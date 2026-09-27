Ciclone e frente fria mantém o risco de tempestades severas e granizo no início da semana

A formação de um ciclone e de uma frente fria mantém os riscos e tempestades severas para o Rio Grande do Sul e passa a incluir os demais estados da Região Sul, o Mato Grosso do Sul e São Paulo no início da semana.

O processo de formação de um ciclone extratropical e de sua frente fria já provocaram chuvas intensas e queda de granizo excepcional no estado do Rio Grande do Sul. Esse risco de eventos severos continua no território gaúcho e passa a incluir os estados de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul no início da semana.

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Neste domingo (27), o tempo instável continua sobre o Rio Grande do Sul, com potencial de tempestades severas, com queda de granizo durante o restante do dia, núcleos mais intensos ganhando força a partir da tarde na metade sul do estado, porção sul do Norte e da Serra.

Segunda-feira: elevado potencial de tempestades severas

Já na madrugada de segunda-feira (28), as instabilidades ganham intensidade e se espalham pelo Rio Grande do Sul. Alerta para o risco de tempestades severas, chuvas intensas e elevado potencial para queda de granizo em praticamente todo o território gaúcho. A exceção fica para as áreas do Norte.

Previsão de chuva e nebulosidade para a madrugada da segunda-feira, 28 de setembro.

No entanto, no período da manhã, as chuvas na forma de tempestades atingem todo o Rio Grande do Sul. Risco de tempo severo se mantém, com queda de granizo, principalmente para o Sul, Campanha e todo o leste do estado.

Mais para o fim da manhã e início da tarde, as instabilidades passam a atuar e deixar alerta para o sul, região central e oeste de Santa Catarina e para o extremo sul e sudeste do Paraná, ainda mantendo as chuvas intensas e trovoadas sobre o Rio Grande do Sul.

Previsão de chuva e nebulosidade para o fim da manhã da segunda-feira, 28 de setembro.

No decorrer da tarde, as instabilidades se espalham e dispersam mais sobre a Região Sul. No entanto, ainda há alertas de tempestades e de chuvas intensas, sobre a metade norte do Rio Grande do Sul, sobre o meio-oeste, sul e leste de Santa Catarina, sobre o sul, sudoeste e leste do Paraná. O estado do Mato Grosso do Sul, já pode registrar chuva pontualmente forte.

No período da noite, as instabilidades perdem força e atuam de forma ainda mais pontual, com pancadas de chuva e trovoadas atingindo o centro-norte e leste do Rio Grande do Sul, todas as regiões de Santa Catarina, o leste, sul, oeste e noroeste do Paraná.

No Mato Grosso do Sul, não há potencial de chuva. Já no estado de São Paulo, potencial de pancadas de chuva forte e trovoadas na porção Central e Norte do estado.

Terça-feira: nova onda de tempestades severas atinge o Sul e inclui o MS e SP

Na terça-feira (29) inicia de fato a formação do ciclone extratropical e da sua frente fria associada.

Na madrugada, alerta elevado de tempestades severas, chuvas intensas e queda de granizo, já na madrugada em todo o Rio Grande do Sul, mantendo o alerta para o período da manhã.

Previsão de chuva e nebulosidade para a madrugada da terça-feira, 29 de setembro.

Ainda no período da manhã, uma nova mudança do tempo atinge o estado de Santa Catarina, com alerta de tempestades para todas as regiões, atingindo o norte do estado por volta do fim do período. No Paraná, o alerta de tempestades abrange o oeste, sudoeste e o sul do estado.

Previsão de chuva, nebulosidade e pressão para a manhã da terça-feira, 29 de setembro.

No período da tarde, as chuvas reduzem no Rio Grande do Sul, mas ainda há potencial de eventos de moderada a forte intensidade para todo o leste, nordeste e norte do estado. Já em Santa Catarina e no Paraná, há alerta de chuvas intensas, tempestades e queda de granizo em todas as regiões.

Além dos estados do Sul, Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, podem registrar a formação de instabilidades pontuais e pancadas de chuva forte a partir do meio da tarde no centro-sul sul-mato-grossense, no sul e leste paulistas.

Previsão de chuva, nebulosidade e pressão para a tarde da terça-feira, 29 de setembro.

No período da noite, o ciclone está formado e atuando na costa próximo do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Não há potencial de intensas rajadas de ventos promovidas pelo sistema.

Já a frente fria em formação atua entre o Paraná, o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Assim, há alertas de chuvas intensas e de tempestades, com granizo no oeste, norte e noroeste do Paraná, no centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul, no centro, norte, leste e sul de São Paulo.

Previsão de chuva, nebulosidade e pressão para a noite da terça-feira, 29 de setembro.

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, não há mais alertas de tempo severo, mas a chuva ainda pode ocorrer com fraca a moderada intensidade no sul e todo o leste gaúcho e no meio-oeste catarinense.

Tendência ainda é chuva na semana

Na quarta-feira (30) ainda há previsão de chuva forte e trovoadas sobre Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na quinta-feira (1º), a atuação da frente fria fica restrita à Região Sudeste e ao Centro-Oeste, com risco de tempestades mais pontuais e eventual queda de granizo. A Região Sul, segue com tempo firme devido a presença de uma massa de ar frio.