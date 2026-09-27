Ar frio ‘quebra’ onda de calor e traz frio de inverno com queda de 20°C no Centro-Sul

Com o avanço de uma nova frente fria, uma massa de ar frio traz de volta o frio mais rigoroso à parte do Centro-Sul, com temperaturas de inverno ao Sul do Brasil. A onda de calor que atinge o Centro-Norte também será interrompida.

Com o avanço de uma nova frente fria, uma massa de ar frio traz de volta o frio mais rigoroso à parte do Centro-Sul.

Uma intensa mudança do tempo está em curso com a formação de um ciclone e frente fria. Com o avanço do sistema frontal, uma forte massa de ar frio traz de volta o frio de inverno para parte do Centro-Sul do Brasil, principalmente à Região Sul. A onda de calor que atinge o Centro-Norte, e parte do Centro-Sul, será interrompida, com diferença de 20°C entre a segunda-feira (28) e a quinta-feira (1º).

A queda nas temperaturas já acontece na Região Sul por conta das chuvas intensas e das tempestades que atingem os três estados com severidade. No entanto, a incursão da massa de ar frio acontece na terça-feira (29), através da finalização da formação do ciclone extratropical que, pela sua circulação, ajuda a impulsionar o ar mais frio pelo Sul do Brasil.

Terça-feira: ar frio chega ao Sul do Brasil

Com a incursão do ar frio que acontece após o processo de formação do ciclone extratropical e da sua frente fria, as temperaturas já mais baixas, diminuem mais a partir do meio da tarde. Assim, as mínimas acontecem no fim da noite e ocorre no Rio Grande do Sul.

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No Sul, Campanha e no Oeste, as temperaturas fecham a terça-feira (29) em 15°C. Na Região Central, Norte, Missões, Sudeste e região de Porto Alegre, as temperaturas ficam em 18°C. Já na Serra, a previsão é de 17°C.

Quarta-feira: ar frio avança mais e mínimas ocorrem à noite

A quarta-feira (30) será de frio no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com temperaturas amenas no leste e sul do Paraná e calor de 30°C nas demais regiões paranaenses. Mato Grosso do Sul e São Paulo já sofrem influência dos ventos mais frios de sul.

Temperaturas para o início da manhã da quarta-feira, 30 de setembro.

No início da manhã, as temperaturas ficam em torno dos 11°C na Campanha e Sul do Rio Grande do Sul, dos 13°C no Oeste e Sudeste do estados. No restante do território gaúcho, as temperaturas variam de 15 a 18°C. As temperaturas no período da tarde sobem para os 17 a 21°C na metade sul. Em Porto Alegre, no meio da tarde, há previsão de 16°C. Já na Serra, o frio chega e as temperaturas caem em torno de 5°C, com previsão de 13°C. No período da noite, as temperaturas no território gaúcho variam de 10 a 15°C, com 14°C em Porto Alegre, 12°C na Serra e de 10 e 11°C na Campanha e Sul.

Temperaturas para a tarde da quarta-feira, 30 de setembro.

Em Santa Catarina, no início do dia, há uma homogeneidade sobre o estado, com pouca variação das temperaturas que ficam entre 15 e 19°C com temperaturas mais baixas na Serra e Planalto e mais levadas de Florianópolis até o norte do estado. No período da tarde, as temperaturas não sobem muito, com acréscimo de 1 a 2°C. Já no fim da noite, faz frio, mas as temperaturas não caem muito devido ao tempo mais úmido e nublado. Assim, a quarta-feira (30) termina com 12 a 17°C pelo território catarinense.

Temperaturas para o fim da noite da quarta-feira, 30 de setembro.

Após as chuvas, os ventos de sul atuam no Mato Grosso do Sul e no leste de São Paulo. Após a abertura da semana sob mais de 40°C em Campo Grande e dos 30°C na capital paulista, a quarta-feira (30) finaliza com 21°C e 20°C respectivamente nessas capitais. No entanto, as máximas em São Paulo, no meio da tarde, ainda podem chegar aos 33°C.

Quinta-feira: frio aumenta no Centro-Sul com temperaturas de inverno

O mesmo comportamento das temperaturas é observado no na quinta-feira (1º), com mínimas ocorrendo no fim da noite. No entanto, o frio mais intenso já ocorre no início do dia.

No Rio Grande do Sul, temperaturas de 8 a 13°C se espalham pelo estado, com máximas no meio da tarde variando de 15 a 21°C. No fim da noite, as mínimas variam de 5 a 13°C.

Temperaturas para a tarde da quinta-feira, 1º de outubro.

Em Santa Catarina, as temperaturas variam menos pelo território, com maior diferença em relação à região da Serra que pode registrar 6°C. No restante do estado, no início do dia é previsto uma variação de 12 a 16°C. As máximas atingem patamares mais elevados e variam de 16 a 25°C. No fim da noite, o frio retorna com mais força, com a Serra podendo marcar 3°C e as demais regiões variando de 9 a 14°C.

No Paraná, as temperaturas ficam mais amenas, com frio mesmo somente no extremo sul e leste do estado, com o dia começando com 14 e 15°C. No restante do estado a previsão é de 17 a 21°C. As máximas variam de 20 a 25°C. Já no fim da noite, o frio abrange a metade sul, com temperaturas de 12 a 14°C. Nas demais regiões, a previsão é de 18 a 20°C.

Temperaturas para o fim da noite da quinta-feira, 1º de outubro.

Em São Paulo, o dia começa com temperaturas amenas que logo aumentam ao longo do dia para valores de até 36°C. Somente na faixa leste, incluindo a região da capital, que as temperaturas continuam amenas, em torno dos 21°C. No fim da noite, o frio chega ao leste do estado, com temperaturas de 14 a 16°C.

No Mato Grosso do Sul, o calor atinge o centro-norte e leste ainda, mas de forma mais amenas e máximas de 30 a 34°C, com temperaturas de 20 a 22°C no início e fim do dia.

Sexta-feira: semana termina com cara de inverno e temperaturas negativas

A tendência da previsão aponta para a massa de ar frio sobre o Sul do Brasil derrubando mais as temperaturas e provocando mínimas de 3 a 9°C no Rio Grande do Sul, com possibilidade de temperaturas de 0°C na região dos Campos de Cima da Serra.

Em Santa Catarina, o frio aumenta e as temperaturas oscilam de 7 a 14°C, mas na região da Serra, há possibilidade de temperaturas negativas de até -3°C.

Temperaturas para o início da manhã da sexta-feira, 2 de outubro.

As temperaturas baixam no Paraná, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, mas nada tão impactante quanto em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com variação de até 2°C em relação às mínimas do dia anterior. Em Curitiba, a previsão é de 12°C. Na capital paulista, São Paulo, de 16°C e, em Campo Grande, de 18°C.