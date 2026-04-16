Forte frente fria e ar frio podem chegar neste Feriado de Tiradentes, 21 de abril; veja a previsão

Uma frente fria causará tempestades sobre estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul ao longo do feriado de Tiradentes, causando transtornos para a população do Sul. Confira abaixo as regiões mais afetadas.

Frente fria causará tempestades sobre estados como RS, SC e MS ao longo do feriado de Tiradentes, trazendo transtornos para a população com acumulados de 100 mm e ventos de 70 km/h.

Na próxima segunda-feira (20), uma região de baixa pressão (cavado) começará a se aprofundar entre a Argentina e o Uruguai, se transformando em um ciclone até o final do dia. Conforme o sistema se forma, sua frente fria associada avançará e será capaz de formar chuvas sobre o Brasil.

Já na própria segunda-feira durante a tarde / noite, tempestades podem se formar no centro e no sul do Rio Grande do Sul; no extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná; e também no sul do Mato Grosso do Sul.

As tempestades trazem acumulados intensos de chuva, que podem causar transtornos como alagamentos em vias e áreas urbanas, e rajadas moderadas a fortes de vento que podem ocasionar queda de galhos de árvores. Não se exclui a possibilidade de cortes na energia elétrica.

Previsão de ventos, pressão, nebulosidade e chuva no final da segunda-feira ilustra a formação do ciclone e sua frente fria associada ao longo do feriado de tiradentes, trazendo tempestades.

Essas tempestades continuam ao longo da terça-feira (21), feriado de Tiradentes. Durante o dia, a frente fria avançará em direção norte e atingirá o restante do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina com pancadas de chuva significativas. Tempestades também podem se formar em todo o Mato Grosso do Sul ao longo do dia.

Previsão de ventos, nebulosidade e chuva na terça-feira durante a tarde ilustra o avanço da frente fria ao longo do feriado de Tiradentes, afetando o norte do RS e também SC e MS.

Embora pancadas de chuva possam se formar no sul e no oeste do Paraná e nebulosidade intensa se desenvolva em praticamente todo o estado, as previsões numéricas mais recentes indicam que a maior parte dos municípios paranaenses continuará registrando tempo firme, sem chuvas significativas.

Tempo severo será registrado na região Sul

As rajadas de vento mais fortes se formam durante o próprio feriado de Tiradentes (na Terça-feira, 21) durante a tarde, no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Essas rajadas de vento podem chegar a até 70 km/h, causando a queda de objetos e a movimentação de dunas de areia na orla.

Previsão de rajadas de vento na terça-feira durante a tarde mostra que os ventos podem chegar a até 70 km/h durante a tarde na região litorânea do RS e de SC, causando transtornos.

Ao todo, previsões indicam que os acumulados totais até o final da terça-feira (21) podem chegar perto dos 100 mm no oeste do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso. Acumulados significativos também serão registrados em todo o restante dos estados gaúcho e catarinense, mas a maior parte do Paraná só registrará chuvas fracas e pouco significativas.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do feriado de Tiradentes mostra que algumas regiões do RS e do MS podem registrar volumes próximos dos 100 mm de chuva.

Vale notar que essa frente, embora traga acumulados significativos de chuva ao Sul e ao MS, não deve avançar em direção à região Sudeste, que continuará registrando tempo firme, seco e muito quente desde São Paulo até a Bahia, que também será afetada por um período de estiagem e uma onda de calor significativa.

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No entanto, uma massa de ar frio será capaz de afetar o Rio Grande do Sul ao longo da terça-feira (21), fazendo as temperaturas caírem no estado gaúcho especialmente durante a noite de terça e a madrugada e a manhã de quarta-feira (22), após o feriado.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no final da terça-feira mostra uma massa de ar frio avançando pelo Rio Grande do Sul, o que deve fazer as temperaturas caírem.

Vale notar, no entanto, que até o momento não há previsão de frio intenso ao longo do final de semana e do feriado de Tiradentes, e nem previsão de novas geadas na semana que vem. Essa massa de ar frio não será intensa e não deve afetar o país de maneira significativa além do Rio Grande do Sul.