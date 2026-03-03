Moradores do Piauí e Ceará enfrentam inundações após chuvas fortes atingirem a região do Nordeste; veja imagens

A combinação perigosa de três sistemas meteorológicos sobre a região Nordeste provocou o transbordamento de barragens e forçou a população a abandonar suas residências em caráter emergencial.

Alagamento em Juazeiro do Norte (CE). — Foto: Patrícia Silva/ SVM

As fortes chuvas que atingiram o Nordeste nos primeiros dias de março deixaram um rastro de alagamentos, perdas materiais e dezenas de desabrigados. No Ceará, a situação mais crítica foi registrada nesta terça-feira (3), quando o município de Tauá acumulou 182 mm de precipitação em poucas horas, configurando o maior volume do estado.

182 mm de chuva atingiram Tauá (CE) na manhã desta terça-feira (3) — Foto: Reprodução

A Barragem do Porão e o Rio Santo Antônio de Baixo transbordaram e, em paralelo, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para 36 cidades cearenses, indicando risco elevado de inundações e deslizamentos de encostas. Em Juazeiro do Norte, o cenário foi de caos, especialmente no bairro Lagoa Seca. A água subiu rapidamente e ultrapassou a marca de um metro na Avenida Leão Sampaio, principal via de ligação com o município vizinho de Barbalha.

Passa ou não passa?



Em Juazeiro do Norte, após chuva intensa, rio subiu repentinamente. pic.twitter.com/5ZLxSINXPo — TumultoBRacervo (@Tumultobracervo) March 3, 2026

Veículos estacionados em postos de combustíveis ficaram submersos, enquanto diversos moradores e comerciantes tentavam conter a invasão da correnteza em seus imóveis. Durante o temporal, motoristas que arriscaram atravessar os trechos inundados acabaram com os carros parados no meio da via, elevando o risco de acidentes na região do Cariri.

Cidades do Piauí enfrentam alagamentos e perdas materiais

A força das águas também castigou o estado do Piauí no início do mês. Na cidade de Fronteiras, no dia 1º de março, o volume de chuva chegou a 250 mm em comunidades rurais como Recanto, Alecrim e Lagoa Seca. O excesso de água fez o Rio Socorro transbordar, arrastando animais de criação, como ovelhas e porcos, e gerando grandes prejuízos aos produtores locais.

Famílias ficaram desabrigadas após fortes chuvas em cidade do Piauí — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na área urbana, ao menos 15 famílias perderam todos os seus bens e precisaram ser alojadas de forma provisória. O evento foi tão intenso que a Barragem da Itapissuma atingiu sua capacidade máxima e extravasou pela primeira vez desde a sua construção. Dias antes, o extremo sul piauiense já sofria com o impacto do clima.

Pelo menos cinco cidades registraram estragos severos, incluindo desabamentos de muros em Riacho Frio e dificuldade de tráfego em São Gonçalo do Gurguéia. O município de Corrente, que já estava com a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal desde fevereiro, teve cinco pontes danificadas e diversas comunidades isoladas.

Ação de sistemas meteorológicos agrava a instabilidade

Os volumes expressivos de precipitação registrados nos dois estados são explicados pela atuação simultânea de três sistemas climáticos. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) intensificaram a formação de nuvens sobre a região. Essa junção cria um ambiente altamente favorável para tempestades contínuas e temperaturas amenas.

Diante desse cenário instável, as autoridades mantêm o monitoramento ininterrupto nas áreas de maior vulnerabilidade. A principal recomendação dos órgãos de proteção civil é que a população evite transitar por pontes, rios e rodovias alagadas. Ademais, os moradores de áreas íngremes devem permanecer atentos a qualquer sinal de movimentação de terra, abandonando as residências e buscando locais seguros ao primeiro indício de desastre.

Referências da notícia

Tauá tem chuva 182 milímetros; cidade está incluída em alerta de 'grande perigo'. 3 de março, 2026.

Água sobe mais de um metro, invade casas e comércios em meio a forte chuva em Juazeiro do Norte. 3 de março, 2026.

Mais de 25 famílias ficam desabrigadas após fortes chuvas em cidade do Piauí. 1 de março, 2026.