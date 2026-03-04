Velas, incenso e lareiras poluem o ar interno muito mais do que você imagina

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ar dentro de casa pode ser de 2 a 5 vezes mais poluído do que o ar externo. Cientistas compartilham dicas práticas sobre como reduzir a poluição interna e limitar seu impacto na saúde.

A vela é uma fonte de poluição interna do ar.

Ar ambiente. Os níveis globais de poluição às vezes atingem picos particularmente alarmantes. É o caso de países como Índia, China e Estados Unidos. A atividade industrial, o tráfego intenso nas principais rodovias e o uso generalizado de produtos químicos representam riscos reais para o planeta e para a nossa saúde.

Contrariamente à crença popular, porém, não estamos necessariamente mais seguros dentro de casa do que ao ar livre, como explicam Jonathan Levy, especialista em saúde ambiental, e Gabriel Bekö, engenheiro ambiental.

Produtos domésticos, gás e velas estão entre as fontes tóxicas

Em entrevista à National Geographic, eles explicaram por que o ar em ambientes fechados pode ser ainda mais poluído do que o ar externo, entre duas e cinco vezes mais, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), e, principalmente, como reduzir os riscos à saúde evitando ou adotando certos hábitos cotidianos. Durante o inverno, em particular, tendemos a passar muito mais tempo dentro de casa.

Uma boa ventilação favorece a renovação do ar

Segundo os pesquisadores, muitas fontes comuns podem agravar a poluição interna. Queimar velas, incenso ou acender uma lareira aumenta a contaminação. Essas atividades liberam gases e partículas finas no ar, que podem eventualmente entrar na corrente sanguínea. Sprays aerossóis, que contêm inúmeras substâncias químicas, levantam preocupações semelhantes. Os cientistas indicaram que essa exposição pode contribuir para distúrbios de desenvolvimento em crianças.

“Muitos produtos químicos dentro de nossas casas vêm de produtos de consumo diário. Grande parte deles provém de produtos de higiene e beleza, mas existem outras fontes, como a combustão, se você usa fogões a gás ou velas. Cozinhar também libera produtos químicos e partículas”, explica Gabriel Bekö. Essas ações rotineiras podem ter um impacto real na saúde.

Gás, uma das fontes mais utilizadas.

Jonathan Levy concorda que alcançar zero poluição em ambientes internos é irrealista. Não há necessidade de deixar de viver normalmente, mas o objetivo deve ser reduzir a exposição sempre que possível e fazer concessões sensatas. Ele destaca três fatores principais que degradam a qualidade do ar interno: a quantidade de material queimado e a duração da combustão, o nível de ventilação e o tamanho da residência. Moradias menores são particularmente vulneráveis.

Então, o que pode ser feito? O primeiro hábito a adotar é abrir as janelas o máximo possível durante o dia, mesmo no inverno. Isso permite a circulação de ar fresco e reduz a concentração de partículas finas. Um filtro de ar de alta qualidade também pode melhorar significativamente a qualidade do ar interno. Por fim, se possível, evite usar velas e incenso, a menos que sejam realmente necessários. Sempre que não forem essenciais, é melhor remover essas fontes tóxicas do seu ambiente.

