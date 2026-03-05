Cientistas não entendem como essa supergigante pôde desaparecer repentinamente!

A estrela M31-2014-DS1 parece ter desaparecido misteriosamente sem produzir uma supernova entre 2014 e 2024, de acordo com observações do telescópio NEOWISE, o que confirmaria uma hipótese proposta por astrofísicos.

O brilho da supergigante M31-2014-DS1 diminuiu gradualmente entre 2014 e 2024, até se tornar invisível.

Uma estrela particularmente massiva localizada na galáxia de Andrômeda tornou-se invisível entre 2014 e 2024, sem que os cientistas observassem qualquer explosão!

Um objeto que se tornou indetectável

A estrela M31-2014-DS1 foi identificada, utilizando dados dos arquivos do telescópio infravermelho NEOWISE da NASA, como uma supergigante vermelha particularmente luminosa, com uma massa inicial estimada em cerca de 13 massas solares.

Em 2014, essa estrela supergigante sofreu uma grande erupção infravermelha, que causou um aumento repentino em seu brilho, detectado pelo telescópio NEOWISE. Após essa erupção, seu brilho caiu drasticamente nos anos seguintes, até se tornar completamente invisível.

De fato, a partir de 2023, essa estrela tornou-se indetectável tanto por telescópios terrestres quanto espaciais. De acordo com dados compilados dos arquivos do telescópio NEOWISE, seu brilho diminuiu aproximadamente 10.000 vezes em menos de dez anos, sem que nenhuma explosão de supernova fosse detectada, o que é extremamente incomum para uma estrela tão massiva.

Por ora, os astrônomos acreditam que essa estrela distante sofreu um colapso gravitacional direto e silencioso, sem a supernova tipicamente associada ao colapso de estrelas supergigantes. Isso teria levado à formação de um buraco negro.

Uma supernova fracassada?

Quando uma estrela tem uma massa superior a 8 ou 10 massas solares, geralmente termina sua vida de forma catastrófica. Esse tipo de estrela supergigante geralmente colapsa gravitacionalmente, produzindo uma supernova do tipo II, deixando como remanescente apenas uma estrela de nêutrons ou um buraco negro.

No entanto, os astrofísicos também teorizaram que, em alguns casos, o colapso estelar que ocorre quando as reações termonucleares cessam dentro da estrela pode contornar o estágio de supernova, dando origem rápida e diretamente a um buraco negro.

Esse tipo de evolução é particularmente difícil de observar, simplesmente porque a formação de um buraco negro desse tipo é muito tênue. No entanto, os cientistas conseguiram identificar um sinal infravermelho característico, na forma de radiação associada a um espasmo final de uma estrela supergigante, que causou a ejeção de camadas externas de matéria que, ao esfriarem, formaram uma camada de poeira que ainda brilha no infravermelho após esse evento.

Foi esse tipo de assinatura que os cientistas procuraram nos arquivos do NEOWISE, permitindo-lhes identificar um caminho evolutivo semelhante para a estrela M31-2014-DS1 na galáxia de Andrômeda. Essa descoberta sugere, portanto, que uma proporção significativa de estrelas supergigantes pode, de fato, terminar suas vidas como supernovas fracassadas, em vez de explosões brilhantes e cataclísmicas.

Além de confirmar teorias astrofísicas, essa supernova fracassada também fornece algumas respostas para o problema das "supernovas ausentes". O número de supernovas observadas é, na verdade, menor do que as taxas de formação estelar previstas. Por exemplo, já se passaram 421 anos desde que uma explosão de supernova foi observada na Via Láctea, enquanto os cálculos sugerem que deveríamos ter detectado pelo menos três por século.

