Onde fica a 'Suíça brasileira', a cidade mais alta do país escondida no interior de SP
Conhecida como a "Suíça Brasileira" devido ao seu clima frio e arquitetura europeia, a cidade que fica a cerca de 1.628 metros acima do nível do mar tem grande destaque no turismo nacional. Descubra qual é.
Algumas cidades brasileiras costumam ser chamadas de “Suíça Brasileira” devido ao seu clima e conjunto arquitetônico, como é o caso de Monte Verde em Minas Gerais e de Nova Friburgo no Rio de Janeiro.
Porém, esta cidade localizada na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo, a 1.628 metros de altitude, é a principal e mais famosa "Suíça Brasileira", destacando-se pelo clima frio, arquitetura europeia (estilo enxaimel), e alta gastronomia, sendo um forte destino de inverno no país.
Que cidade é esta?
Trata-se de Campos do Jordão, famosa por seus festivais de inverno, fondues, cervejarias artesanais e chocolates.
Esta encantadora “Suíça Brasileira” é um dos destinos turísticos de inverno mais procurados do interior de São Paulo, com paisagens deslumbrantes, clima frio e arquitetura de estilo suíço.
Os principais atrativos da cidade
Campos do Jordão oferece diversos atrativos para toda a família. No centro turístico da cidade, a chamada Vila Capivari, é onde se concentra a maioria dos restaurantes e bares, além de cafés e lojinhas de chocolates e artesanatos. À noite, a região fica muito animada, com músicas ao vivo.
Ali pertinho do centro está o Parque do Capivari, aos pés do Morro do Elefante, que oferece atrações como a subida de teleférico até o Morro, um trenó de montanha e uma roda-gigante com vista panorâmica. Além disso, o parque conta com um lago com pedalinhos e lojinhas que ficam no entorno.
Ainda em Capivari, tem-se o Iceland, uma experiência divertida em um bar totalmente feito de gelo.
Para quem curte natureza, no ecoturismo as atrações incluem o Parque Amantikir, que reúne mais de 700 espécies de plantas dispostas em diferentes jardins inspirados em diversos países. Por exemplo: há um jardim só com espécies de suculentas e cactos, um jardim japonês, outro completamente colorido, além de um interessante labirinto, e muito mais!
Inclui-se também o Horto Florestal (ou Parque Estadual de Campos do Jordão), um local perfeito para quem ama caminhadas, trilhas na Mata Atlântica e arvorismo. E é onde fica o famoso Restaurante Dona Chica.
E ainda o Parque Tarundu, um espaço de lazer enorme que oferece mais de 30 atividades (algumas pagas à parte), com opções tanto para crianças, quanto para adultos, como por exemplo: tirolesa, passeios a cavalo, boia cross, balonismo, pista de patinação no gelo indoor, arco e flecha e paintball.
Não deixe de conhecer também o Museu Felícia Leirner, um museu a céu aberto em meio à natureza que reúne boa parte do acervo da escultora polonesa de mesmo nome. As obras expostas são feitas de bronze, cimento branco e granito.
O Pico do Itapeva é outro ponto turístico, oferecendo uma vista espetacular da Serra da Mantiqueira a mais de 2.000 metros de altitude. E o Palácio Boa Vista, uma residência oficial de inverno do governador, que conta com um acervo valioso de arte e oferece visitas guiadas.
Referências da notícia
A cidade mais alta do Brasil fica na Mantiqueira, a 1.628 metros de altitude, no interior de SP, e é chamada de “Suíça Brasileira”. 12 de junho, 2026. Redação Revista Oeste.
O que fazer em Campos do Jordão: 12 planos na Suíça brasileira. 1 de abril, 2026. João Paulo Carvalho.
Apenas 2h de SP: “Suíça brasileira” esconde obras raras de Tarsila do Amaral, festival de inverno e maior museu de cera da América Latina. 15 de junho, 2026. Mariana Prates.