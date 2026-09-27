Cidades do RS registram chuva de granizo do tamanho de uma mão; veja imagens

Avisos emitidos pelo INMET e pela Defesa Civil detalharam a formação de áreas de baixa pressão, que impulsionaram o ar quente e úmido responsável pelos temporais no interior do estado.

Granizo registrado por moradores de Santiago, no RS, após forte temporal. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Municípios do interior gaúcho enfrentaram momentos de tensão com a passagem de fortes tempestades de granizo na noite deste sábado (26). Moradores registraram pedras de gelo de dimensões incomuns, que cobriram o solo e geraram estragos em diversas propriedades.

O avanço da instabilidade atingiu com força a Região Central e a Fronteira Oeste do estado. Diante do cenário de destruição estrutural e alagamentos, equipes municipais e a Defesa Civil Estadual iniciaram mobilizações emergenciais para prestar socorro às comunidades afetadas.

Estragos e pedras de gelo de grandes proporções em Santiago

Em Santiago, na Região Central, a tempestade causou destruição generalizada em vários pontos do perímetro urbano. Moradores documentaram pedras de granizo com tamanho similar ao da palma da mão, cuja intensidade acumulada deixou o chão totalmente coberto de branco.

Segundo os relatos da população local, o fenômeno devastou grande parte da cidade e danificou coberturas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um aviso emergencial para Santiago e cidades vizinhas, válido até o fim do sábado, alertando para alto risco de novos destelhamentos.

Interior de Alegrete registra casas alagadas e danos

Na mesma noite, a precipitação atingiu em cheio localidades da zona rural de Alegrete, a exemplo de Passo Novo, situada a cerca de 20 quilômetros da sede do município. Além de Passo Novo, as comunidades de São João e Cerro do Tigre também notificaram a queda intensa de pedras de gelo.

Temporais de granizo provocaram danos em telhados no município de Alegrete, RS. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Moradores dessas regiões relataram pedras com dimensões comparáveis a ovos, resultando em perfurações de telhados e inundações em residências. Em razão dos danos imediatos, o coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto Rodrigues, deslocou equipes até as localidades para acompanhar o socorro às famílias.

Dinâmica atmosférica e municípios atingidos na fronteira

O quadro de instabilidade climática começou a ingressar no território gaúcho ainda durante a tarde de sábado pela Fronteira Oeste. As primeiras ocorrências envolveram tempestades com granizo no município de Barra do Quaraí, seguidas pela chegada de um temporal expressivo em Uruguaiana no início da noite.

mlk tá simplesmente acabando o Rio Grande do Sul pic.twitter.com/ZeVtlEWQ69 — dev juninho (@devjuninho) September 27, 2026

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a instabilidade foi impulsionada por uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai. Esse sistema favoreceu o transporte contínuo de ar quente e úmido, encontrando o avanço marítimo de uma frente fria no Sul do país.

A combinação desses fatores meteorológicos intensificou a formação de nuvens convectivas de grande porte. Com a continuidade dos fluxos de vento e umidade, os órgãos técnicos mantêm o monitoramento sobre as áreas atingidas para calcular os prejuízos estruturais.