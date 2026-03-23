Eventos de frio estão distantes e clima pode pular o outono neste ano

Previsões climáticas não indicam avanço de massas de ar frio significativas nas próximas semanas. Com continuidade do calor e a formação de um El Niño, o clima brasileiro pode acabar pulando as condições de outono. Mais informações: É mentira que o Brasil terá um inverno rigoroso?

As previsões climáticas mais recentes estão indicando um clima quente para o primeiro mês de Outono. Ao contrário do que muitos sites estão noticiando, até o momento não há indícios de ocorrência de frio intenso - na verdade, tudo indica o oposto.

Apesar da formação de frentes frias, as massas de ar frio não estão conseguindo se deslocar de maneira significativa em direção norte e avançar pelo Brasil. Com isso, as temperaturas sobre o sul do país permanecem acima da média.

Isso já está acontecendo neste exato momento: Ao longo desta segunda-feira, uma massa de ar frio atuou somente sobre a Argentina e o Uruguai, sem conseguir avançar até o Rio Grande do Sul, como podemos observar na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa mostra a presença de uma massa de ar frio intensa sobre a Argentina e o Uruguai que não está conseguindo avançar pelo Brasil.

Até o momento, não há previsão de que massas de ar frio significativas consigam avançar pelo país . O resultado disso é que as temperaturas no sul do país seguirão acima da média entre Março e Abril, indicando que eventos de frio ainda estão distantes e podemos não registrar condições típicas do outono.

Como é possível observar na figura abaixo, o modelo climático ECMWF indica temperaturas acima da média no Sul do país ao longo das próximas quatro semanas, o que indica que o calor de Verão continuará presente neste início de Outono.

Previsões semanais de anomalias de temperaturas para as primeiras semanas do Outono no Brasil (modelo ECMWF) indica que o calor de verão continuará presente sobre a região Sul.

Além disso, apesar do Sul estar registrando chuvas intensas neste momento, a entrada e manutenção de sistemas capazes de impulsionar a formação de tempestades será bastante irregular nas próximas semanas. Em decorrência disso, as previsões indicam também uma irregularidade significativa nas chuvas sobre o país.

Praticamente todas as regiões do país registrarão semanas mais secas ao longo do próximo mês, com expectativa de acumulados totais de chuva abaixo da média.

É comum que as chuvas percam intensidade ao longo do outono, que funciona como estação de transição para o inverno frio e seco. Ainda assim, as previsões indicam acumulados de chuva abaixo da média para este período como um todo, mesmo que chuvas mais intensas possam se formar no Norte em algumas semanas.

Previsões semanais de anomalias de chuva para as primeiras semanas do Outono no Brasil (modelo ECMWF) mostra uma irregularidade sobre o país, com chuvas esparsas.

Em outras palavras, previsões indicam que o período não promete ser particularmente chuvoso em nenhuma região do país, com uma possível ausência de chuvas significativas em diversos municípios do Sul, Sudeste e Centro-Oeste ao longo das próximas semanas.

Clima brasileiro pode pular o outono?

Especialmente em termos de temperatura, as previsões indicam que o clima brasileiro ainda não “virou a chave”, permanecendo sob condições similares às do verão. Em paralelo à essa situação, temos um El Niño se desenvolvendo rapidamente sobre o Oceano Pacífico equatorial, que pode se firmar já no final deste outono.

Previsões de anomalias de temperaturas sobre a superfície do oceano para os próximos meses indicam um claro estabelecimento de condições de El Niño ao longo do ano de 2026.

Na imagem acima, é possível observar que há projeções de um El Niño se consolidando ainda durante o Outono, e posteriormente atingindo patamares de intensidade forte (de +1,5°C a +2°C), muito forte (+2°C a +2.5°C) ou até mesmo de Super El Niño (+2.5°C a +3°C) ao longo deste ano.

Previsão de anomalias de temperaturas em 2m no trimestre Abril - Maio - Junho (ECMWF).

Com isso, a partir do momento em que o clima brasileiro “vire a chave”, existe a possibilidade de que o país entre diretamente em condições de Inverno já influenciadas pela presença do El Niño - que pode causar diversos impactos no país.

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O fenômeno costuma estar associado a um aumento das chuvas no Sul do país, condições mais secas e quentes no Norte e em partes do Nordeste, e um aumento das temperaturas em grande parte do país, inclusive no Inverno. Portanto, prepare-se para um ano de 2026 que pode se mostrar mais quente do que o normal.