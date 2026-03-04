Frente fria começa a se formar na sexta e sistema traz expectativa de muita chuva na próxima semana
A partir de sexta-feira, previsões indicam que o avanço de uma frente fria e a posterior formação de um ciclone extratropical trará muita nebulosidade e chuvas fortes para o Brasil na próxima semana
Ao longo desta sexta-feira (6), uma longa e intensa frente fria associada a um ciclone que está localizado no extremo sul da América do Sul começa a avançar pelo país. Ao longo do dia, o sistema causará pancadas de chuva localizadas sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná.
No sábado (7), um novo sistema se desenvolverá nos rastros dessa frente: Um ciclone extratropical, com centro na altura do Rio Grande do Sul. O sistema ajudará a manter as pancadas de chuva sobre estes estados ao longo do dia, e seu surgimento pode ser observado na imagem abaixo:
Já no domingo (8), o ciclone se afastará em direção ao Oceano Atlântico Sul, mas impulsionará a frente fria em direção norte. O resultado é que chuvas se formarão com mais abrangência sobre o estado do Paraná, enquanto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina as chuvas continuam especialmente na região litorânea.
Chuvas atingem também o Sudeste e Centro-Oeste
Ao longo do próprio domingo, a circulação associada ao fenômeno também impulsionará a formação de pancadas de chuva expressivas sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste - inclusive em áreas do Sudeste que já tem enfrentado grandes transtornos devido às chuvas fortes na última semana.
Com isso, neste final de semana, pancadas de chuva serão registradas em praticamente todos os estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste - embora regiões como o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo e o norte de Goiás registrem pouquíssima ocorrência de chuvas.
Ao total, os acumulados de chuva até o final da segunda-feira mostram que diversos municípios registrarão chuvas acima de 100 mm, especialmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Isso pode ocasionar transbordamentos de rios, alagamentos e deslizamentos de terra.
Além disso, previsões indicam que as chuvas continuarão se formando de maneira expressiva ao longo da semana que vem, se concentrando especialmente as regiões Sudeste e Centro-Oeste e causando acumulados de chuva altíssimos nestas regiões. Entre os estados mais atingidos, podemos listar:
- São Paulo (especialmente norte do estado)
- Minas Gerais (todo o território)
- Rio de Janeiro (todo o território)
- Espírito Santo (todo o território)
- Mato Grosso do Sul (exceto extremo sul do estado)
- Mato Grosso (especialmente sul do estado)
- Goiás (todo o território)
- Distrito Federal (todo o território)
Esta situação pode ser melhor observada na figura abaixo, que ilustra as anomalias de chuva ao longo da semana que vem.
Vale notar que as condições meteorológicas podem variar de um município para outro. Por isso, não deixe também de acompanhar as previsões de chuva e temperatura específicas para a sua cidade. Assim, você evita ao máximo ser pego desprevenido pelo mau tempo.