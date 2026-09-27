Frente fria causa mudança radical no Sudeste; veja os alertas de tempestades severas e granizo

Uma frente fria se forma no Sul e avança em direção ao Sudeste ao longo da semana. A chegada do sistema frontal traz intensa virada do tempo com riscos e chuvas intensas, tempestades severas e queda de granizo.

Uma frente fria se forma no Sul e avança em direção ao Sudeste ao longo da semana. A chegada traz intensa virada do com tempestades e granizo.

A semana começa com a formação de uma ciclone extratropical e de sua frente fria no Sul do Brasil. O sistema frontal se forma completamente na terça-feira (29) e avança para o Sudeste na quarta-feira (30) provocando intensa mudança do tempo, através de tempestades, chuvas intensas e risco de queda de granizo.

Segunda-feira: calor e pancadas isoladas

Instabilidades atuam na Região Sul e ajudam a manter o escoamento dos ventos de norte mais quentes para o Sudeste. Assim, será mais um dia quente, com temperaturas máximas de mais de 40°C. Nas capitais, as temperaturas podem chegar aos 32°C em São Paulo, aos 34°C em Belo Horizonte e aos 30°C no Rio de Janeiro e em Vitória.

Temperaturas máximas para a segunda-feira, 28 de setembro.

Por volta do fim da tarde e início da noite, a nebulosidade aumenta no estado de São Paulo e há possibilidade de pancadas de chuva de até forte intensidade, mas ocorrendo de forma isolada e com curta duração no norte, porção central até a região próxima ao Paraná, entre Ourinho, Marília, Bauru e Botucatu.

Terça-feira: calor pré-frontal e pancadas e tempestades pontuais

A terça-feira (29) será mais um dia de tempo firme, vento norte e muito calor devido a condição pré-frontal que aumenta o escoamento de norte. Assim, as temperaturas podem atingir os 41°C no centro-norte de São Paulo, mas com valores próximos dos 40°C em boa parte das demais localidades. No leste do estados, as máximas variam de 26°C no litoral para 36°C na capital e região do Vale do Paraíba aos 38°C na região de Campinas.

Temperaturas máximas para a terça-feira, 29 de setembro.

Em Minas Gerais há previsão de calor em todas as regiões com temperaturas de 32 a 40°C, sendo mais elevadas no nas áreas do oeste e Triângulo Mineiro. Em Belo Horizonte, a previsão é de máximas de 34°C. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, as temperaturas variam de 28 a 34°C.

Previsão de chuva para a tarde da terça-feira, 29 de setembro.

Quanto às chuvas, a frente fria se forma no período da tarde sobre a Região Sul, atuando sobre os estados de Santa Catarina e do Paraná. Devido a essa proximidade, instabilidades pré-frontais se formam entre o leste de São Paulo e sul de Minas Gerais provocando pancadas de chuva de até forte intensidade entre o meio e o fim da tarde entre a capital paulista até o sul mineiro.

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Mais para o início da noite, há potencial de pancadas de chuva forte de tempestades pontuais no norte, sul e leste de São Paulo, no sul e sudeste de Minas Gerais.

Quarta-feira: a frente fria chega ao Sudeste

A frente fria passa a influenciar o Sudeste entre o fim da manhã e o início da tarde da quarta-feira (30). Assim, o potencial de temperaturas muito elevadas como no dia anterior diminui. No entanto, o risco de chuvas intensas e de tempestades aumenta.

Previsão de chuva para a tarde da quarta-feira, 30 de setembro.

Por volta do início da tarde, há alerta de pancadas de chuva forte e de tempestades pontuais, que podem provocar granizo no centro-sul e leste de São Paulo. Mais para o meio da tarde, o alerta passa a abranger também o oeste e norte de São Paulo, o sul de Minas Gerais, o sul do Rio de Janeiro e a região Serrana.

Previsão de densidade de raios para a tarde da quarta-feira, 30 de setembro, realça as regiões com maior risco de tempestades.

No fim da tarde, o potencial de chuvas intensas aumenta no centro-sul e leste de São Paulo porque traz maior potencial para transtornos. Chuva forte com trovoadas continuam sobre o sul de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, o potencial de pancadas isoladas e de tempestades pontuais se espalha pelo estado. Essa condição se mantém para a noite, com redução do potencial e chuvas mais para o fim do período.

Quinta-feira: chuvas mais abrangentes atingem todos os estados do Sudeste

Na quinta-feira (1º), há muita nebulosidade pela manhã, com chuva fraca e pontual pelo estado de São Paulo. Chuvas mais intensas podem ocorrer no nordeste do estado, mas sem potencial para transtornos.

A partir da tarde até o início da noite, as instabilidades ganham força e se espalham. Alerta de chuva forte e de tempestades, que podem ocorrer com granizo, no centro, norte e leste de São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e na região do Triângulo Mineiro, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Na região de Belo Horizonte, há previsão de chuva, mas as instabilidades, no momento, ainda apontam para chuvas mais pontuais. De qualquer forma é mantido o alerta para a capital mineira.

Previsão de densidade de raios para a tarde da quinta-feira, 1º de outubro, realça as regiões com maior risco de tempestades.

No período da noite, as chuvas diminuem em boa parte do Sudeste, mas ainda há alertas de chuvas intensas no sudeste de Minas Gerais, no norte do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo.

Sexta-feira: semana termina com alertas em MG, RJ e ES

Na sexta-feira (2), a frente fria já está mais avançada e permite com mais clareza a atuação da massa de ar frio sobre a metade sul do Sudeste, com temperaturas que não passam dos 20°C no norte e leste de São Paulo, no oeste e sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

No entanto, o destaque do dia para o risco de chuvas muito intensas e de tempestades que podem ocorrer com severidade. No período da tarde e à noite, há alerta de chuvas muito intensas, volumosas e de tempestades, que podem ocorrer com severidade e provocar granizo, na porção central e leste de Minas Gerais, no norte do Rio de Janeiro e sobre o Espírito Santo. Os alertas se estendem para a madrugada do sábado (3) no leste e nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo.