Chuvas voltam a atingir todas as regiões a partir desta quinta-feira, 5

Nos próximos dias teremos o retorno das chuvas para o Sul e Sudeste do país, além da manutenção da precipitação sobre áreas do Centro-oeste, Norte e também Nordeste do Brasil.

Nuvem de carregada se aproximando de cidade no Sul de Minas Gerais, mudando o tempo na região. Foto: Adobe Stock.

Os próximos dias serão marcados por instabilidades espalhadas pelo país. Pancadas de chuva voltam a ocorrer sobre o Sul e Sudeste do Brasil de forma pontual e com baixa expectativa para transtornos.

Aos poucos, a estabilidade presente nos estados do centro-sul do Brasil vai perdendo força e dá lugar à formação de nuvens carregadas e ao aumento nas chances de chuva ao longo da tarde. A partir desta quinta-feira (5), todas as regiões do país voltam a registrar chuvas.

Veja a seguir a previsão do tempo para esta quinta (5) e sexta-feira (6), além de saber como será a tendência para este final de semana, o primeiro do mês de março.

Quinta-feira: previsão de chuva atinge todas as regiões

A quinta-feira (5) tem previsão de chuva para as cinco regiões brasileiras: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. As chuvas gradualmente retornam às regiões Sul e Sudeste do país a partir desta quinta (5). Em áreas pontuais do Paraná, há expectativa de chuvas com intensidades moderadas a fortes no decorrer da tarde.

Probabilidade de chuva na tarde desta quinta-feira (5) evidencia alertas para o Norte e parte do Nordeste.

No Sudeste do Brasil, uma faixa com maiores chances de chuva está presente entre o Triângulo Mineiro e o sul do Rio de Janeiro. Na porção norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, ainda há potencial para chuvas intensas e tempestades.

No Centro-Oeste, as chuvas ocorrem de forma mais intensa sobre o centro de Goiás e o centro-norte do Mato Grosso, com potencial para alguns transtornos.

Áreas do país que também têm riscos de chuvas intensas e tempestades ficam por conta das regiões Norte e Nordeste. Na Região Norte, há previsão e alerta para chuvas fortes nos estados de Rondônia, Acre e Amazonas. Além disso, Pará e Amapá recebem umidade vinda do Atlântico, o que aumenta a presença de nuvens carregadas.

Chuva prevista para a tarde desta quinta-feira (5), segundo o modelo ECMWF.

As chuvas começam a diminuir sobre o Nordeste do Brasil. Em áreas do interior de Pernambuco, Paraíba, Ceará e nordeste da Bahia, a tendência é de tempo mais estável nesta quinta-feira (5).

Sexta-feira: chuvas aumentam pelo Brasil

As chuvas ocorrem desde a madrugada sobre o coração do Brasil, atingindo áreas de Mato Grosso, Pará e Tocantins. Os modelos indicam chuvas moderadas desde a madrugada, persistindo até a noite. Desta forma, há riscos de alagamentos na região.

Água precipitável para a tarde desta sexta-feira (6), segundo o modelo ECMWF.

Nesta sexta (6), as chuvas vão se concentrar sobre o Mato Grosso, mas de forma irregular. Em Goiás, as precipitações se concentram nas porções sul e norte do estado. As instabilidades se espalham pela Região Norte, com riscos de precipitação de forte intensidade; a exceção fica por conta de Roraima, enquanto os demais estados permanecem em alerta.

A intensidade e a área com previsão de chuva aumentam sobre o Sul e Sudeste do Brasil. No norte do Rio Grande do Sul, há expectativa de retorno das precipitações, com possibilidade de chuvas intensas e potencial para prejuízos. O mesmo vale para o centro, leste e noroeste de São Paulo, além do centro e norte de Minas Gerais, onde há riscos de trovoadas e descargas elétricas.

No Nordeste, as chuvas seguem atuando, principalmente no oeste da Bahia, Ceará, Piauí e Maranhão. A convergência de massas de ar nessas áreas mantém o tempo instável e propício a grandes acumulados de chuva.

Final de semana: chuvas diminuem no Nordeste e avançam por outras áreas do Brasil

A tendência para este final de semana é de diminuição das chuvas sobre o Nordeste do Brasil. As pancadas se concentram no litoral devido ao transporte de ar úmido vindo do Atlântico. A maior intensidade está prevista para o domingo (8), especialmente sobre Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, enquanto no interior a chuva será leve e pontual.

A formação de uma frente fria a partir desta sexta-feira (6) vai mudar o tempo na Região Sul no final de semana. O sábado (7) será de tempo fechado e com alto risco de chuva na Região Sul. No domingo (8), o sistema frontal avança e o sol volta a aparecer.

Chuva prevista para a tarde deste domingo (8), segundo o modelo ECMWF.

Sobre o Sudeste e Centro-Oeste, um novo corredor úmido vai proporcionar a formação de nuvens carregadas na faixa entre Mato Grosso e Rio de Janeiro. Há previsão de chuvas em toda essa área, com possibilidade de forte intensidade em alguns pontos.