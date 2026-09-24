A água desloca o centro de massa da Terra: os cientistas detetaram um movimento invisível do nosso planeta

A redistribuição sazonal da água, do gelo e do ar faz com que o centro de massa da Terra se desloque alguns milímetros. Novos dados de satélite permitem medi-lo com maior precisão.

A distribuição da massa na Terra está em constante mudança.

Embora possa parecer que o planeta permanece perfeitamente estável no espaço, a distribuição da sua massa muda constantemente. As chuvas, o degelo, a acumulação de neve, os oceanos e até as variações da atmosfera redistribuem enormes quantidades de matéria pela superfície terrestre.

Esse movimento é suficiente para deslocar ligeiramente o centro de massa da Terra em relação ao seu centro geométrico. A magnitude é minúscula, de apenas alguns milímetros, mas pode ser medida graças a instrumentos e satélites capazes de detectar variações extremamente pequenas.

Um novo estudo, publicado no Geophysical Journal International, desenvolveu uma metodologia que combina observações de GPS, rastreio a laser e dados de satélites em órbita baixa para estimar com maior precisão esta oscilação sazonal.

A NASA explicou que o deslocamento funciona, de certa forma, como um pequeno "vaivém" do planeta. Isso não significa que a Terra esteja a desviar-se da sua órbita em torno do Sol, mas sim que a posição do ponto em torno do qual a sua massa se distribui muda ligeiramente.

A água desempenha um papel fundamental

Uma das chaves reside no ciclo anual da água. Ao longo das diferentes estações, enormes volumes de água passam dos oceanos para os continentes e vice-versa.

Em março, por exemplo, a acumulação de neve na América do Norte e na Eurásia atinge um dos seus picos. De acordo com o estudo, este armazenamento de água desloca o centro de massa aproximadamente 3 milímetros em direção ao Polo Norte.

Um mês depois, em abril, a bacia amazónica pode armazenar cerca de 2.400 gigatoneladas de água da chuva. Essa enorme concentração de massa provoca um deslocamento estimado de cerca de 2,2 milímetros em direção à América do Sul.

Enormes volumes de água passam dos oceanos para os continentes e vice-versa.

O ciclo continua ao longo do ano. As chuvas maçônicas do Sudeste Asiático, a acumulação de água nos oceanos e as mudanças sazonais noutras regiões também contribuem para esse movimento.

E não é só a água líquida que intervém. A neve e o gelo continental fazem parte desta redistribuição de massa, tal como o ar da atmosfera.

Até o ar pode alterar o equilíbrio

A atmosfera também tem um peso considerável e a sua distribuição varia consoante as estações do ano. As massas de ar frio, mais densas, podem concentrar-se sobre determinadas regiões durante o inverno e alterar ligeiramente a posição do centro de massa da Terra.

Os investigadores estimaram que a massa atmosférica apresenta variações sazonais significativas e que o seu comportamento complementa as alterações provocadas pela água continental e pelos oceanos.

Para verificar os seus cálculos, a equipa comparou os resultados com as observações do GRACE-FO, uma missão conjunta da NASA e do Centro Alemão de Investigação em Geociências (GFZ). Os seus dois satélites detectam minúsculas alterações no campo gravitacional terrestre provocadas, entre outras causas, pelo movimento de grandes quantidades de água.

Um movimento pequeno, mas importante

Medir estes deslocamentos não é apenas uma curiosidade científica. O centro de massa da Terra constitui uma referência fundamental para estabelecer sistemas de coordenadas, realizar medições de altitude e melhorar a precisão da navegação por satélite.

De facto, os investigadores salientam que as estimativas anteriores, realizadas em 2017 e 2023, apresentavam diferenças de vários milímetros. O novo método permite reduzir essa incerteza e, de acordo com os seus resultados, a amplitude do movimento anual seria aproximadamente metade do que se estimava há oito anos.

Assim, cada estação deixa uma pequena marca na posição do planeta. A neve que se acumula no hemisfério norte, a água que cai sobre a Amazônia, as monções asiáticas e as alterações nos oceanos fazem com que a Terra, literalmente, mude de equilíbrio.

É um movimento imperceptível para qualquer pessoa e completamente invisível a olho nu. Mas, graças aos satélites, hoje os cientistas conseguem acompanhar essa minúscula oscilação do nosso planeta com precisão milimétrica.