Sul e Sudeste podem registrar a menor temperatura de 2026 ainda nesta semana; veja onde

Massa de ar frio atua sobre a Regiões Sul e Sudeste do Brasil nesta semana. Termômetros podem registrar temperaturas mínimas mais baixas desde o início de 2026 Veja também: Frio congelante avança pelo Sul e Sudeste; veja até quando as temperaturas continuam caindo

Na manhã desta quarta (17), Porto Alegre/RS, registrou a menor temperatura de 2026, de acordo com os dados das estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). No Jardim Botânico, o termômetro marcou 5,5°C. Na Serra Catarinense e Gaúcha, mais um dia com temperaturas negativas, São Joaquim/SC registrou mínima inferior a -4°C.

Nos próximos dias teremos a continuação da massa de ar frio sobre os estados do Sul e Sudeste do Brasil. As temperaturas vão permanecer baixas até o final da semana, que é quando o ar polar perde força e os termômetros registram um leve aumento, tanto no amanhecer quanto no período da tarde.

Algumas capitais podem registrar as menores temperaturas de 2026 nesta semana, confira como fica a previsão para os próximos dias.

Sul sob alerta para geadas nesta semana

A quarta-feira (17) amanheceu gelada em diversos pontos do país. Contudo, a massa de ar frio ainda atua e, desta forma, temos a possibilidade de novos recordes de temperaturas mínimas na madrugada e amanhecer desta quinta-feira (18).

Massa de ar polar perde intensidade sobre o oeste da Região Sul. Contudo, ar frio continua atuando sobre o centro-leste da Região.

O frio persiste sobre o Rio Grande do Sul, mas agora concentrado no centro-leste do estado. Nesta quinta (18), previsão de temperaturas entre 0°C (Serra Gaúcha) e 7°C. Em Porto Alegre/RS, a mínima pode chegar a 5°C. Há alerta para geada nas áreas de maior altitude.

O risco de geada também é válido para Santa Catarina e o extremo sul do Paraná. Em grande parte do estado catarinense, temperaturas entre 3°C e 6°C e na superfície valores ainda menores, o que também ocorre no sul do Paraná. Na região da Serra Catarinense, a quinta-feira (18) tem previsão de mínimas abaixo de 0°C pelo terceiro dia consecutivo.

Mínima prevista para a manhã desta quinta-feira (18). Há possibilidade do amanhecer ser o mais frio de 2026.

Na porção oeste da Região Sul do Brasil, temperaturas mais elevadas durante o amanhecer, mínimas entre 8°C e 12°C. Com a chegada da sexta-feira (19), o ar frio perde força sobre o Rio Grande do Sul e as mínimas voltam a subir.

O frio vai permanecer em áreas da região central catarinense e centro-sul do Paraná, mas também não será intenso. Com as temperaturas variando entre 6°C e 8°C.

Frio recorde de 2026 deve atingir SP e MG nesta sexta

A capital paulista tem previsão de mínima de 10°C, podendo ser ainda menor nesta quinta (18). O frio mais intenso estará concentrado nas áreas próximas à Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba, termômetros entre 8°C e 10°C e menores que 6°C em Campos do Jordão/SP.

Pulso de ar frio chega ao leste do Sudeste e deixa temperatura baixas nesta quinta (18) e sexta-feira (19).

O que também está previsto para o Sul de Minas, que tem possibilidade de geadas fracas nesta quinta (18). Até mesmo a região central de Minas terá temperaturas baixas, em Belo Horizonte/MG, previsão de 12°C, e potencial para ser o dia mais frio do ano.

No estado fluminense, a Região Serrana será a mais fria do estado, com os termômetros próximos a 8°C em Nova Friburgo/RJ.

Na sexta-feira (19), pulsos de ar frio chegam ao Sudeste, o que aumenta as chances de quebra de recordes deste ano. Em São Paulo/SP, a previsão é de amanhecer com temperatura na casa dos 9°C e em alguns pontos alcançar 7°C.

Mínima prevista para esta sexta-feira (19). O modelo ECMWF prevê temperaturas próxima de 3°C na Serra da Mantiqueira.

Em Minas Gerais, a região sul do estado será a mais fria, com termômetros entre 3°C e 8°C. A capital mineira tem previsão de 12°C. Frio também no Triângulo e Alto Paranaíba. No Rio de Janeiro, a mínima varia, nas áreas serranas, termômetros abaixo dos 10°C, enquanto que nas cidades mais baixas, temperaturas entre 13°C e 17°C.