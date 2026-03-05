Vai a Belo Horizonte? Estes são os 5 pontos turísticos imperdíveis para conhecer na capital mineira

Conheça aqui os 5 pontos turísticos imperdíveis de Belo Horizonte que todo turista precisa visitar pelo menos uma vez na vida. Acompanhe conosco!

A Praça da Liberdade, um dos cartões-postais mais famosos de Belo Horizonte (MG). Crédito: Shutterstock.

Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais, rodeada por natureza e montanhas, oferece uma mistura rica de cultura, gastronomia e paisagens únicas. É uma cidade vibrante e cheia de vida, com clima acolhedor e a simpatia do povo mineiro.

Ao visitar a cidade, você vai encontrar várias opções de lazer, desde passeios tranquilos em áreas verdes até uma agitada vida noturna. Há espaços culturais, parques, restaurantes tradicionais e muito mais!

Mas hoje falaremos aqui sobre os 5 pontos turísticos imperdíveis que todo turista deve visitar se estiver de passagem pela região. Acompanhe abaixo conosco.

Um “City tour” pela capital mineira

Belo Horizonte mistura história, arte, natureza e gastronomia em pontos turísticos imperdíveis para moradores e visitantes. Nossa lista com os 5 principais lugares para visitar é:

Praça da Liberdade

A Praça da Liberdade é um dos principais cartões-postais da capital mineira, projetada no final do século 19. Ela combina paisagismo europeu, edifícios históricos e centros culturais. É um espaço ideal para fazer caminhadas, tirar fotos e para as crianças brincarem livremente.

E o principal: ela está no centro do Circuito Liberdade, com seus imponentes prédios históricos que abrigam museus, centros culturais e espaços de conhecimento.

O Circuito Liberdade é o maior complexo cultural, turístico, educativo e criativo da América Latina, com museus, espaços interativos e eventos gratuitos.

Neste famoso Circuito, estão, por exemplo, o Memorial Minas Gerais Vale, o Museu das Minas e do Metal - MM Gerdau, o Centro Cultural Banco do Brasil e a Casa FIAT de Cultura e a Biblioteca Pública Estadual, uma das maiores do Brasil.

Lagoa da Pampulha

Declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, o Conjunto Moderno da Lagoa da Pampulha é um dos principais pontos a serem visitados na capital mineira. São obras arquitetônicas construídas ao redor da lagoa.

O Conjunto Arquitetônico da Pampulha é um complexo de edifícios às margens da Lagoa da Pampulha idealizado na década de 1940 e projetado por Oscar Niemeyer. Na foto, a vista de trás da Igrejinha da Pampulha, com azulejos de Portinari. Crédito: Divulgação.

A orla da lagoa tem 18 km de extensão e é perfeita para caminhadas, corridas e passeios de bicicleta. Ao longo do percurso, é possível observar obras do famoso arquiteto Oscar Niemeyer, como a Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile e o Museu de Arte da Pampulha (MAP).

Aliás, a Igrejinha da Pampulha, como é popularmente chamada, conta com painéis de Cândido Portinari e é um ícone da arquitetura moderna e da fé dos mineiros. Há quem goste também de assistir o pôr do sol na orla da lagoa, um cenário incrível.

Mirante do Mangabeiras

O Mirante do Mangabeiras oferece uma das melhores vistas da cidade, uma vista panorâmica para observar toda a região aos pés da Serra do Curral. É um local para fotos, contemplação e até para aproveitar o pôr do sol lá de cima.

O Mirante fica dentro do Parque das Mangabeiras, que tem trilhas ecológicas, quadras esportivas e áreas para piquenique, atraindo famílias e grupos de amigos.

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Localizado no coração da capital mineira, o Parque Municipal é um verdadeiro refúgio verde, perfeito para caminhadas, passeios de pedalinho, piqueniques e brinquedos para crianças.

O belo Parque Municipal Américo Renné Giannetti, em Belo Horizonte (MG). Crédito: Divulgação.

O Parque Municipal conta com uma área de cerca de 182 mil m² e abriga uma rica biodiversidade de fauna e flora nativa. São cerca de 280 espécies de árvores endêmicas e exóticas, como figueiras, jaqueiras, flamboyants e ipês, e cerca de 100 espécies de aves, como bem-te-vis, sabiás e garças, além de outros animais.

Mercado Central

Não deixe de conhecer e provar iguarias no Mercado Central. O espaço foi fundado em 1929 com o intuito de reunir em um só local os produtores que abasteciam a cidade.

No Mercado Central há vários bares com tira-gosto para conferir a fama da comida mineira de buteco. E há ainda queijos, doces, temperos, embutidos, carnes, pimentas, cachaças e muito mais! Crédito: Divulgação.

Atualmente, o Mercado tem mais de 400 bancas que oferecem uma grande variedade de produtos típicos, como queijos artesanais, doces, cachaças, especiarias, ervas e até artesanato.

Além disso, é um ótimo local para provar a gastronomia local, já que conta com bares e botecos tradicionais que oferecem pratos típicos da região.

