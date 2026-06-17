Sul e Sudeste podem registrar a menor temperatura de 2026 ainda nesta semana; veja onde
Massa de ar frio atua sobre a Regiões Sul e Sudeste do Brasil nesta semana. Termômetros podem registrar temperaturas mínimas mais baixas desde o início de 2026
Na manhã desta quarta (17), Porto Alegre/RS, registrou a menor temperatura de 2026, de acordo com os dados das estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). No Jardim Botânico, o termômetro marcou 5,5°C. Na Serra Catarinense e Gaúcha, mais um dia com temperaturas negativas, São Joaquim/SC registrou mínima inferior a -4°C.
Nos próximos dias teremos a continuação da massa de ar frio sobre os estados do Sul e Sudeste do Brasil. As temperaturas vão permanecer baixas até o final da semana, que é quando o ar polar perde força e os termômetros registram um leve aumento, tanto no amanhecer quanto no período da tarde.
Algumas capitais podem registrar as menores temperaturas de 2026 nesta semana, confira como fica a previsão para os próximos dias.
Sul sob alerta para geadas nesta semana
A quarta-feira (17) amanheceu gelada em diversos pontos do país. Contudo, a massa de ar frio ainda atua e, desta forma, temos a possibilidade de novos recordes de temperaturas mínimas na madrugada e amanhecer desta quinta-feira (18).
O frio persiste sobre o Rio Grande do Sul, mas agora concentrado no centro-leste do estado. Nesta quinta (18), previsão de temperaturas entre 0°C (Serra Gaúcha) e 7°C. Em Porto Alegre/RS, a mínima pode chegar a 5°C. Há alerta para geada nas áreas de maior altitude.
O risco de geada também é válido para Santa Catarina e o extremo sul do Paraná. Em grande parte do estado catarinense, temperaturas entre 3°C e 6°C e na superfície valores ainda menores, o que também ocorre no sul do Paraná. Na região da Serra Catarinense, a quinta-feira (18) tem previsão de mínimas abaixo de 0°C pelo terceiro dia consecutivo.
Na porção oeste da Região Sul do Brasil, temperaturas mais elevadas durante o amanhecer, mínimas entre 8°C e 12°C. Com a chegada da sexta-feira (19), o ar frio perde força sobre o Rio Grande do Sul e as mínimas voltam a subir.
O frio vai permanecer em áreas da região central catarinense e centro-sul do Paraná, mas também não será intenso. Com as temperaturas variando entre 6°C e 8°C.
Frio recorde de 2026 deve atingir SP e MG nesta sexta
A capital paulista tem previsão de mínima de 10°C, podendo ser ainda menor nesta quinta (18). O frio mais intenso estará concentrado nas áreas próximas à Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba, termômetros entre 8°C e 10°C e menores que 6°C em Campos do Jordão/SP.
O que também está previsto para o Sul de Minas, que tem possibilidade de geadas fracas nesta quinta (18). Até mesmo a região central de Minas terá temperaturas baixas, em Belo Horizonte/MG, previsão de 12°C, e potencial para ser o dia mais frio do ano.
Na sexta-feira (19), pulsos de ar frio chegam ao Sudeste, o que aumenta as chances de quebra de recordes deste ano. Em São Paulo/SP, a previsão é de amanhecer com temperatura na casa dos 9°C e em alguns pontos alcançar 7°C.
Em Minas Gerais, a região sul do estado será a mais fria, com termômetros entre 3°C e 8°C. A capital mineira tem previsão de 12°C. Frio também no Triângulo e Alto Paranaíba. No Rio de Janeiro, a mínima varia, nas áreas serranas, termômetros abaixo dos 10°C, enquanto que nas cidades mais baixas, temperaturas entre 13°C e 17°C.