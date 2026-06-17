Frente fria avança e coloca 7 estados em alerta no fim desta semana; confira

Entre esta sexta-feira (19) e o sábado (20) uma nova frente fria vai avançar sobre 7 estados da porção centro-sul do Brasil, formando fortes pancadas de chuva e temporais. Saiba onde. Mais previsão: Sul e Sudeste podem registrar a menor temperatura de 2026 ainda nesta semana; veja onde

O fim desta semana vai contar com uma nova frente fria trazendo uma mudança do tempo para estados das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

O sistema frontal vai avançar sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, trazendo aumento da nebulosidade e chuvas intensas para estas regiões. Há risco de temporais em algumas áreas.

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Além disso, a frente fria vai impulsionar a formação de uma linha de instabilidade entre os estados de Rondônia e Mato Grosso ao longo da tarde de sexta-feira (19). Este sistema ocorre quando a frente fria encontra o ar quente e úmido vindo do norte do país, formando aglomerados de nuvens de tempestade e, consequentemente, chuvas fortes, trovoadas e rajadas de vento.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Nova frente fria traz chuvas e temporais ao centro-sul do país

Na noite de quinta-feira (18) o sistema frontal já deve estar formado e atuando sobre o continente, inclusive com algumas áreas de instabilidade já podendo atingir localidades do oeste do Rio Grande do Sul. Mas é a partir da sexta-feira (19) que o sistema muda o tempo de forma abrangente no estado gaúcho, bem como nos outros estados do centro-sul do país.

Sexta-feira

Durante a madrugada de sexta-feira (19), já chove em áreas do oeste, centro e sul do Rio Grande do Sul, com pancadas mais fortes no oeste/noroeste.

Ao longo da manhã e da tarde, o sistema avança levando chuvas moderadas a pontualmente fortes para as demais áreas gaúchas, como também grande parte de Santa Catarina e do Paraná (com exceção do leste destes dois estados) e para o Mato Grosso do Sul, sobretudo no Oeste e Sul do estado sul-mato-grossense.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons brancos/acinzentados) para sexta-feira (19) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No estado gaúcho, durante a tarde as chuvas ficam mais concentradas na parte norte e nordeste.

Haverá condições para ocorrência de temporais isolados no Grande Oeste catarinense e paranaense, e no Mato Grosso do Sul, especialmente entre a manhã e o meio da tarde.

Manhã e tarde de sexta-feira (19) com pancadas de chuva e temporais isolados na Região Sul do Brasil, no Mato Grosso do Sul e no sul de Rondônia e do Mato Grosso.

Em Rondônia e no Mato Grosso, as instabilidades se formam no período da tarde e mais na porção sul dos estados, deixando fortes pancadas de chuva e temporais com muitos raios.

À noite, ainda chove de forma fraca a moderada no norte e leste de Santa Catarina, no centro-oeste do Paraná, no centro-sul do Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso e de Rondônia.

Previsão de densidade de raios para sexta-feira (19) às 13h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Entre as capitais, Porto Alegre deve ter céu nublado e pancadas de chuva de manhã e à tarde. Em Florianópolis, a chuva chega mais no fim da tarde. Em Curitiba não há previsão de chuva. Campo Grande registrará pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite. Cuiabá terá chuva e temporal entre o fim da tarde e à noite. Porto Velho, como fica mais ao norte do estado, terá pouca influência do sistema, mas não dá para descartar uma pequena chance de chuva fraca e isolada à tarde.

Sábado

Para o sábado (20), a tendência é que o tempo siga instável ao longo do dia com chuviscos/chuva fraca no norte e nordeste gaúchos e na Região Metropolitana de Porto Alegre; nas demais áreas, o tempo volta a ficar firme.

Ao longo do sábado (20), a frente fria vai continuar formando chuvas no leste de Santa Catarina e do Paraná e no estado de São Paulo.

No Paraná e em Santa Catarina, ainda são esperadas chuvas moderadas, com risco de pancadas fortes e temporais isolados, na parte leste dos estados entre a manhã e a tarde, inclusive nas capitais. Nas suas demais regiões, o tempo volta a ficar firme gradativamente ao longo do dia.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para sábado (20) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

E aqui temos um destaque: neste dia as instabilidades conseguem atingir também o estado de São Paulo.

Por lá, são esperadas chuvas moderadas a pontualmente intensas já desde a manhã no oeste, centro e sul, e que se espalham ao longo do dia para as demais áreas do estado. À noite, ainda chove no norte e em parte do leste do estado. A capital paulista terá pancadas de chuva à tarde e à noite.

Na Região Centro-Oeste o tempo volta a ficar estável. Em Rondônia, o potencial para chuvas é baixo, mas não se descartam chuviscos isolados durante o dia.