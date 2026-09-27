China vai enviar para os Andes argentinos uma cidade pré-fabricada no valor de 52 milhões de dólares para 5000 mineiros

A construção de casas pré-fabricadas na China tem sido considerada a solução mais rentável para alojar cerca de 4.500 pessoas a mais de 4.000 metros de altitude nos Andes.

Vicuña é o nome de uma empresa conjunta do grande distrito mineiro situado nos Andes, entre a Argentina e o Chile.

No coração da Cordilheira dos Andes, a mais de 4.200 metros de altitude, está prevista a construção de um enorme acampamento mineiro, cujos módulos serão fabricados na íntegra na China e transportados até San Juan, na Argentina. A instalação irá servir o gigantesco projeto Vicuña, impulsionado pela BHP e pela Lundin Mining, e poderá acolher milhares de trabalhadores através de um sistema de turnos rotativos.

Uma cidade modular num local extremo

O complexo será construído nas imediações do projeto mineiro Vicuña, na província argentina de San Juan, perto da fronteira com o Chile, a mais de 4.230 metros acima do nível do mar e a cerca de 471 quilômetros por estrada da cidade de San Juan.

¡Vicuña Corp. prepara la inversión extranjera más grande de la historia de Argentina!



Un proyecto revolucionario está tomando forma en el norte de San Juan: Vicuña Corp., que unirá los gigantes mineros Josemaría y Filo del Sol, podría convertirse en una de las minas más grandes pic.twitter.com/PfA8TBbNlj — El Viejo Libertario. (@ViejoLibertario) August 6, 2025

Não se trata, portanto, de construir um bairro convencional numa zona com estradas, serviços e população nas proximidades, mas sim de o acampamento funcionar praticamente como uma cidade autónoma na alta montanha, proporcionando alojamento e serviços aos trabalhadores que participam no desenvolvimento da exploração mineira.

A primeira fase de ampliação do acampamento prevê cerca de 2.500 camas, mas serão necessárias mais camas devido ao sistema de trabalho por turnos habitual na mineração de alta montanha.

As casas serão fabricadas na China e chegarão desmontadas

Os edifícios serão constituídos por módulos pré-fabricados com estruturas de aço, fabricados pela empresa chinesa.

Esses módulos são produzidos antecipadamente e, posteriormente, transportados para a Argentina, onde são realizadas as tarefas de montagem e ligação das instalações.

| Así son las casas modulares chinas que sorprenden en Mendoza: se instalan en 30 minutos



Las casas prefabricadas chinas ya son una realidad en Mendoza y comienzan a posicionarse como una alternativa frente a la construcción tradicional.



Estos módulos habitacionales que pic.twitter.com/BCF9AdWYNQ — LOS ANDES (@LosAndesDiario) June 5, 2026

Este tipo de construção permite reduzir consideravelmente o trabalho que tem de ser realizado diretamente na cordilheira. Em vez de transportar até mais de 4.000 metros de altitude todos os materiais necessários para construir cada edifício a partir do zero, grande parte do processo industrial é realizada previamente na fábrica

Por que razão fabricá-los na China?

A escolha dos módulos fabricados na China está relacionada, principalmente, com o custo. A decisão suscitou debate entre empresas e organizações do setor argentino, que questionam o fato de uma parte significativa da infraestrutura ser fabricada fora do país, mas há outro aspecto a considerar além das questões económicas.

Mais concretamente, os prazos de construção, uma vez que uma construção pré-fabricada pode ser consideravelmente mais rápida e previsível. Este é um dado muito importante quando é necessário construir uma infraestrutura com estas características num local remoto e a grande altitude.

O projeto situa-se num local verdadeiramente inóspito

Josemaría encontra-se a mais de 4.200 metros de altitude, numa região muito montanhosa com condições ambientais extremamente adversas, dificilmente comparáveis às de outras zonas urbanas argentinas.

️ China fabricará una ciudad modular para 5.000 trabajadores mineros en la cordillera de San Juan



El campamento Batidero, vinculado al proyecto de cobre Vicuña, será ampliado mediante módulos habitacionales fabricados principalmente en China y posteriormente ensamblados en la pic.twitter.com/5ECFyj2jvI — Reporte Asia (@reporteasia) September 10, 2026

A menor disponibilidade de oxigénio é um dos fatores mais evidentes: a essa altitude, o ar contém aproximadamente 40% menos oxigénio por unidade de volume do que ao nível do mar, embora a percentagem de oxigénio na atmosfera continue a ser praticamente a mesma.