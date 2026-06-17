Frente fria avança pelo Centro-Oeste e traz risco chuva forte sobre lavouras de algodão; confira

Frente fria deve levar chuva forte e temporais ao Centro-Oeste entre quinta e sexta-feira, atingindo áreas de algodão em maturação, abertura de capulhos e início de colheita em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também Rondônia.

Faixa de instabilidade avança na sexta-feira (19) entre o Sul, Centro-Oeste e Rondônia, indicando maior probabilidade de chuva em áreas próximas a polos produtores de algodão.

O algodão entra no radar do tempo nesta segunda metade da semana, quando uma nova frente fria deve avançar pelo Brasil e organizar áreas de chuva forte no Centro-Oeste. O maior ponto de atenção fica entre quinta e sexta-feira, com risco de temporais em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

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A preocupação vem em um momento importante da safra. Segundo o 9º Levantamento da Safra 2025/26 da Conab, a produção brasileira de algodão em pluma está estimada em 3,978 milhões de toneladas, com área de 2,020 milhões de hectares e produtividade média de 1.969 kg/ha. Em vários polos produtores, as lavouras já estão em maturação, abertura de capulhos ou início de colheita.

Frente fria muda o tempo entre quinta e sexta-feira

A frente fria deve ganhar força primeiro no Sul e, depois, espalhar instabilidades para o Centro-Oeste e parte do Norte. A região de chuva sai do Paraná e alcança Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. É nesse corredor que podem ocorrer pancadas fortes, rajadas de vento e tempestades localizadas.

Faixa de chuva prevista para sexta-feira (19) avança do Sul ao Centro-Oeste e alcança áreas produtoras de algodão, com atenção para pancadas fortes e interrupção das operações no campo.

Para o algodão, o problema não é qualquer chuva. Em algumas áreas tardias, a umidade ainda pode ajudar lavouras em formação e enchimento de maçãs. O risco aumenta quando a precipitação vem acompanhada de vento, granizo ou acumulados rápidos, porque isso interfere diretamente nas operações de campo.

Mato Grosso: lavouras predominantemente em maturação.

Mato Grosso do Sul: colheita iniciada, mas com muitas áreas ainda em formação de maçãs.

Rondônia : período mais seco vinha favorecendo maturação e abertura dos capulhos.

Paraná e São Paulo: áreas mais adiantadas, com impacto mais operacional.

Capulhos abertos aumentam sensibilidade à umidade

Na fase final do algodão, a qualidade da fibra depende de uma combinação favorável: tempo mais seco, boa insolação e menor umidade sobre as plantas. Quando os capulhos começam a abrir, a chuva pode deixar a pluma mais úmida, dificultar a dessecação, atrasar a entrada de máquinas e aumentar o risco de perda de qualidade em áreas mais expostas.

Chuva acumulada até sexta-feira (19) indica aumento da umidade entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, áreas onde a frente fria pode interferir nas operações do algodão.

Em Mato Grosso, maior produtor nacional, o avanço da maturação torna a janela de tempo firme mais valiosa. Em Mato Grosso do Sul, a situação é mais heterogênea: há áreas já colhidas ou em colheita, mas também lavouras ainda em fase reprodutiva, principalmente em polos como Chapadão do Sul e Costa Rica. Em Rondônia, o retorno temporário da instabilidade quebra uma sequência mais favorável de tempo seco.

Produtor deve acompanhar vento, chuva e janela de colheita

O impacto mais provável não é uma quebra generalizada, mas um risco operacional e de qualidade. Temporais localizados podem interromper aplicações, atrasar a colheita, dificultar o tráfego de máquinas e aumentar a umidade da pluma em lavouras prontas. Onde houver rajadas mais fortes, também não se descarta dano pontual em plantas mais carregadas.

Nos próximos dias, o produtor deve observar a evolução horária da chuva, a duração da umidade nas lavouras e a possibilidade de novas janelas de tempo firme após a passagem da frente fria. A decisão sobre dessecação, colheita e transporte precisa considerar não apenas o volume previsto, mas também o risco de tempestades no fim da semana.

Referência da notícia

Acompanhamento da safra brasileira de grãos: Safra 2025/26, 9º levantamento (v. 13, n. 9). 11 de junho, 2026. CONAB