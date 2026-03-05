18 estados possuem alertas de chuvas intensas e tempestades nesta sexta-feira, 6; veja a lista

Nesta sexta-feira há possibilidade de chuvas intensas e tempestades espalhadas pelo Brasil. Há risco potencial para problemas em 18 estados espalhadas por todas as regiões do país.

Grande parte do Brasil sob alerta amarelo de chuvas intensas.

O início do final de semana começa sob expectativa de chuvas intensas e tempestades espalhadas pelo Brasil. A presença de umidade entre o Norte e Nordeste do país mantém as chuvas nessas regiões, enquanto que na porção Sul uma frente fria irá se desenvolver, provocando mudanças no tempo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 16 estados estão sob alerta amarelo de chuvas intensas, 4 sob alerta laranja e 2 em alerta amarelo para tempestades. Confira o mapa e a lista abaixo:

Mapa de alertas do INMET para esta sexta-feira (6).

Rio Grande do Sul e Santa Catarina - alerta amarelo para tempestades ;

; Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia e Ceará - alerta amarelo para chuvas intensas;

Norte do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará - alerta laranja para chuvas intensas.

A seguir, veja a previsão do tempo com mais informações e detalhes para esta sexta-feira (6).

Riscos de transtornos aumentam nesta sexta-feira

A manhã desta sexta-feira (6) terá a presença de nebulosidade espalhada de norte a sul do Brasil. Contudo, com o passar das horas, o sol aparece e dispersa a quantidade de nuvens em vários municípios, principalmente no oeste do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Ainda durante a manhã, pancadas de chuva podem ser registradas no norte do Mato Grosso, sul do Pará, áreas pontuais do norte de Minas Gerais, interior de Goiás e do Tocantins. A capital Manaus/AM pode registrar chuvas intensas logo no início da manhã.

No começo da tarde, pontos de grande instabilidade surgem sobre o país. Nuvens carregadas se formam sobre a porção sul e noroeste de Minas Gerais, norte e leste de São Paulo, além do litoral do Rio de Janeiro, onde há riscos de chuvas mais fortes.

Mapa de densidade de raios para a tarde de sexta (6) indica as localidades com maior possibilidade de tempestades.

Com o passar das horas, as instabilidades se espalham por todas as regiões do Brasil. Na Região Sul, o tempo fica fechado e há chances de tempestades sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, devido ao processo de formação de uma nova frente fria que irá avançar pelo país nos próximos dias.

No Sudeste, há riscos de transtornos no sul e em uma pequena parte do leste do estado de Minas Gerais e na Região Serrana do Rio de Janeiro. As chuvas vem acompanhadas de descargas elétricas e também afetam o Triângulo Mineiro, a faixa entre o noroeste e centro de Minas, o Vale do Paraíba em São Paulo e áreas do sul do Espírito Santo, deixando toda esta área em alerta.

Mapa da previsão de chuva e nebulosidade para a tarde desta sexta-feira (6).

O Centro-Oeste e o Norte do Brasil têm grande quantidade de umidade na atmosfera e, com a presença do calor, as nuvens carregadas se formam. Desta maneira, chuvas intensas estão previstas para quase todos os estados das duas regiões, com exceção de Roraima. Os maiores riscos ficam por conta do Amapá e do Pará, onde há chances de tempestades e chuvas muito intensas.

Sobre a região Nordeste do Brasil há alertas vigentes, principalmente no oeste da Bahia e nos estados do Maranhão e Piauí. Após alguns dias de diminuição nas chuvas, esta sexta-feira (6) volta a ter possibilidade de chuvas intensas com descargas elétricas. Além disso, pancadas de chuva moderada estão previstas para o interior do Ceará, Pernambuco, Paraíba e a porção centro-leste da Bahia.

Os maiores acumulados de chuva desta sexta-feira (6) acontecem entre Mato Grosso, Amazonas, Pará e Tocantins. Os volumes de chuva nesses estados podem chegar a 100 mm em áreas pontuais. Confira a lista do acumulado previsto para algumas cidades brasileiras:

Palmas/TO - 69 mm

Floriano/PI - 41 mm

Porto Velho/RO - 40 mm

Governador Valadares/MG - 23 mm

Lembrando que, em caso de emergência, comunique as autoridades municipais o mais rápido possível. Esteja atento à previsão do tempo e aos comunicados emitidos pelos órgãos responsáveis pela sua região e cidade.