropical trazem nebulosidade e chuvas fortes para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Ao longo desta sexta-feira (6), uma longa e intensa frente fria associada a um ciclone que está localizado no extremo sul da América do Sul começa a avançar pelo país. Ao longo do dia, o sistema causará pancadas de chuva localizadas sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná.

No sábado (7), um novo sistema se desenvolverá nos rastros dessa frente: Um ciclone extratropical, com centro na altura do Rio Grande do Sul. O sistema ajudará a manter as pancadas de chuva sobre estes estados ao longo do dia, e seu surgimento pode ser observado na imagem abaixo:

Previsão de pressão, nuvens e chuva na sexta-feira de tarde (esquerda) e no sábado de tarde (direita) mostra respectivamente a chegada da frente fria ao Sul e a formação do ciclone.

Já no domingo (8), o ciclone se afastará em direção ao Oceano Atlântico Sul, mas impulsionará a frente fria em direção norte. O resultado é que chuvas se formarão com mais abrangência sobre o estado do Paraná, enquanto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina as chuvas continuam especialmente na região litorânea.

Chuvas atingem também o Sudeste e Centro-Oeste

Ao longo do próprio domingo, a circulação associada ao fenômeno também impulsionará a formação de pancadas de chuva expressivas sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste - inclusive em áreas do Sudeste que já tem enfrentado grandes transtornos devido às chuvas fortes na última semana.

Previsão de densidade de raios no domingo durante a tarde mostra tempestades se espalhando por estados como SC, PR, SP, RJ, MG, ES e MS, ocasionando chuvas intensas.

Com isso, neste final de semana, pancadas de chuva serão registradas em praticamente todos os estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste - embora regiões como o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo e o norte de Goiás registrem pouquíssima ocorrência de chuvas.

Ao total, os acumulados de chuva até o final da segunda-feira mostram que diversos municípios registrarão chuvas acima de 100 mm, especialmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Isso pode ocasionar transbordamentos de rios, alagamentos e deslizamentos de terra.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da segunda-feira mostram que diversos municípios - especialmente em MG, RJ e RS - registrarão volumes de chuva superiores a 100 mm.

Além disso, previsões indicam que as chuvas continuarão se formando de maneira expressiva ao longo da semana que vem, se concentrando especialmente as regiões Sudeste e Centro-Oeste e causando acumulados de chuva altíssimos nestas regiões. Entre os estados mais atingidos, podemos listar:

São Paulo (especialmente norte do estado)

(especialmente norte do estado) Minas Gerais (todo o território)

(todo o território) Rio de Janeiro (todo o território)

(todo o território) Espírito Santo (todo o território)

(todo o território) Mato Grosso do Sul (exceto extremo sul do estado)

(exceto extremo sul do estado) Mato Grosso (especialmente sul do estado)

(especialmente sul do estado) Goiás (todo o território)

(todo o território) Distrito Federal (todo o território)

Esta situação pode ser melhor observada na figura abaixo, que ilustra as anomalias de chuva ao longo da semana que vem.

Previsão de anomalias de chuva entre os dias 9 e 16 de Março (modelo ECMWF)

Vale notar que as condições meteorológicas podem variar de um município para outro. Por isso, não deixe também de acompanhar as previsões de chuva e temperatura específicas para a sua cidade. Assim, você evita ao máximo ser pego desprevenido pelo mau tempo.