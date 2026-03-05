Frente fria chega ao Sudeste neste fim de semana; saiba o que esperar

Nova frente fria vai avançar pelo Sudeste do Brasil entre os dias 8 e 10 de março, causando fortes pancadas de chuva e raios em boa parte da Região. E ao longo da próxima semana, há riscos de grandes volumes de chuvas, especialmente no leste da Região.

Nova frente fria avança pela Região Sudeste do Brasil neste fim de semana, causando chuvas volumosas e intensas e com trovoadas. Foto: Divulgação/ND Mais.

Esta primeira semana de março está sendo de tempo mais firme em boa parte do Sudeste do Brasil, mas ainda com chances de pancadas de chuva mais significativas e de forma mais isolada em algumas áreas do interior da região e próximo à costa, muito por conta da circulação marítima.

Mas a partir do domingo (8), as chuvas ganham força e se espalham pela Região por conta do avanço de uma nova frente fria. O sistema meteorológico vai causar chuvas moderadas a fortes e descargas elétricas (raios) em todos os estados do Sudeste.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações. . Siga-nos e ative as notificações.

Além disso, ao longo da segunda semana de março, há riscos de altos volumes de chuva devido à passagem do sistema frontal e a posteriores ventos marítimos que levam a umidade do mar para o interior do Sudeste. As áreas em maior risco são o litoral paulista, o Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais, Zona da Mata mineira e o Espírito Santo, regiões que anteriormente já foram afetadas por chuvas intensas que causaram muitos transtornos.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Tempo muda no Sudeste a partir do fim de semana

Na sexta-feira (6) terá Sol entre poucas nuvens em boa parte da Região Sudeste. Contudo, há riscos de pancadas de chuva rápidas e isoladas, e com trovoadas, no período da tarde no norte de São Paulo e no noroeste, Centro e parte do leste de Minas Gerais. À noite, ainda podem ocorrer pancadas bem isoladas na porção sul de Minas Gerais.

No sábado (7) as condições do tempo serão semelhantes, contudo, as instabilidades mais intensas avançam também para o Rio de Janeiro. Então, são esperadas pancadas de chuva que podem ser localmente fortes e com trovoadas durante a tarde no estado carioca, no centro, sul e leste mineiro (incluindo Belo Horizonte) e no norte, centro e leste de São Paulo, incluindo a capital paulista.

À noite, ainda há chances de pancadas fortes isoladas e com raios em áreas do oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro.

Previsão de precipitação (em mm) para o domingo (8) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Mas é no domingo (8) que a frente fria se aproxima e aumenta as chuvas na Região. Durante a manhã chuviscos podem ocorrer em São Paulo e no centro-sul mineiro; mas é à tarde que as instabilidades ganham reforço pelo sistema frontal (mapa acima).

Assim, chuvas de moderada a forte intensidade e com risco de tempestades ocorrem em áreas do norte e do leste de São Paulo, incluindo a capital paulista, no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e em Minas Gerais (com exceção do norte).

Previsão de densidade de raios (descargas elétricas) para o domingo (8) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com chances de ocorrência de temporais.

Entre a segunda (9) e a terça-feira (10), o sistema frontal continua afetando o tempo na Região Sudeste. Estão previstas chuvas volumosas e de até moderada intensidade, que podem ocorrer localmente em forma de pancadas fortes, em todos os estados da Região, mas preferencialmente no leste paulista, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e sul e leste de Minas Gerais.

Além disso, são esperadas tempestades pontuais no Espírito Santo, Minas Gerais e norte de São Paulo entre as tardes e as noites.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para segunda-feira (9) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

As chuvas na semana que vem devem ser mais volumosas, acumulando até 100 mm em 24 horas, especialmente entre São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, o que acende o alerta para novos transtornos nestas regiões.