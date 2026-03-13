Fim de semana vai dar praia? Saiba a previsão para o litoral do Brasil

O fim de semana terá condições de sol, calor e céu claro em algumas áreas litorâneas do Brasil, como também chuvas fracas e poucas nuvens em outras. Veja aqui mais detalhes para cada região.

Litoral do Brasil no fim de semana: algumas áreas com Sol e céu claro, outras com chuva leve e passageira mas temperaturas elevadas.

Nesta sexta-feira (13) ainda teremos condições para pancadas isoladas de chuva, que podem ser localmente fortes e com trovoadas pontuais, em parte da Região Sudeste do Brasil, incluindo áreas litorâneas do norte paulista, do estado do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo, devido a um cavado meteorológico (área de baixa pressão) associado ao transporte de umidade da região amazônica e também à circulação oceânica.

Já no Sul do país espera-se uma redução das instabilidades devido ao avanço de uma massa de ar mais seco sobre a região. Contudo, temporais de forma mais isolada podem ocorrer em áreas litorâneas favorecidos pelo calor e umidade do oceano, porém sem expectativa de eventos severos. No Nordeste, as chuvas mais significativas ficam concentradas no norte do Maranhão, incluindo a sua faixa litorânea, devido à atuação da ZCIT (Zona de Convergência Inter-Tropical).

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Mas e neste fim de semana, essas condições se manterão? Como ficará o tempo no Litoral do Brasil em cada região? Será que vai dar praia? Descubra a seguir conosco.

Litoral do Sul

De forma geral, o fim de semana terá predomínio de Sol e calor no litoral da Região Sul.

No sábado (14) de manhã teremos a presença de Sol em meio a nuvens na faixa litorânea dos três estados (RS, SC e PR), mas sem riscos de chuvas. À tarde, tempo firme com Sol e céu limpo em grande parte do litoral da Região.

Tempo firme, sol e calor de até 30°C marcam o fim de semana na faixa litorânea do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

As temperaturas sobem gradativamente ao longo da tarde e este aquecimento pode favorecer a ocorrência de rápidas pancadas de chuva e bem isoladas no Litoral Norte de Santa Catarina e Litoral do Paraná, aquela condição mais passageira de verão, mas nada que vá estragar um passeio à praia.

E o destaque também será o calor, especialmente em Santa Catarina e no Paraná. As temperaturas máximas variam de 27°C a 29°C nos litorais catarinense e paranaense, enquanto no litoral gaúcho elas ficam entre 24°C e 27°C.

Previsão de temperatura máxima (em °C) para domingo (15) à tarde (15h).

No domingo (15) o tempo permanece estável em todo o litoral da Região Sul, com predomínio de Sol e céu claro no estado gaúcho e Sol com nuvens dispersas em Santa Catarina e Paraná. E o calor ganha força, com máximas entre 28°C e 30°C nos litorais de Santa Catarina e do Paraná, e de 26°C a 28°C no litoral gaúcho.

Litoral do Sudeste

Na Região Sudeste, o tempo firme com sol e o calor estarão presentes no litoral de São Paulo e em grande parte do litoral do Rio de Janeiro (exceção do litoral norte) neste fim de semana.

Tanto no sábado (14) quanto no domingo (15), a manhã será com presença do Sol com variação de nuvens, em alguns momentos elas aparecem mais do que outros, e sem riscos de chuvas; isso nos litorais paulista e carioca.

No litoral paulista e em grande parte do litoral carioca (exceção do norte) o tempo tende a ficar mais firme, com sol e calor de até 30°C. O litoral do Espírito Santo terá pancadas de chuvas e bastante nuvens ao longo do fim de semana.

No litoral do Espírito Santo, as temperaturas até podem pontualmente se aproximar dos 28°C, mas elas não sobem muito e são esperadas pancadas de chuva e nebulosidade ao longo do dia. Então neste caso, a ida à praia já complica um pouco.

Mapa de previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para domingo (15) à tarde (16h), segundo o modelo europeu ECMWF. Confira nele também as condilções do tempo para o litoral da região Sul.

Ao longo das tardes do fim de semana, áreas do litoral de São Paulo e do litoral norte do Rio de Janeiro podem ter uma maior presença de nuvens e, por isso, a ocorrência de chuva isolada e rápida, mas nada que vá atrapalhar a ida para a praia.

E o calor estará presente também, principalmente no litoral de São Paulo, onde as máximas chegam aos 30°C (litoral sul), e aos 28°C no litoral carioca.

Litoral do Nordeste

No fim de semana, toda a faixa litorânea da Região Nordeste terá tempo mais firme, com Sol entre poucas nuvens. Podem ocorrer chuviscos ou chuvas fracas e rápidas à tarde entre o litoral do Sergipe e do Ceará, mas o predomínio será de Sol mesmo. Ou seja, você pode ainda aproveitar uma praia no fim de semana.

O maior potencial para chuvas fica para o litoral do Maranhão e do Piauí, onde a nebulosidade será maior e são esperadas pancadas de chuva que pontualmente podem ser fortes, durante as tardes de sábado (14) e domingo (15).

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (15) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Uma observação: no domingo (15) também há chance de pancadas de chuva isoladas no extremo sul da Bahia.

E fará calor, como o esperado para esta época do ano na região. As temperaturas máximas variam entre 28°C e 32°C no fim de semana em toda a faixa litorânea do Nordeste.