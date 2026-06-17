Vai para Monte Verde (MG) no inverno? Destino passa a cobrar taxa de turistas; veja o que muda

O famoso destino turístico de Minas Gerais terá Taxa de Preservação Ambiental a partir de julho de 2026, cobrada por veículo, para ajudar na preservação e manutenção do distrito. Entenda melhor aqui.

O belo destino turístico Monte Verde, no sul de Minas Gerais. Crédito: Divulgação.

Monte Verde é um distrito do município de Camanducaia, localizado no sul de Minas Gerais, no topo da Serra da Mantiqueira. O destino é famoso, especialmente no inverno, por seu clima frio de montanha, arquitetura de estilo europeu e a rica gastronomia.

E a partir de 1º de julho de 2026, quem visitar o distrito terá que contribuir com a nova Taxa de Preservação Ambiental (TPA), criada para ajudar na conservação da localidade e da sua infraestrutura turística.

Como funcionará esta nova taxa?

A Taxa de Preservação Ambiental começará a ser cobrada por veículo a partir do dia 1º de julho deste ano.

A arrecadação servirá para contribuir na manutenção da cidade e de seus atrativos turísticos, como em ações de limpeza, conservação de áreas verdes e projetos voltados à preservação ambiental e ao turismo sustentável.

A lei determina que 35% da arrecadação seja destinada à coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos gerados pelo fluxo turístico. Os outros 65% deverão financiar a manutenção e limpeza de parques, praças, áreas verdes e demais espaços públicos, além de projetos voltados ao desenvolvimento sustentável do turismo.

Os valores da TPA variam conforme o tamanho do veículo. Ela será cobrada por entrada e os valores atuais são: R$ 4,60 (motos), R$ 9,20 (carros de passeio), R$ 13,80 (utilitários e caminhonetes), vans: R$ 32,20, micro-ônibus: R$ 46 e ônibus: R$ 73,60.

O distrito turístico já havia aprovado uma lei sobre o assunto em 2024, mas a cobrança só foi regulamentada este ano. Crédito: Divulgação.

Para os casos de vans, micro-ônibus e ônibus, eles ainda continuarão pagando a taxa de acesso e permanência conforme lei municipal de 2019, que varia conforme a categoria do veículo, a época do ano e o período de permanência em Monte Verde. Ou seja, uma cobrança para eles já existia, mas agora eles terão a TPA a mais.

A novidade é, de fato, para motocicletas, carros de passeio, utilitários e caminhonetes, que agora também passarão a pagar para entrar em Monte Verde.

O distrito turístico de Camanducaia já havia aprovado uma lei sobre o assunto em 2024, mas a cobrança só foi regulamentada este ano.

Como pagar a taxa?

A TPA será cobrada através de um sistema eletrônico de identificação veicular. Câmeras farão a leitura automática das placas, registrando informações como categoria do veículo, data e horário de entrada.

O visitante que entrar em Monte Verde deverá pagar a taxa posteriormente no portal oficial da TPA.

Quem tá isento?

Não precisam pagar a TPA moradores e veículos emplacados em cidades vizinhas específicas (Camanducaia, Extrema, Itapeva e Cambuí). A isenção neste último caso será concedida automaticamente.

Referências da notícia

Monte Verde passa a cobrar taxa ambiental de visitantes a partir de julho. 10 de junho, 2026. Cecilia Carrilho.

Monte Verde entra na lista de destinos que cobram taxa ambiental — veja quanto vai custar. 15 de junho, 2026. Aline Bernardes.