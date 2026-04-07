Ar frio pode trazer as primeiras geadas do outono
Após a passagem de um ciclone e sua frente fria associada, as temperaturas começam a cair no país devido ao avanço de uma massa de ar frio intensa. Não se descarta a possibilidade de geadas pontuais.
- Mais informações: Ciclone traz alertas de tempestades e ventos intensos
Neste momento, um ciclone está se configurando com centro entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Ao longo desta terça-feira (7) e da quarta-feira (8), o sistema e sua frente fria associada causarão tempestades sobre estados da região Sul, em especial sobre o Rio Grande do Sul.
Essa situação levou o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a emitir diversos alertas para a região Sul do brasil, inclusive de perigo devido aos altos acumulados de chuva e um alerta vermelho de vendaval para o litoral sul gaúcho.
Mas além disso, a passagem do sistema será seguida por uma massa de ar frio que fará as temperaturas caírem de maneira significativa sobre o centro-sul do país, trazendo inclusive risco de geadas pontuais.
Massa de ar frio avança pelo Brasil
Entre as quarta-feira (8) e a quinta-feira (9), uma massa de ar frio significativa começa a avançar pelo país, atingindo estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Essa situação pode ser observada na imagem abaixo.
Entre a sexta-feira (10), o sábado (11) e o domingo (12), a massa de ar frio avançará também pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, fazendo as temperaturas caírem em praticamente toda a região Sudeste. Isso pode ser observado na imagem abaixo.
Outras partes da região Centro-Oeste também podem registrar uma pequena queda nas temperaturas, em especial o extremo sul do Mato Grosso e o sul e leste de Goiás. Embora o frio nestas regiões não seja intenso, o calor se tornará mais ameno ao longo da semana.
Como resultado deste avanço generalizado, entre a quinta-feira (9) e a sexta-feira (10) as temperaturas vão cair de maneira significativa especialmente na região Sul. Na sexta-feira, previsões indicam temperaturas mínimas inferiores a 10°C, chegando a até 7°C.
Essa situação pode ser observada na imagem abaixo, que ilustra as temperaturas mínimas ao longo desta sexta-feira (10) e também as regiões que mais serão afetadas pelo frio, com destaque para a serra gaúcha e a serra catarinense.
As temperaturas continuarão significativamente frias ao longo da semana que vem, com temperaturas abaixo dos 30°C e mínimas em torno dos 12°C em quase todos os municípios das regiões Sul e Sudeste. Essa situação permanece ao longo da segunda-feira (13) e da terça-feira (14).
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