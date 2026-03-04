Rota da Uva & Vinho: Paraná ganha rota turística rural que conecta 60 vinícolas em 31 cidades

O Governo do Paraná oficializou o lançamento da Rota da Uva & Vinho, iniciativa que conecta dezenas de propriedades em diferentes cidades para fortalecer o turismo e a vitivinicultura regional.

O Paraná acaba de ganhar mais uma rota rural turística. O Governo do Estado lançou oficialmente no dia 24 de fevereiro a 'Rota Uva & Vinho Paraná', uma iniciativa do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri) coordenada pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab). O objetivo é fortalecer a vitivinicultura no turismo rural e na economia regional.

O roteiro reúne 60 propriedades, vinhedos e vinícolas em um mapa digital com sinalização temática e informações históricas e regionais voltadas ao visitante, e abrange 31 municípios espalhados desde a Região Metropolitana de Curitiba até o Oeste e o Sudoeste do estado. Saiba mais abaixo.

Sobre a Rota da Uva & Vinho

A iniciativa pretende impulsionar o enoturismo como produto turístico que coloque o Paraná no radar do vinho nacional, além de fortalecer o turismo rural na região.

São várias vinícolas e vinhedos que vão oferecer atividades aos visitantes, como programas “colha e pague”, vindimas e degustações guiadas. Mas cada local pode oferecer atrativos diferentes dos demais. Algumas propriedades dispõem de beleza cênica; outras estão mais para ofertas de piqueniques, gastronomia; e outras são mais voltadas para ensaios fotográficos.

Mapa temático da nova 'Rota da Uva & Vinho' no Paraná, com os 31 municípios participantes. Crédito: Divulgação.

Entre os municípios participantes da rota, destacam-se:

Região Metropolitana de Curitiba : São José dos Pinhais, Campo Largo, Morretes

: São José dos Pinhais, Campo Largo, Morretes Sul/Sudeste : União da Vitória, Bituruna, Rio Negro, Ponta Grossa, Guarapuava

: União da Vitória, Bituruna, Rio Negro, Ponta Grossa, Guarapuava Norte/Noroeste : Marialva, Apucarana, Rosário do Ivaí

: Marialva, Apucarana, Rosário do Ivaí Oeste/Sudoeste: Francisco Beltrão, Santa Tereza do Oeste, Itapejara D’Oeste

Algumas das propriedades participantes são a Vinícola Durigan (dentro de Curitiba), a Cave Colinas de Pedra (Piraquara), a Vinícola Araucária (São José dos Pinhais), e a Vinícola Bertoletti (em Bituruna).

A vinícola Cave Colinas de Pedra, em Piraquara, funciona em um antigo túnel de trem, onde são servidos almoços e oferecidas visitas guiadas e degustações. Crédito: Divulgação.

O governador em exercício no momento da oficialização, Darci Piana, destacou que a rota é um catalisador para diversos setores, indo muito além da porteira das fazendas.

“A Rota Uva & Vinho Paraná traz muita coisa junto para a economia do Paraná: serviços, hotelaria, gastronomia. Em 2019, tínhamos meia dúzia de municípios que produziam uva. Hoje são 154. Isso significa que vamos ter agregar a força do turismo a esse movimento”, disse ele.

Com o lançamento desta rota, o estado espera aumentar a renda direta do produtor através da venda de vinhos, sucos e geleias, por exemplo, e também se consolidar como um destino de experiência, aproximando operadores de turismo, hotéis e restaurantes da produção local.

O mapa digital da rota já está disponível online e você pode acessar clicando aqui.

