Primeira onda de frio do inverno: ar polar traz marcas abaixo de 0°C em grande área

Uma nova frente fria e uma intensa massa de ar polar provocarão chuva forte, queda acentuada das temperaturas e risco de geadas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, marcando o início do inverno com uma intensa onda de frio. Mais informações: Frente fria trará mais frio, chuva e tempestades já no fim desta semana em 4 regiões

Nos últimos dias, uma frente fria acompanhada por uma massa de ar polar provocaram chuva, muita nebulosidade e frio intenso em diversas regiões do Brasil. O ar frio continua atuando sobre o Sul e parte do Sudeste, mantendo as temperaturas baixas e favorecendo a ocorrência de geadas pontuais nos últimos dias do Outono.

Com menos de uma semana de intervalo, modelos meteorológicos já estão indicando a formação de uma nova frente fria, que começará a avançar pelo país a partir de sexta-feira (19), trazendo chuva e reforçando o padrão de frio sobre o centro-sul brasileiro.

Ao longo da sexta-feira (19), uma nova frente fria espalhará áreas de instabilidade desde o Rio Grande do Sul até Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Entre o sábado (20) e o domingo (21), as chuvas avançam também para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, embora ocorram de maneira mais isolada e esparsa.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da segunda-feira mostra que alguns municípios localizados ao oeste do Paraná podem registrar acumulados de até 100 mm totais.

Em algumas localidades, os volumes de chuva podem chegar perto dos 100 mm totais, acompanhados por rajadas de vento de até 100 km/h. Mas além das chuvas, o grande destaque fica para uma nova massa de ar polar que avança pelo país no final de semana.

Primeira onda de frio do Inverno ocorre semana que vem

Uma nova incursão de ar polar acontecerá logo após a passagem das chuvas ocasionadas pela frente fria. Entre sábado (20) e domingo (21), as temperaturas cairão de forma significativa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Durante a madrugada do domingo, diversas cidades da Região Sul já poderão registrar temperaturas abaixo dos 10°C. Como os modelos de previsão possuem um desvio inerente, Não se descarta a possibilidade de temperaturas próximas dos 0°C já neste final de semana.

Previsão de temperaturas mínimas na sexta-feira da semana que vem (26) mostra que grande parte da região Sul registrará temperaturas abaixo de zero (cores esbranquiçadas).

No entanto, ao longo da semana que vem, a massa de ar polar que continuará avançando fará as temperaturas caírem ainda mais. Entre as quinta-feira (25) e a sexta-feira (26), o frio se intensificará tanto que temperaturas negativas serão registradas em grande parte da região Sul, como é possível observar na imagem acima.

O cenário favorece a ocorrência de GEADAS AMPLAS no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de frio intenso e geadas localizadas no Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul do Mato Grosso e de Goiás, sul e oeste de Minas Gerais e também Rio de Janeiro.

A chegada dessa massa de ar polar coincide com o início oficial do inverno de 2026, que ocorre neste domingo (21) com o solstício de inverno (o dia mais curto e a noite mais longa do ano). Dessa forma, a nova estação começa com características típicas de inverno, incluindo temperaturas baixíssimas e geadas.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 22 e 29 de Junho mostra a ocorrência de frio intenso e sustentado sobre o centro-sul do país, caracterizando uma onda de frio.

Previsões indicam que a primeira semana de inverno será marcada por um frio intenso, com anomalias de temperatura até 5°C abaixo da média por vários dias consecutivos. Isso configurará, portanto, a primeira onda de frio do Inverno, que atingirá com grande intensidade o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

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Apesar disso, vale notar que a presença do fenômeno El Niño no Oceano Pacífico poderá influenciar o comportamento da estação ao longo dos próximos meses. Historicamente, o fenômeno favorece períodos mais quentes em parte do Brasil, o que pode tornar o inverno de 2026 menos rigoroso do que o padrão climático observado durante esse final de outono.