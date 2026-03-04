Como se formaram os anéis de Saturno? Os astrônomos acreditam ter encontrado a resposta!

Os anéis de Saturno seriam o resultado de uma sucessão de colisões entre as luas do planeta, pelo menos de acordo com uma simulação efetuada por pesquisadores do Instituto SETI.

Os pesquisadores podem ter conseguido explicar a formação dos anéis do planeta Saturno!

Uma simulação efetuada por pesquisadores do Instituto SETI explica a formação dos famosos anéis de Saturno. Acredita-se que esta formação esteja relacionada com um cataclismo ocorrido há cerca de 100 milhões de anos.

Uma colisão de luas

Os anéis de Saturno fascinam os cientistas desde a sua descoberta em 1610. Na verdade, a sua origem continua a ser pouco clara e a sua composição ainda gera incerteza. No entanto, uma equipa de investigadores do Instituto SETI propôs um cenário plausível que oferece respostas a muitas dessas perguntas.

Tudo começou com uma colisão entre duas luas do gigante gasoso há cerca de 100 milhões de anos. Acredita-se que essas duas luas se fundiram perto de Saturno, o que explica o nascimento de Titã, que agora é a maior lua desse planeta.

Voici Titan, la plus grosse lune de Saturne, orbitant dans le plan des anneaux. Cest le seul satellite du système solaire qui possède, comme la Terre, une atmosphère singe de ce nom. Grand merci à la sonde Cassini . pic.twitter.com/skgw09Bfhq — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) January 30, 2022

Os pesquisadores analisaram as órbitas anômalas de várias luas de Saturno. Hiperião, uma lua pequena, segue uma órbita instável e muito inclinada, enquanto Titã apresenta um movimento excêntrico que atualmente é difícil de relacionar com a sua massa. Para compreender estes movimentos anómalos, os investigadores do Instituto SETI simularam o efeito de uma lua perdida nas órbitas dos satélites mencionados.

No entanto, as simulações com uma lua hipotética não conseguiram explicar as anomalias atuais, mas um objeto próximo de Titã que se fundiu com ela tornou-as coerentes. Portanto, as simulações sugerem que uma lua antiga (Proto-Titã) absorveu um corpo menor (Proto-Hiperião), e os restos desse impacto deram origem a Hiperião.



Esta teoria explicaria o eixo de rotação caótico e a órbita excêntrica de Hiperião, a sua aparência porosa e a sua aparente juventude. Também explica porque é que a órbita de Hyperion está em ressonância 4:3 com a de Titã; ou seja, Titã completa três órbitas ao redor de Saturno para cada quatro órbitas de Hyperion, uma característica que indica uma interação gravitacional entre os dois corpos celestes.

Uma ligação aos anéis de Saturno?

Embora esta teoria pareça bastante correta para explicar o comportamento de Titã e Hiperião, não explica atualmente a formação dos anéis de Saturno. De facto, a formação dos anéis do gigante gasoso não seria o resultado da colisão inicial entre os dois corpos celestes, mas sim das suas consequências.

Segundo as simulações, Titã teria desencadeado ressonâncias gravitacionais com os seus satélites mais próximos, ressonâncias que amplificam progressivamente as interações gravitacionais. Este fenómeno teria desestabilizado progressivamente as trajetórias de várias luas interiores, ou seja, as luas situadas entre Titã e Saturno.

Estas perturbações teriam desencadeado novas colisões entre satélites, impactos que libertaram quantidades significativas de detritos na órbita baixa da Terra. Embora alguns destes detritos se possam ter fundido para formar novas luas, grande parte teria permanecido em órbita à volta do planeta, formando os famosos anéis do gigante gasoso.

Esta reação em cadeia fornece assim muitas respostas a questões pendentes sobre os anéis de Saturno. Explica, por exemplo, a composição rica em gelo dos anéis, a sua juventude, a excentricidade de Titã e outras anomalias do sistema, como a forma e as caraterísticas orbitais de Hiperião e a inclinação invulgar de Hapetus.

Hyperion, moon of Saturn, observed by the Cassini probe on this day in 2005. pic.twitter.com/1vIf0vkhqN — Humanoid History (@HumanoidHistory) September 26, 2020

Agora, a missão Dragonfly, que deverá enviar uma sonda a Titã em 2034 para analisar a sua superfície e atmosfera, poderá confirmar ou refutar esta teoria. Poderá revelar vestígios do antigo impacto cataclísmico teorizado pelos investigadores do Instituto SETI.

Referência da notícia

Deux lunes disparues seraient à l’origine de la formation des anneaux de Saturne, Science&Vie (17/02/2026), Auriane Polge