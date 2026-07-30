Troia entre o mito e a realidade: o que ver na antiga cidade da Ilíada e Odisseia

A lenda de Ulisses, Aquiles e todos os heróis da mitologia permanece viva na Troia atual, um dos sítios arqueológicos mais fascinantes do mundo. Aqui, explicamos como chegar lá e o que ver.

Réplica do Cavalo de Troia no porto de Çanakkale, na Turquia.

Paola Cirino Meteored Itália 30/07/2026 07:16 6 min

A antiga Troia, cenário da guerra de dez anos que envolveu Aquiles, Heitor, Odisseu e os maiores heróis da épica grega, está localizada perto da cidade de Çanakkale, na Anatólia, Turquia.

Homero imortalizou a cidade na mitologia por meio de Ilíada e de Odisseia, mas esse pequeno povoado — com sua história incrivelmente longa — é de fácil acesso para uma visita direta, permitindo ir além das antigas lendas.

De fato, o museu e as escavações arqueológicas testemunham um passado complexo que abrange diversas eras e remonta a 5 mil anos.

A história além da Guerra de Troia

A Guerra de Troia durou dez anos — um piscar de olhos comparado aos milênios de história da cidade.

Segundo registros estabelecidos, Troia existe pelo menos desde o terceiro milênio a.C. e atingiu o auge de seu esplendor durante a segunda metade do segundo milênio a.C., sob o Império Hitita, mais de mil anos antes dos eventos narrados nos poemas homéricos.

Uma seção das escavações arqueológicas da antiga Troia (hoje Turquia).

Ao longo dos séculos, Troia foi abandonada; no entanto, tanto os antigos gregos quanto os romanos acreditavam que ela estava localizada exatamente onde se encontra hoje. Contudo, somente na década de 1870 foram obtidas evidências definitivas de sua localização.

Foi nesse período que o renomado empresário e arqueólogo Heinrich Schliemann descobriu as ruínas da antiga Troia, guiado por crônicas clássicas e pelas descrições de Homero. Infelizmente, as escavações realizadas com o uso de explosivos causaram danos irreversíveis; ainda assim, Troia continua oferecendo muito aos visitantes.

O que ver em Troia

Um dos aspectos mais fascinantes de Troia é que a cidade nunca foi reconstruída, ao contrário de locais como Cnossos, na Grécia. Em vez disso, as escavações revelam nove estratos distintos, correspondentes a diferentes períodos históricos.

Os estratos VI e VII correspondem ao período da Guerra de Troia, ocorrida entre 1250 e 1180 a.C. Os vestígios das muralhas da cidade coincidem com as descrições de Homero.

Os visitantes também podem ver vestígios da era romana, como o anfiteatro encomendado pelo imperador Augusto. Na entrada do sítio arqueológico, encontra-se uma réplica em tamanho real do lendário Cavalo de Troia — o estratagema arquitetado por Odisseu que levou à destruição da cidade.

Muitos artefatos estão abrigados no museu adjacente, mas, como as escavações continuam em andamento, os visitantes podem até ter a sorte de ver arqueólogos trabalhando no local.

Um imenso patrimônio arqueológico

Muitos objetos fascinantes estão atualmente abrigados no Museu de Troia, em Istambul, e no Museu Arqueológico de Çanakkale; no entanto, o museu inaugurado em 2018 — localizado a menos de um quilômetro do sítio arqueológico — não é menos importante ou interessante.

Duas mil peças de diversas épocas estão expostas em sete seções, narrando a história tanto da cidade quanto das escavações; elas representam apenas uma fração de um acervo extraordinário. Ao todo, o museu abriga cerca de 40 mil peças em suas salas de exposição e áreas de reserva técnica, com novos objetos chegando constantemente das escavações em andamento.

Os visitantes podem apreciar uma grande variedade de itens, que vão desde armas e joias até inscrições. O famoso Sarcófago de Políxena está entre as peças mais valiosas, ao lado de uma estátua do deus Tritão descoberta há relativamente pouco tempo, em 2012.

Como chegar a Troia

A cidade mais próxima do sítio arqueológico de Troia é Çanakkale, uma cidade costeira situada no Estreito de Dardanelos, a menos de uma hora de distância. Çanakkale fica a três horas e meia de carro de Istambul, ou uma hora a mais se o trajeto for feito de ônibus.

Consequentemente, quem deseja visitar as escavações com mais comodidade pode preferir hospedar-se em Çanakkale; a cidade também abriga outra réplica do Cavalo de Troia — especificamente, aquela utilizada no filme Troia (2004).

Balsas que atravessam o estreito também partem de sua pitoresca marina, permitindo aos visitantes explorar outros locais, como Galípoli, palco de uma famosa batalha da Primeira Guerra Mundial. Um serviço de micro-ônibus opera entre Çanakkale e Truva (o nome moderno de Troia), partindo da estação Cuma Pazarı Dolmuş.