Onde fica a 'Suíça brasileira', a cidade mais alta do país escondida no interior de SP

Conhecida como a "Suíça Brasileira" devido ao seu clima frio e arquitetura europeia, a cidade que fica a cerca de 1.628 metros acima do nível do mar tem grande destaque no turismo nacional. Descubra qual é.

Esta cidade se destaca pelo clima serrano e pela arquitetura de suas construções no estilo suíço, além do grande número de pontos turísticos. Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

Algumas cidades brasileiras costumam ser chamadas de “Suíça Brasileira” devido ao seu clima e conjunto arquitetônico, como é o caso de Monte Verde em Minas Gerais e de Nova Friburgo no Rio de Janeiro.

Porém, esta cidade localizada na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo, a 1.628 metros de altitude, é a principal e mais famosa "Suíça Brasileira", destacando-se pelo clima frio, arquitetura europeia (estilo enxaimel), e alta gastronomia, sendo um forte destino de inverno no país.

Que cidade é esta?

Trata-se de Campos do Jordão, famosa por seus festivais de inverno, fondues, cervejarias artesanais e chocolates.

Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil. Sua área urbana está a uma altitude média de 1.628 metros acima do nível do mar.

Esta encantadora “Suíça Brasileira” é um dos destinos turísticos de inverno mais procurados do interior de São Paulo, com paisagens deslumbrantes, clima frio e arquitetura de estilo suíço.

Os principais atrativos da cidade

Campos do Jordão oferece diversos atrativos para toda a família. No centro turístico da cidade, a chamada Vila Capivari, é onde se concentra a maioria dos restaurantes e bares, além de cafés e lojinhas de chocolates e artesanatos. À noite, a região fica muito animada, com músicas ao vivo.

Ali pertinho do centro está o Parque do Capivari, aos pés do Morro do Elefante, que oferece atrações como a subida de teleférico até o Morro, um trenó de montanha e uma roda-gigante com vista panorâmica. Além disso, o parque conta com um lago com pedalinhos e lojinhas que ficam no entorno.

Ainda em Capivari, tem-se o Iceland, uma experiência divertida em um bar totalmente feito de gelo.

O Horto Florestal, em Campos do Jordão (SP). Crédito: Instagram Sindepat.

Para quem curte natureza, no ecoturismo as atrações incluem o Parque Amantikir, que reúne mais de 700 espécies de plantas dispostas em diferentes jardins inspirados em diversos países. Por exemplo: há um jardim só com espécies de suculentas e cactos, um jardim japonês, outro completamente colorido, além de um interessante labirinto, e muito mais!

Inclui-se também o Horto Florestal (ou Parque Estadual de Campos do Jordão), um local perfeito para quem ama caminhadas, trilhas na Mata Atlântica e arvorismo. E é onde fica o famoso Restaurante Dona Chica.

E ainda o Parque Tarundu, um espaço de lazer enorme que oferece mais de 30 atividades (algumas pagas à parte), com opções tanto para crianças, quanto para adultos, como por exemplo: tirolesa, passeios a cavalo, boia cross, balonismo, pista de patinação no gelo indoor, arco e flecha e paintball.

Galeria cheia de lojinhas bem no centro da Vila Capivari, em Campos do Jordão (SP). Crédito: Divulgação.

Não deixe de conhecer também o Museu Felícia Leirner, um museu a céu aberto em meio à natureza que reúne boa parte do acervo da escultora polonesa de mesmo nome. As obras expostas são feitas de bronze, cimento branco e granito.

O Pico do Itapeva é outro ponto turístico, oferecendo uma vista espetacular da Serra da Mantiqueira a mais de 2.000 metros de altitude. E o Palácio Boa Vista, uma residência oficial de inverno do governador, que conta com um acervo valioso de arte e oferece visitas guiadas.

Referências da notícia

A cidade mais alta do Brasil fica na Mantiqueira, a 1.628 metros de altitude, no interior de SP, e é chamada de “Suíça Brasileira”. 12 de junho, 2026. Redação Revista Oeste.

O que fazer em Campos do Jordão: 12 planos na Suíça brasileira. 1 de abril, 2026. João Paulo Carvalho.

Apenas 2h de SP: “Suíça brasileira” esconde obras raras de Tarsila do Amaral, festival de inverno e maior museu de cera da América Latina. 15 de junho, 2026. Mariana Prates.