Praia de mais de 200 km no RS reúne navio encalhado, missão da Nasa e histórias de naufrágios

Localizada no extremo sul do Brasil, Praia do Cassino chama atenção pela extensão de sua faixa de areia e guarda episódios envolvendo naufrágios, foguetes, turismo, ciência e ultramaratonas.

Com mais de 200 quilômetros de extensão, a Praia do Cassino reúne naufrágios históricos, testes da Nasa e controvérsia sobre registro de recorde. Crédito: Montagem CNN Brasil

Uma faixa praticamente contínua de areia que se estende por mais de 200 quilômetros no litoral do Rio Grande do Sul guarda histórias que vão muito além do turismo. A Praia do Cassino, no município de Rio Grande, reúne naufrágios, experimentos científicos e até uma missão realizada pela Nasa na década de 1960.

Conhecida como uma das praias mais extensas do planeta, a região acompanha parte do litoral sul brasileiro em direção à fronteira com o Uruguai. A dimensão da faixa de areia ajudou a transformar o local em atração turística e também criou condições para atividades esportivas e científicas pouco convencionais.

Por muitos anos, circulou a informação de que a Praia do Cassino teria entrado para o Guinness Book em 1994 como a maior praia do mundo. Não há, porém, registro desse reconhecimento nas edições oficiais da publicação. A plataforma especializada em geografia World Atlas atribui ao local o título de maior extensão contínua de areia do planeta.

Naufrágios fazem parte da paisagem

A história da navegação na região ajuda a explicar outra característica da praia: os vestígios de embarcações que naufragaram ou encalharam em suas proximidades. Há registros de pelo menos 53 acidentes marítimos ocorridos entre 1776 e 2004 ao longo desse trecho do litoral gaúcho.

Praia do Cassino: o mito do Guinness Book e os segredos da maior faixa de areia do planeta. Crédito: @praiadocassino_rs

Um dos casos mais conhecidos é o do Altair, cargueiro de origem grega que encalhou durante uma tempestade em 1976. Parte da embarcação permanece visível na faixa de areia e, com o passar das décadas, transformou-se em um dos pontos turísticos mais conhecidos da Praia do Cassino.

Outra história remonta ao fim do século 19. Em 1897, o navio Sarita teria sido encalhado propositalmente pelo comandante Cosmo Marasciulo. O objetivo seria receber uma indenização do seguro da embarcação, episódio que passou a integrar o conjunto de histórias e curiosidades marítimas associadas à região.

Praia virou base para missão da Nasa

A extensa faixa de areia também teve papel na pesquisa espacial. Em 1966, a Praia do Cassino serviu como base para uma operação que contou com a participação da Nasa e teve como objetivo estudar um eclipse solar. Ao todo, 14 foguetes foram lançados durante a missão científica.

Campo de lançamentos da praia de Cassino na cidade de Rio Grande (RS). Crédito: INPE

A operação aproveitou as características geográficas da região para a realização dos experimentos. O episódio inseriu o litoral de Rio Grande em um capítulo pouco conhecido da história da exploração espacial e da cooperação científica internacional realizada em território brasileiro.

Décadas depois, a ligação do local com atividades científicas permanece entre as curiosidades que atraem visitantes. O histórico de lançamentos de foguetes se soma aos naufrágios e à dimensão da praia como elementos que diferenciam o destino de outras áreas do litoral do país.

Extensão desafia atletas

Os mais de 200 quilômetros de areia também servem de cenário para competições esportivas de resistência. Entre elas está a Cassino Ultra Race, ultramaratona que explora as grandes distâncias e as condições naturais da região.

A competição possui modalidades que podem chegar a 460 quilômetros, impondo aos participantes desafios como vento, variações de temperatura, umidade e longos percursos pela areia. As características que ajudaram a tornar a praia conhecida internacionalmente também funcionam, nesse caso, como obstáculos naturais aos atletas.

Entre recordes geográficos controversos, restos de embarcações, lançamentos de foguetes e provas de resistência, a Praia do Cassino reúne diferentes capítulos da história do extremo sul brasileiro. Mais do que sua extensão, são essas histórias espalhadas pela faixa de areia que ajudam a explicar a singularidade do destino.