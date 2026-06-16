Frente fria trará mais frio, chuva e tempestades já no fim desta semana em 4 regiões; confira

Uma nova frente fria, acompanhada de uma forte massa de ar polar deve provocar chuva forte, queda acentuada das temperaturas e risco de geadas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, marcando o início do inverno com condições típicas da estação.

Previsão de nebulosidade e chuva na sexta-feira durante a tarde mostra a frente fria chegando ao Rio Grande do Sul, com tempestades fortes que podem ocasionar transtornos.

Nos últimos dias, o Brasil foi afetado por uma frente fria e uma massa de ar polar que trouxeram muita chuva, nebulosidade e frio severo para o país. Essa massa de ar frio, inclusive, continuará agindo sobre o Sul e o Sudeste ao longo dos próximos dias, mantendo o clima frio sobre a região e ocasionando geadas pontuais.

Já há data para a formação de um novo ciclone e sua frente fria associada, que trarão ainda mais chuvas intensas e frio para o país já a partir desta sexta-feira (19).

Ao longo da sexta-feira (19), uma nova frente fria avançará pelo Brasil, trazendo chuvas que se espalham pelo país ao longo do dia. As pancadas atingem desde o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina e Paraná, até o Mato Grosso do Sul e São Paulo no final do dia.

Previsão de nebulosidade e chuva no sábado (esquerda) e domingo (direita) durante a tarde ilustram o deslocamento das chuvas ocasionadas pela frente fria ao longo do final de semana.

O sistema ainda será capaz de ocasionar chuvas fortes no extremo leste do Paraná e em São Paulo ao longo do sábado (20), capazes de causar transtornos na região de Curitiba e da capital paulista. No domingo (21), o sistema ainda será capaz de causar pancadas pontuais e isoladas de chuva entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, já se dissipando.

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Os acumulados mais altos serão registrados sobre a região Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, onde os volumes de chuva podem chegar a até 50 mm totais e as rajadas de vento a 60 km/h. Há risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, pequenos estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Previsão de acumulados de chuva totais até o final do domingo mostram que alguns municípios do Sul, Sudeste e Centro-Oeste podem registrar volumes de chuva de até 50 mm totais.

Além da chuva, o sistema ainda trará mais frio para o país, ajudando a manter as temperaturas abaixo da média no centro-sul brasileiro.

Chuvas vêm acompanhadas de massa de ar polar

Conforme a massa de ar polar atual distancia, deslocando-se em direção ao oceano Atlântico, uma nova massa de ar frio começa a avançar pelo país já na sexta-feira (19), logo após a passagem das chuvas causadas pela frente fria. Essa situação pode ser observada na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa mostram o avanço de uma massa de ar frio sobre a região Sul, ocasionando uma nova queda expressiva das temperaturas.

Entre o sábado (20) e o domingo (21), essa massa de ar frio fará as temperaturas caírem de maneira perceptível sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Isso traz risco de novas ocorrências de GEADA generalizada no RS, SC e PR ao longo do final de semana, além de frio intenso no MS e no oeste de SP.

Graças à essa situação, no domingo durante a madrugada e a manhã, as temperaturas atingirão patamares abaixo dos 10°C, chegando a até 0°C em diversos municípios da região Sul, com possibilidade de novas ocorrências de geada generalizada.

Previsão de temperaturas mínimas no centro-sul do Brasil durante a madrugada do domingo mostra que grande parte da região registrará temperaturas abaixo dos 10°C, chegando a até 0°C.

No domingo (21), inicia-se oficialmente o inverno de 2026, que começará já com um clima típico da estação devido ao avanço dessa massa de ar polar. No entanto, agora que o fenômeno El Niño já está oficialmente estabelecido no Oceano Pacífico, vale notar que ele pode contribuir para que o Inverno se mostre uma estação mais quente sobre o Brasil do que o Outono.