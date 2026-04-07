Ar frio pode trazer as primeiras geadas do outono

Após a passagem de um ciclone e sua frente fria associada, as temperaturas começam a cair no país devido ao avanço de uma massa de ar frio intensa. Não se descarta a possibilidade de geadas pontuais. Mais informações: Ciclone traz alertas de tempestades e ventos intensos

Neste momento, um ciclone está se configurando com centro entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Ao longo desta terça-feira (7) e da quarta-feira (8), o sistema e sua frente fria associada causarão tempestades sobre estados da região Sul, em especial sobre o Rio Grande do Sul.

Além de trazer risco de acumulados de chuva de até 100 mm, o sistema também traz rajadas de vento intensas (que podem ultrapassar os 100 km/h na costa gaúcha) e condições marítimas adversas que podem prejudicar embarcações.

Essa situação levou o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a emitir diversos alertas para a região Sul do brasil, inclusive de perigo devido aos altos acumulados de chuva e um alerta vermelho de vendaval para o litoral sul gaúcho.

Previsão de pressão, nebulosidade, chuvas e rajadas de vento na quinta-feira durante a tarde mostra um ciclone intenso já se afastando da costa brasileira, mas causando chuvas e ventos fortes.

Mas além disso, a passagem do sistema será seguida por uma massa de ar frio que fará as temperaturas caírem de maneira significativa sobre o centro-sul do país, trazendo inclusive risco de geadas pontuais.

Massa de ar frio avança pelo Brasil

Entre as quarta-feira (8) e a quinta-feira (9), uma massa de ar frio significativa começa a avançar pelo país, atingindo estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Essa situação pode ser observada na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na quinta-feira durante a manhã mostra uma massa de ar frio avançando pelo centro-sul do Brasil após a passagem da frente fria.

Entre a sexta-feira (10), o sábado (11) e o domingo (12), a massa de ar frio avançará também pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, fazendo as temperaturas caírem em praticamente toda a região Sudeste. Isso pode ser observado na imagem abaixo.

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Outras partes da região Centro-Oeste também podem registrar uma pequena queda nas temperaturas, em especial o extremo sul do Mato Grosso e o sul e leste de Goiás. Embora o frio nestas regiões não seja intenso, o calor se tornará mais ameno ao longo da semana.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no domingo de madrugada mostra uma massa de ar frio avançando pelo Sudeste do Brasil, após ter atingido a região Sul do país.

Como resultado deste avanço generalizado, entre a quinta-feira (9) e a sexta-feira (10) as temperaturas vão cair de maneira significativa especialmente na região Sul. Na sexta-feira, previsões indicam temperaturas mínimas inferiores a 10°C, chegando a até 7°C.

Descontando um possível desvio do modelo de 3 a 4°C, que geralmente ocorre de maneira pontual em municípios específicos, não se descarta a possibilidade de temperaturas baixas o suficiente para ocasionar GEADAS PONTUAIS - especialmente na região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Essa situação pode ser observada na imagem abaixo, que ilustra as temperaturas mínimas ao longo desta sexta-feira (10) e também as regiões que mais serão afetadas pelo frio, com destaque para a serra gaúcha e a serra catarinense.

Previsão de temperaturas mínimas na sexta-feira durante a madrugada mostra ocorrência de temperaturas inferiores a 10°C em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

As temperaturas continuarão significativamente frias ao longo da semana que vem, com temperaturas abaixo dos 30°C e mínimas em torno dos 12°C em quase todos os municípios das regiões Sul e Sudeste. Essa situação permanece ao longo da segunda-feira (13) e da terça-feira (14).