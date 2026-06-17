Duas frentes frias vão atingir o país em apenas 4 dias; veja a previsão

A reta final de junho contará com a atuação de várias frentes frias no Brasil, e duas delas estão previstas entre sexta (19) e segunda-feira (22). Mais informações: Segunda quinzena de junho: frio se espalha pelo país e chuvas continuam acima da média

A reta final de junho será marcada por uma sequência de frentes frias que vão provocar mudanças significativas no tempo em grande parte do Brasil. Entre sexta-feira (19) e segunda-feira (22), dois sistemas frontais avançam pelo país em um intervalo de apenas quatro dias.

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Há alerta para tempestades intensas, chuvas extremas e muito frio. Confira quais estados serão atingidos e os impactos previstos para os próximos dias.

Primeira frente fria

As chuvas relacionadas ao avanço da primeira frente fria devem começar entre a noite de quinta (18) e madrugada de sexta-feira (19) sobre o Rio Grande do Sul, com intensidade moderada a forte.

Previsão de chuva para a madrugada de sexta-feira (19), segundo o ECMWF.

Entre a madrugada e a manhã de sexta-feira (19), as chuvas avançam em direção à metade leste do Rio Grande do Sul, onde serão irregulares, mas também sobre a porção oeste de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.

Nestas regiões, há alerta para tempestades entre o fim da manhã e o fim da tarde. As tempestades mais intensas estão previstas entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, onde a previsão de muitas descargas elétricas alerta para a possibilidade de ocorrência de granizo, uma vez que a presença de gelo tem papel fundamental no carregamento elétrico das tempestades.

Previsão de tempestades para sexta-feira (19), segundo o ECMWF.

No sábado (20) este sistema avança em direção ao leste da região Sul e Sudeste, deixando alerta de formação de tempestades entre o litoral norte de Santa Catarina, Paraná e São Paulo (interior e faixa leste).

As tempestades previstas não devem ser tão intensas quanto na sexta (19) nos outros estados, mas as chuvas serão muito intensas, deixando essas regiões em alerta para acumulados diários considerados extremos, como destacado pelo índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF.

EFI do modelo ECMWF destaca chuvas extremas entre o Sul e o Sudeste neste sábado (20). Créditos: Adaptado de ECMWF.

O EFI é um indicador de quando a previsão de acumulado diário de chuva é muito diferente do que normalmente acontece em uma região, ultrapassando um limiar estatístico conhecido como quantil 99. De uma forma simplificada, significa que o valor previsto ocorre em apenas 1 de cada 100 previsões do modelo.

Previsão de chuva acumulada até o fim do sábado (20), segundo o ECMWF.

No caso das regiões Sul e Sudeste, os acumulados previstos somente para sábado (20) devem ser em torno de 50 mm a 80 mm, com potencial para causar transtornos relacionados a alagamentos e inundações. Estes acumulados estão relacionados à atuação de um rio atmosférico, que transporta muito vapor d’água da Amazônia em direção às latitudes mais ao sul.

As temperaturas entre sábado (20) e domingo (21) serão bastante baixas e abaixo de 10°C nos estados do Sul, Mato Grosso do Sul e Sudeste, enquanto as máximas ficam entre 15°C e 18°C no Sul e faixa leste do Sudeste.

Segunda frente fria

A segunda frente fria deixa alerta de tempestades para as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste entre segunda (22) e terça-feira (23). As tempestades mais intensas estão previstas para o Oeste do Paraná e Sudoeste do Mato Grosso do Sul na segunda-feira (22), com risco de granizo, chuvas intensas e rajadas de vento.

Previsão de tempestades para segunda-feira (23), segundo o ECMWF.

Entre segunda (22) e terça-feira (23) a linha de tempestades avança e abrange uma ampla área desde Rondônia, passando pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Há risco elevado de ocorrência de granizo entre o Paraná e São Paulo.

Previsão de tempestades para a noite de segunda-feira (23), segundo o ECMWF.

As chuvas têm previsão de serem muito intensas principalmente sobre a metade oeste do Paraná na segunda (22), entre madrugada e o amanhecer, e na faixa leste de São Paulo no fim do dia, principalmente no litoral sul do estado. Novamente, a atuação de um rio atmosférico auxilia na formação de tempestades e chuvas intensas.

Previsão de chuva para segunda-feira (22), segundo o ECMWF.

Na sequência desta frente fria, uma massa de ar polar muito intensa irá tomar de uma ampla área do Brasil, derrubando as temperaturas desde o Sul, Sudeste, Centro-Oeste até o sul da região Norte, em mais um episódio de friagem.

Previsão de anomalia semanal de temperatura entre 22 e 29 de junho, segundo o ECMWF. Créditos: ECMWF.

Entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, sul de Goiás e Mato Grosso as temperaturas serão entre 3°C e 6°C abaixo da média, enquanto nas demais áreas até 3°C abaixo da média. Novos recordes de temperaturas mínimas podem ser batidos e geada generalizada é esperada para a próxima semana.