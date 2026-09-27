Em 1984, a NASA enviou 3.301 abelhas para o espaço para realizar uma experiência incomum

Uma experiência realizada por estudantes colocou milhares de abelhas dentro de um vaivém espacial para responder a uma pergunta que parecia quase absurda. O que descobriram após sete dias em órbita ainda surpreende os cientistas.

Embora os primeiros dias tenham sido um pouco caóticos, as abelhas adaptaram-se rapidamente. (Imagem gerada por IA)

Em abril de 1984, enquanto o vaivém espacial Challenger se preparava para realizar a primeira reparação de um satélite na história da exploração espacial, transportava a bordo uma carga muito menos comum do que os habituais instrumentos científicos: uma colônia de cerca de 3.301 abelhas melíferas, encerradas num módulo concebido especialmente para o voo.

Não era o objetivo principal da missão STS-41-C, mas sim uma experiência patrocinada por estudantes que procurava responder a uma questão muito específica: será que as abelhas conseguem construir um favo sem a ajuda da gravidade?

Na Terra, as abelhas utilizam a gravidade como ponto de referência constante: orientam as células hexagonais dos seus favos para baixo e até a utilizam para comunicarem entre si. Quando uma abelha coletora encontra alimento, regressa à colmeia e executa a famosa "dança das abelhas", um movimento em forma de oito em que o ângulo em relação à vertical do favo indica a direção do sol, e a duração do movimento marca a distância até ao alimento. Retirar essas abelhas do campo gravitacional terrestre equivalia a apagar-lhes, de um dia para o outro, grande parte do seu sistema de navegação.

Os primeiros dias foram caóticos. De acordo com o relatório oficial da NASA, as abelhas tentavam voar como de costume e acabavam por se chocar contra as paredes do recinto, incapazes de manter uma trajetória reta sem o sinal gravitacional a que estavam habituadas. Mas a adaptação ocorreu mais rapidamente do que o esperado. Com o passar dos dias, começaram a mover-se de um lado para o outro sem se chocarem e até a flutuar dentro do seu habitat com relativa naturalidade.

Um favo quase idêntico ao da Terra

O mais impressionante não foi o fato de terem aprendido a movimentar-se, mas sim de terem retomado o seu trabalho habitual. Durante os sete dias que durou a missão, a colónia construiu cerca de 200 centímetros quadrados de favo, e a análise posterior determinou que a estrutura era praticamente igual à que fabricam na Terra, com a mesma geometria hexagonal de sempre. Além disso, a rainha chegou a pôr cerca de 35 ovos durante a viagem, embora nenhum deles tenha eclodido após o regresso.

The honey bee waggle dance communicates information about resource location from a foraging worker to nestmates.



New research in Science shows that this complex dance is in part learned by young bees as they observe more experienced bees. https://t.co/UFIhTF1Z1N pic.twitter.com/dQWWzWh2jH — Science Magazine (@ScienceMagazine) March 10, 2023

Este resultado sugere que o comportamento social e construtivo de uma colônia não depende tanto da gravidade como se pensava, mas sim de uma série de instintos que persistem mesmo quando as condições ambientais mudam completamente. Para quem alguma vez se questionou até que ponto os animais estão «programados» pelo seu ambiente, esta experiência é um bom exemplo de que certos comportamentos coletivos são mais resistentes do que parecem.

Parte de uma tradição espacial pouco conhecida

As abelhas de 1984 não foram os primeiros insetos a viajar para o espaço. As moscas-da-fruta tinham sido os primeiros animais enviados para fora da atmosfera, já em 1947, e, ao longo dos anos, a lista passou a incluir bichos-da-seda, formigas, aranhas e borboletas, cada um destinado a responder a uma questão biológica específica: as aranhas para estudar como tecem as suas teias sem gravidade, as formigas para analisar o movimento coletivo, as moscas para investigação genética e sobre radiação.

A escolha de insetos, em vez de animais maiores, tem uma razão prática: são organismos compactos, baratos de transportar e muito bem estudados na Terra, o que permite comparar com precisão o seu comportamento normal com o que acontece em microgravidade. O módulo onde as abelhas viajaram, construído pela Honeywell, acabou por ser doado ao Museu Nacional do Ar e do Espaço do Smithsonian, e o mesmo projeto foi reutilizado no ano seguinte para outra experiência com estudantes, desta vez com moscas domésticas.

O porquê desta experiência continuar a ser relevante

Com o olhar voltado para missões espaciais cada vez mais longas, compreender como se comportam os sistemas biológicos complexos — não apenas organismos individuais, mas colônias inteiras com divisão de tarefas — na ausência de gravidade continua a ser um tema de real interesse para a ciência espacial.

Estudos posteriores sobre a orientação dos favos revelaram, de facto, que as abelhas são capazes de construir células em orientações verticais, horizontais e intermédias, tanto na Terra como em gravidade zero, o que relativiza um pouco a surpresa inicial do experimento, embora não diminua o mérito da descoberta de 1984.

Para qualquer pessoa interessada no futuro da exploração espacial, este tipo de testes — modestos, quase curiosos do ponto de vista atual — faz parte da compreensão de que formas de vida terrestres poderiam ser sustentadas, e de que forma, nas viagens de longa duração que a humanidade ainda tem pela frente.