Chuvas ainda vão atingir o Norte, Centro-Oeste e o Sudeste; veja os estados com previsão

Até o final do mês de setembro chuvas estão sendo previstas para o Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. A grande presença de umidade disponível na atmosfera, associada às temperaturas mais elevadas permitem a formação de nuvens carregadas.

Anomalia de precipitação para o mês de agosto (esquerda) e nos primeiros quinze dias de setembro (direita) neste ano de 2026. Fonte: INPE.

Em comparação com o mês de agosto, os primeiros quinze dias de setembro se mostraram mais úmidos em áreas do Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Até o final do mês, o modelo ECMWF indica novos episódios de chuva, afetando diretamente estados do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil, mantendo o padrão atípico para o período.

A influência do El Niño fortalece o canal de umidade (jatos de baixos níveis) vindo do Norte da América do Sul em direção ao Sul e Sudeste. No entanto, o sistema encontra-se anômalo e deslocado para maiores latitudes, favorecendo o aumento de instabilidades sobre o Centro-Oeste.

Semana termina com chuvas no Norte, Centro-Oeste e Sudeste

Na madrugada desta quinta-feira (17), pancadas de chuva pontuais estão previstas para o Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de Minas Gerais. No Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso possuem previsão, mas as chances são baixas. No entanto, o oeste do Amazonas terá tempo fechado e risco de chuvas mais intensas.

Mapa de precipitação prevista para a tarde de quinta-feira (17).

Durante boa parte do dia, o tempo ficará estável, mas ainda haverá presença de nuvens. Ao final da tarde, a combinação entre umidade e calor fornecerá energia para o desenvolvimento de nuvens carregadas na faixa entre o oeste do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e os quatro estados do Sudeste. Nos estados do Norte, há risco de temporais com trovoadas.

No decorrer da sexta-feira (18), o cenário muda: a frente fria avança e promove pancadas de chuva no leste da Bahia. Enquanto isso, a umidade sobre o interior do país diminui, reduzindo as chances de precipitação na maior parte das regiões.

Mapa de precipitação prevista para a tarde de sábado (19). A previsão apresenta o retorno das chuvas ao MS.

Apenas áreas do leste do Sudeste (por conta da circulação atmosférica), o oeste da Região Norte (pela influência da Floresta Amazônica) e a divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso mantêm previsão de pancadas de chuva à tarde.

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A formação de um cavado no decorrer de sábado (19) faz as chuvas retornarem ao Mato Grosso do Sul, com risco de tempestades e chuvas intensas. No domingo (20), o sistema perde força, restando pancadas leves entre o oeste de Mato Grosso e o centro-sul de Mato Grosso do Sul.

Chuvas pontuais continuam até o final do mês

Para a semana entre 21 e 28 de setembro, o modelo ECMWF indica que áreas do Sudeste e Centro-Oeste estarão mais úmidas em relação à climatologia. A atenção deve ser dobrada na faixa que abrange o sul do Mato Grosso do Sul, leste de São Paulo, sul e leste de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro.

Anomalia semanal (21 a 28 de setembro) de precipitação. Fonte: ECMWF Charts.

Para o mesmo período, a projeção sinaliza que parte de Mato Grosso e Goiás terá uma semana mais seca. Apesar da previsão de pancadas, os volumes não serão suficientes para atingir a média climatológica, indicando precipitação irregular no norte mato-grossense e noroeste goiano.

Os acumulados de chuva para os próximos 10 dias mostram que, no Sudeste, a expectativa é de volumes superiores a 75 mm, afetando principalmente o eixo Rio-São Paulo, leste de Minas Gerais e o sul do Mato Grosso do Sul. Sobre o Mato Grosso, os maiores acumulados concentram-se no oeste do estado, acima de 25 mm.

Mapa de precipitação acumulada para os próximos 10 dias, de acordo com o modelo ECMWF.

No restante do Centro-Oeste e Sudeste, os volumes de chuva serão menores e distribuídos de forma irregular, com acumulados previstos inferiores a 20 mm.