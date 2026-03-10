É mentira que o Brasil terá um inverno rigoroso? Confira a análise climática e o que os modelos estão prevendo de fato
Muitos veículos de notícia estão divulgando a informação de que o próximo inverno será o mais rigoroso em décadas, mas não há dados que forneçam respaldo à essa informação.
Notícias sensacionalistas se espalharam nos últimos dias, mencionando a possibilidade de que o Brasil vá enfrentar um inverno mais intenso do que o normal, dito como “o frio da década”, sem de fato mostrar dados que corroboram essa previsão. Será que essa afirmação é verdadeira?
Para começarmos a entender essa situação, o melhor ponto de partida é observar que existe, neste momento, um consenso internacional sobre a formação de um El Niño ao longo dos próximos meses - fenômeno que costuma impactar de maneira intensa o clima brasileiro.
Podemos interpretar o gráfico acima da seguinte maneira: dezenas de modelos de previsão dinâmicos e estatísticos ao redor do mundo estão indicando uma tendência de aquecimento no oceano pacífico equatorial, sendo que a média indica a consolidação de um El Niño já em meados do trimestre Abril-Maio-Junho, enquanto outros indicam um período mais tardio.
O que acontece quando o El Niño se forma?
O El Niño Oscilação Sul (ENSO) é um dos fenômenos climáticos mais bem estudados do planeta. Existe um consenso de que, em anos de El Niño, é comum observar os seguintes efeitos no clima brasileiro:
- Região Sul: Chuvas mais intensas e frequentes e aumento das temperaturas;
- Região Sudeste: Aumento moderado das temperaturas e ondas de calor;
- Região Centro-Oeste: Sem efeitos muito pronunciados, mas chuvas e temperaturas podem ficar acima da média no Mato Grosso do Sul.
- Região Nordeste: Diminuição brusca das chuvas e secas severas, especialmente no verão.
- Região Norte: Diminuição das chuvas, secas severas, aumento pronunciado de incêndios florestais.
O El Niño é caracterizado por um aquecimento nas águas do Oceano Pacífico Equatorial, como é possível observar nas previsões abaixo.
Diversas previsões de anomalia de temperaturas na superfície do oceano mostram as águas do oceano pacífico equatorial completamente aquecidas já no trimestre Abril - Maio - Junho, sinalizando o início de um El Niño já no final do outono. O fenômeno começa a afetar o Brasil nos meses seguintes à sua configuração.
Esse cenário é corroborado por previsões climáticas numéricas americanas e européias, que indicam que as temperaturas vão se manter acima da média (com uma anomalia de até +2°C) no trimestre que mais engloba o inverno: Julho - Agosto - Setembro. Podemos observar essa situação na imagem abaixo.
Esses dados pintam um quadro diferente sobre o clima brasileiro: Não há nenhum indício de que este inverno será o "mais rigoroso da década". Muito pelo contrário, tudo indica que ele será, na verdade, mais quente do que o normal.
É sempre bom lembrar que isso NÃO significa ausência de geadas ou massas de ar frio intensas: Sim, geadas irão ocorrer normalmente e massas de ar frio farão as temperaturas caírem de maneira intensa no Brasil durante o inverno, como é de costume.
Ou, em outras palavras: Mesmo que ondas de frio intensas ocorram em algumas semanas do inverno, associadas ao desprendimento de massas de ar polar da Antártida, os dados e as previsões indicam que as temperaturas médias do inverno de 2026 serão mais quentes do que o normal, o que vai contra a ideia de que teremos um inverno extremamente rigoroso.