As 5 plantas mais inusitadas para cultivar em casa: parecem ser de outro planeta!

Das algas esféricas às suculentas que parecem pedras: cinco espécies para cultivar em casa que ilustram as extraordinárias adaptações que o mundo vegetal desenvolveu para viver nos mais diversos ambientes da Terra.

As 5 plantas mais inusitadas para cultivar em casa que parecem ser de outro planeta.

Mattia Sansone Meteored Itália 30/07/2026 09:11 5 min

Ao longo da sua evolução, as plantas desenvolveram inúmeras adaptações para viver nos mais diversos ambientes da Terra: desertos áridos, florestas tropicais, rochas sem solo e até mesmo ambientes aquáticos. O resultado é uma extraordinária variedade de formas, comportamentos e padrões de crescimento, alguns dos quais se destacam pela sua aparência incomum. Entre estas, algumas espécies são hoje apreciadas como plantas ornamentais e podem ser cultivadas em ambientes interiores, desde que as suas necessidades específicas sejam satisfeitas. Apresentamos aqui cinco das mais singulares.

1. Marimo: a misteriosa "esfera verde" do mundo aquático

O marimo (Aegagropila linnaei) é uma alga verde filamentosa peculiar que cresce em esferas características cobertas por filamentos macios.

Marimo: a misteriosa "esfera verde" do mundo aquático.

Originária principalmente de lagos frios do Hemisfério Norte, a sua forma deve-se à ação lenta das correntes que fazem girar as colônias no fundo, promovendo um crescimento uniforme. No interior, é cultivada em recipientes transparentes cheios de água, onde se torna uma verdadeira decoração viva. Requer poucos cuidados: basta utilizar água limpa, evitar a luz solar direta e mudar a água regularmente para a manter saudável.

2. Tillandsia: a planta que vive sem solo

As tillandsias são plantas pertencentes à família das bromélias, especialmente difundidas nas regiões tropicais e subtropicais da América.

Tillandsia: a planta que vive sem solo.

Na natureza, muitas espécies crescem como epífitas, ou seja, utilizam outras plantas como suporte, sem serem parasitas. A sua característica mais curiosa é a ausência de um sistema radicular para absorção de nutrientes do solo: a água e os nutrientes são captados principalmente pelas folhas, que estão cobertas por estruturas especiais denominadas tricomas. Para as cultivar, basta um ambiente bem iluminado, uma boa circulação de ar e uma rega regular, evitando o encharcamento.

3. Rosa de Jericó: a planta capaz de "trazer de volta à vida"

A rosa de Jericó (Selaginella lepidophylla) é uma espécie originária das zonas desérticas do México e do sudoeste dos Estados Unidos.

Rosa de Jericó: a planta capaz de "trazer de volta à vida".

Durante períodos prolongados de seca, pode secar completamente, fechando-se as suas folhas e adquirindo o aspecto de uma pequena esfera castanha. Ao voltar a entrar em contacto com a água, recupera gradualmente a sua cor verde graças a uma adaptação conhecida como revivisceração.

Por esse motivo, tornou-se uma das plantas mais interessantes para observar em ambientes interiores. No entanto, deve ser cultivada com cuidado: não deve ser submersa em água durante longos períodos e requer períodos regulares de seca para evitar o apodrecimento.

4. Lithops: as "pedras vivas" do deserto

Os lithops são pequenas plantas suculentas nativas das regiões áridas do sul de África.

Lithops: as "pedras vivas" do deserto.

O seu aspecto assemelha-se a pequenas pedras coloridas, uma forma que lhes proporciona uma camuflagem eficaz contra os herbívoros e ajuda a reduzir a perda de água.

Cultivá-las em casa exige condições semelhantes ao seu habitat natural: muita luz, solo bem drenado e rega mínima. O excesso de água é a principal ameaça a estas plantas, que estão adaptadas para sobreviver em ambientes extremamente secos.

5. Platycerium: a samambaia com frondes espetaculares

A platicéria, também conhecida como feto-chifre-de-alce, é uma planta tropical caracterizada por frondes grandes e com uma forma incomum.

Platycerium: a samambaia com frondes espetaculares.

Originária das florestas da Ásia, África e Austrália, cresce geralmente nas árvores como epífita. As suas folhas desempenham diversas funções: algumas são ramificadas e captam a luz, enquanto outras são mais aderentes e ajudam a acumular nutrientes e umidade. Em ambientes interiores, prefere locais bem iluminados, sem luz solar direta, umidade elevada e rega moderada.

Um toque de originalidade no lar

Por detrás do aspecto curioso destas plantas, escondem-se adaptações desenvolvidas ao longo de milhões de anos de evolução. Estas características tornam-nas não só plantas fascinantes, mas também espécies capazes de acrescentar um toque de originalidade ao lar.