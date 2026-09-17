Chuva e ventos de 84 km/h causam estragos e deixam desabrigados no DF; veja imagens

Quedas de eucaliptos de grande porte atingiram residências e a rede elétrica de alta tensão, fazendo com que bombeiros interditrassem construções inabitáveis enquanto a concessionária de energia duplicava o efetivo em campo.

Casas foram danificadas após tempestade em Planaltina, no DF. Foto: TV Globo

Um forte temporal acompanhado de vendavais e queda de granizo atingiu diversas regiões do Distrito Federal no final da tarde de quarta-feira (16). As precipitações provocaram destelhamentos de imóveis residenciais e comerciais, quedas de árvores e postes, além de interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Apesar do impacto estrutural em vários pontos da capital, não houve registro de feridos até o momento. Contudo, os danos materiais forçaram a retirada de famílias de suas residências, resultando em pelo menos 11 pessoas acolhidas em instalações públicas.

Danos estruturais em Arapoanga, Planaltina e Samambaia

Em Arapoanga, as rajadas arrancaram telhas inteiras e derrubaram muros, com registros de postes caídos na rodovia DF-130. As áreas mais atingidas incluíram o assentamento Terra Nova e as localidades de Favelinha e Nossa Senhora de Fátima, onde moradores precisaram deixar seus lares.

Parede de oficina desabou sobre carros. Foto: Reprodução / @plannewss

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu ocorrências envolvendo eucaliptos de grande porte que tombaram sobre imóveis e sobre a fiação de alta tensão. Segundo os bombeiros, uma das construções sofreu danos severos e ficou inabitável, mantendo-se o risco de queda de outras árvores próximas.

Em Planaltina, a tempestade destelhou estabelecimentos comerciais e derrubou paredes de uma oficina mecânica, cobrindo veículos de escombros. Um comerciante local descreveu a situação após ter a loja inundada: "Fomos surpreendidos, entrou muita água. Tivemos danos e prejuízos. Nosso atendente está bem. Danos a gente recupera".

Ruas de Planaltina, do Arapoanga e do Vale do Amanhecer amanheceram a tarde de quarta-feira (16/9) cobertas de branco, depois de uma forte chuva de granizo atingir a região.https://t.co/H3SKh3RbNB pic.twitter.com/HDDgHVcMYP — Acorda DF (@acorda_df) September 17, 2026

A região de Samambaia também enfrentou momentos de tensão decorrentes da força dos ventos e do granizo acumulado. Além de coberturas danificadas, uma árvore de grande porte foi arrancada pela raiz, caindo na via pública e quase atingindo residências e cabos de energia.

Intensidade dos ventos e atuação dos órgãos públicos

De acordo com medições realizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a estação do Gama registrou ventos que alcançaram a velocidade de 84,24 km/h. Em Planaltina, as rajadas chegaram a 35,3 km/h, seguidas por registros no Paranoá com 33,5 km/h, Brazlândia com 27,72 km/h e Plano Piloto com 27,33 km/h.

Nós pessoas do DF não conhecemos chuva, mas quando chove é assim:



Sim, isso é gelo. pic.twitter.com/OLSLvAmmA2 — Nalê:D (@nalerda27) September 16, 2026

O volume de chuva acumulado na estação meteorológica do Gama atingiu a marca de 24,8 mm durante o episódio. Planaltina contabilizou 11,6 mm de precipitação, enquanto a medição em Brazlândia somou 8,2 mm.

Para conter os impactos do temporal, uma força-tarefa mobilizou equipes da Defesa Civil, administrações regionais e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP). A concessionária Neoenergia dobrou o efetivo operacional de eletricistas para reconstruir os trechos danificados da rede e normalizar gradativamente o abastecimento.

As famílias desabrigadas foram cadastradas para ter acesso ao auxílio reconstrução da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES). Avaliações técnicas da Defesa Civil continuam sendo realizadas nos locais afetados para identificar estruturas comprometidas e definir quais imóveis poderão ser recuperados.