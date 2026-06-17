"Lagarto de Noronha": espécie exclusiva do arquipélago revela adaptações únicas ao isolamento insular

Encontrado apenas em Fernando de Noronha, o Trachylepis atlantica desenvolveu hábitos alimentares, comportamentos e estratégias reprodutivas singulares, resultado de milhares de anos de evolução em ambiente isolado.

O arquipélago de Fernando de Noronha, localizado a cerca de 350 km da costa brasileira, abriga uma espécie de réptil exclusiva: o lagarto de Noronha (Trachylepis atlantica). Crédito: Reprodução CNN Brasil

O arquipélago de Fernando de Noronha, situado a cerca de 350 quilômetros da costa brasileira, abriga uma espécie de réptil que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Conhecido popularmente como lagarto de Noronha, o Trachylepis atlantica é um exemplo notável de como o isolamento geográfico pode influenciar a evolução de uma espécie.

Presente em diferentes áreas das ilhas, o animal tornou-se um dos vertebrados mais característicos do arquipélago. Ao longo dos anos, pesquisas científicas vêm revelando aspectos curiosos de sua biologia e comportamento, evidenciando adaptações desenvolvidas para sobreviver em um ambiente com recursos limitados e poucas possibilidades de dispersão.

Os estudos apontam que o lagarto passou por mudanças significativas em relação a espécies aparentadas encontradas no continente. Essas transformações envolvem desde a alimentação até as estratégias de reprodução, características frequentemente associadas ao fenômeno conhecido como evolução insular.

Adaptações moldadas pela vida na ilha

Uma das características mais marcantes do Trachylepis atlantica está relacionada aos seus hábitos diários. Diferentemente de muitos répteis, a espécie apresenta atividade ao longo de praticamente todo o dia, desde o amanhecer até o anoitecer, com maior intensidade entre o meio-dia e o início da tarde.

O lagarto é encontrado principalmente em áreas rochosas, onde busca abrigo e alimento. Sua presença é comum em diferentes pontos do arquipélago, tornando-o um dos animais mais facilmente observados por moradores e visitantes.

A alimentação também chama a atenção dos pesquisadores. Embora répteis semelhantes sejam predominantemente insetívoros, o lagarto de Noronha desenvolveu uma dieta considerada incomum, composta por uma combinação de recursos vegetais e animais.

Dieta diversificada garante sobrevivência

De acordo com levantamentos científicos, cerca de 77% do volume alimentar consumido pela espécie é formado por material vegetal. Frutos, folhas e outros recursos disponíveis na vegetação local representam a maior parte da dieta.

O restante da alimentação é complementado por pequenos invertebrados, especialmente formigas e larvas de insetos. Essa combinação faz do lagarto um animal essencialmente onívoro, característica relativamente rara entre espécies próximas.

Especialistas acreditam que essa adaptação seja resultado direto das limitações impostas pelo ambiente insular. Com menor disponibilidade de presas em comparação ao continente, o réptil passou a explorar diferentes fontes de alimento para garantir sua sobrevivência ao longo das gerações.

Reprodução e desafios para conservação

As adaptações do lagarto de Noronha também se refletem em sua reprodução. A espécie apresenta o que os cientistas classificam como “síndrome da ilha”, conjunto de características frequentemente observado em animais que evoluíram em ambientes isolados.

A reprodução ocorre de forma sazonal, concentrando-se principalmente durante a estação seca. Nesse período, as fêmeas produzem menos filhotes do que espécies aparentadas do continente. Em contrapartida, os descendentes tendem a ser proporcionalmente maiores em relação ao tamanho corporal da mãe.

Apesar de ser considerado abundante em Fernando de Noronha, o Trachylepis atlantica enfrenta ameaças crescentes. Avaliações regionais recentes apontam que a espécie já apresenta sinais de vulnerabilidade, especialmente devido à presença de predadores invasores e às mudanças ambientais. Segundo especialistas, a baixa frequência reprodutiva pode dificultar a recuperação populacional diante desses desafios, reforçando a importância do monitoramento e das ações de conservação para garantir a sobrevivência de uma das espécies mais emblemáticas do arquipélago brasileiro.

Referências da notícia

CNN Brasil. "Lagarto de Noronha": veja espécie que só existe em arquipélago brasileiro. 2026