Cientistas identificam fonte de um misterioso objeto emissor de ondas de rádio na Via Láctea

Durante décadas, certos sinais de rádio periódicos intrigaram os astrônomos. Hoje sabemos que alguns deles têm origem em anãs brancas que roubam matéria de estrelas companheiras, gerando emissões estranhas e extremas.

Os sistemas binários geralmente estão conectados não apenas gravitacionalmente, mas também magneticamente.

Recentemente, uma equipe de pesquisadores descobriu um objeto que batizaram de ASKAP J1745-5051, um sistema que chamou a atenção dos cientistas por emitir rajadas de ondas de rádio e raios-X intermitentemente, ligando e desligando com uma pontualidade surpreendente.

Em vários artigos anteriores, falamos sobre objetos compactos no universo, como anãs brancas ou estrelas de nêutrons, e como eles podem causar um dos fenômenos mais extraordinários: os pulsares ou magnetars.

Esses "faróis" cósmicos são geralmente bem caracterizados em termos de seu tempo de pulsação, atingindo centenas de rotações por segundo, alcançando uma precisão que beira a perfeição, sendo considerados os relógios mais precisos do Universo.

Ao encontrarem sinais periódicos que não correspondiam a esse tipo de objeto, visto que os tempos de pulso eram muito maiores, decidiram denominá-los "transientes de rádio de longo período" ("LPTs"), já que também tendem a desaparecer por vários ciclos e depois reaparecer como se nada tivesse acontecido.

Após um estudo mais aprofundado do objeto em questão, descobriram que não se tratava de uma única estrela, mas sim de um "sistema binário": um par estelar composto por uma anã branca e uma estrela companheira muito menor e mais fria, conhecida como anã vermelha, algo que, ironicamente, os levou na direção correta.

Uma dança estelar extrema

Anãs brancas normalmente explodem como supernovas do tipo Ia quando estão em um sistema binário com uma estrela "normal", absorvendo seu material e preenchendo seu lóbulo de Roche com mais de 1,4 massas solares. O problema surge quando elas não explodem, mas simplesmente emitem radiação periodicamente.

No caso do sistema ASKAP J1745-5051, sua “dança cósmica” é muito acelerada, orbitando um ao redor do outro e completando uma revolução inteira em apenas uma hora e 22 minutos (1,36 horas), o que corresponde ao movimento orbital do sistema.

Espectros da emissão de rádio de ASKAP J1745-5051. Cada pulso corresponde a uma explosão que se repete a cada 84 minutos. Imagem: Rose, et al. (2026).

Devido à extrema proximidade, a intensa gravidade da anã branca está constantemente atraindo matéria de sua pequena companheira. Esses tipos de pares, onde uma estrela "rouba" matéria da outra sob a influência de forças magnéticas muito fortes, são conhecidos em astronomia como "variáveis cataclísmicas magnéticas".

Modelos indicam que o campo magnético da anã branca canaliza o plasma para regiões específicas, onde partículas relativísticas geram radiação de rádio coerente, conhecida como ciclotron. O resultado é um pulso regular, intenso e surpreendentemente estável, visível a vastas distâncias galácticas. Seu súbito desaparecimento, no entanto, permaneceu um mistério.

O motor por trás dos pulsos de energia

A radiação que detectamos aqui na Terra é produzida pela interação violenta entre as duas estrelas. O material (plasma) que a anã branca rouba da anã vermelha viaja e é canalizado através de poderosas linhas de campo magnético invisíveis, preenchendo gradualmente o lóbulo de Roche.

Entretanto, quando a anã vermelha atravessa o poderoso escudo magnético de sua companheira, ela age como um gigantesco gerador elétrico que acelera os elétrons desse material a velocidades próximas à da luz, liberando energia na forma de pulsos de rádio ou raios-X.

Conjunto de antenas ASKAP no deserto australiano. Crédito: CSIRO.

Ao ultrapassar um certo limiar, a pressão de degenerescência eletrônica colapsa e desencadeia uma reação termonuclear descontrolada, resultando em uma supernova do tipo Ia, uma explosão tão brilhante que pode ofuscar uma galáxia inteira. No entanto, isso nem sempre acontece.

Às vezes, a intensidade da radiação é modulada porque, em vez de preencher o lóbulo de Roche, o plasma é desviado pelas linhas do campo magnético. Quando o sistema rompe temporariamente sua conexão magnética, ele parece se desligar por várias horas, explicando o fenômeno que observamos na Terra.

A solução para um mistério astronômico

Essa descoberta ajuda os cientistas a desvendar o enigma dos transientes de baixa potência (LPTs) e a compreender melhor como rajadas de energia são geradas a partir de interações magnéticas extremas. Reconhecer anãs brancas em acreção como fontes de transientes de rádio redefine o panorama da radioastronomia.

Até então, pouco se sabia sobre o que exatamente gerava essas rajadas, e a descoberta de ASKAP J1745-5051 é fundamental porque demonstra, com evidências convincentes, que pelo menos alguns desses sinais enigmáticos provêm de sistemas binários onde uma anã branca se alimenta "magneticamente" de sua companheira.

Sinais que pareciam ser simples pulsos revelam-se como sistemas onde gravidade, magnetismo e tempo atuam em conjunto nos eventos mais violentos do Universo. A combinação de radiotelescópios, monitoramento contínuo e observações de raios-X será essencial para identificar sistemas semelhantes.

Embora nem todos os eventos transitórios de longo período tenham a mesma origem, esta descoberta nos ajudará a reinterpretar detecções passadas e a orientar buscas futuras com critérios observacionais mais precisos, nos quais cada uma contribuirá com peças para o quebra-cabeça da evolução estelar de objetos compactos.

Referência da notícia

Periodic radio and X-ray emission from an accreting white dwarf binary. 1 de junho, 2026. Rose, et al.