    As 5 plantas mais inusitadas para cultivar em casa: parecem ser de outro planeta!

    Das algas esféricas às suculentas que parecem pedras: cinco espécies para cultivar em casa que ilustram as extraordinárias adaptações que o mundo vegetal desenvolveu para viver nos mais diversos ambientes da Terra.

    As 5 plantas mais inusitadas para cultivar em casa que parecem ser de outro planeta.
    As 5 plantas mais inusitadas para cultivar em casa que parecem ser de outro planeta.

    Ao longo da sua evolução, as plantas desenvolveram inúmeras adaptações para viver nos mais diversos ambientes da Terra: desertos áridos, florestas tropicais, rochas sem solo e até mesmo ambientes aquáticos. O resultado é uma extraordinária variedade de formas, comportamentos e padrões de crescimento, alguns dos quais se destacam pela sua aparência incomum. Entre estas, algumas espécies são hoje apreciadas como plantas ornamentais e podem ser cultivadas em ambientes interiores, desde que as suas necessidades específicas sejam satisfeitas. Apresentamos aqui cinco das mais singulares.

    1. Marimo: a misteriosa "esfera verde" do mundo aquático

    O marimo (Aegagropila linnaei) é uma alga verde filamentosa peculiar que cresce em esferas características cobertas por filamentos macios.

    Marimo: a misteriosa "esfera verde" do mundo aquático.
    Marimo: a misteriosa "esfera verde" do mundo aquático.

    Originária principalmente de lagos frios do Hemisfério Norte, a sua forma deve-se à ação lenta das correntes que fazem girar as colônias no fundo, promovendo um crescimento uniforme. No interior, é cultivada em recipientes transparentes cheios de água, onde se torna uma verdadeira decoração viva. Requer poucos cuidados: basta utilizar água limpa, evitar a luz solar direta e mudar a água regularmente para a manter saudável.

    2. Tillandsia: a planta que vive sem solo

    As tillandsias são plantas pertencentes à família das bromélias, especialmente difundidas nas regiões tropicais e subtropicais da América.

    Tillandsia: a planta que vive sem solo.
    Tillandsia: a planta que vive sem solo.

    Na natureza, muitas espécies crescem como epífitas, ou seja, utilizam outras plantas como suporte, sem serem parasitas. A sua característica mais curiosa é a ausência de um sistema radicular para absorção de nutrientes do solo: a água e os nutrientes são captados principalmente pelas folhas, que estão cobertas por estruturas especiais denominadas tricomas. Para as cultivar, basta um ambiente bem iluminado, uma boa circulação de ar e uma rega regular, evitando o encharcamento.

    3. Rosa de Jericó: a planta capaz de "trazer de volta à vida"

    A rosa de Jericó (Selaginella lepidophylla) é uma espécie originária das zonas desérticas do México e do sudoeste dos Estados Unidos.

    Rosa de Jericó: a planta capaz de "trazer de volta à vida".
    Rosa de Jericó: a planta capaz de "trazer de volta à vida".

    Durante períodos prolongados de seca, pode secar completamente, fechando-se as suas folhas e adquirindo o aspecto de uma pequena esfera castanha. Ao voltar a entrar em contacto com a água, recupera gradualmente a sua cor verde graças a uma adaptação conhecida como revivisceração.

    Por esse motivo, tornou-se uma das plantas mais interessantes para observar em ambientes interiores. No entanto, deve ser cultivada com cuidado: não deve ser submersa em água durante longos períodos e requer períodos regulares de seca para evitar o apodrecimento.

    4. Lithops: as "pedras vivas" do deserto

    Os lithops são pequenas plantas suculentas nativas das regiões áridas do sul de África.

    Lithops: as "pedras vivas" do deserto.
    Lithops: as "pedras vivas" do deserto.

    O seu aspecto assemelha-se a pequenas pedras coloridas, uma forma que lhes proporciona uma camuflagem eficaz contra os herbívoros e ajuda a reduzir a perda de água.

    Cultivá-las em casa exige condições semelhantes ao seu habitat natural: muita luz, solo bem drenado e rega mínima. O excesso de água é a principal ameaça a estas plantas, que estão adaptadas para sobreviver em ambientes extremamente secos.

    5. Platycerium: a samambaia com frondes espetaculares

    A platicéria, também conhecida como feto-chifre-de-alce, é uma planta tropical caracterizada por frondes grandes e com uma forma incomum.

    Platycerium: a samambaia com frondes espetaculares.
    Platycerium: a samambaia com frondes espetaculares.

    Originária das florestas da Ásia, África e Austrália, cresce geralmente nas árvores como epífita. As suas folhas desempenham diversas funções: algumas são ramificadas e captam a luz, enquanto outras são mais aderentes e ajudam a acumular nutrientes e umidade. Em ambientes interiores, prefere locais bem iluminados, sem luz solar direta, umidade elevada e rega moderada.

    Um toque de originalidade no lar

    Por detrás do aspecto curioso destas plantas, escondem-se adaptações desenvolvidas ao longo de milhões de anos de evolução. Estas características tornam-nas não só plantas fascinantes, mas também espécies capazes de acrescentar um toque de originalidade ao lar.