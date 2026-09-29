Massa de ar frio derruba as temperaturas para até abaixo de 0°C no Centro-Sul

Após a passagem de um ciclone extratropical e sua frente fria associada, as temperaturas caem para valores negativos no Sul, atingindo -2°C e causando novas geadas na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense. O frio também avança pelo Sudeste e Centro-Oeste, mas terá duração curta.

Ao longo desta terça-feira (29), um ciclone extratropical está se formando na América do Sul. Com centro entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, o fenômeno irá causar tempestades significativas, impulsionando uma frente fria em direção ao Brasil conforme se desenvolve. Após a passagem da chuva, uma massa de ar frio ainda avançará pelo país, fazendo as temperaturas caírem.

O fenômeno traz acumulados totais de chuva de até 100 mm para estados entre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ventos intensos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, enchentes e alagamentos.

A massa de ar frio que vem após a passagem da frente fria começa a afetar o Rio Grande do Sul na quarta-feira (30), atingindo outros estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste nos dias seguintes.

Massa de ar frio derruba as temperaturas

Além do Rio Grande do Sul, outros estados afetados na quinta-feira (1) incluem Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Além disso, o frio também será sentido no sul do Mato Grosso, sul de Goiás e na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na quinta-feira (esquerda) e sexta-feira (direita) mostra a massa de ar frio avançando pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Na sexta-feira (2), essa massa de ar frio avançará também por uma área maior do Mato Grosso, Goiás e de Minas Gerais, além de chegar ao Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, deixando as temperaturas mais amenas nestes estados. O avanço dessa massa de ar frio pode ser observado na figura acima.

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Na região Sul, o ápice do frio ocorre na sexta-feira (2) durante a madrugada e o início da manhã, quando a maior parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina registram temperaturas mínimas inferiores a 10°C. Na região Serrana, modelos indicam temperaturas de até 2°C. Corrigindo desvios inerentes ao modelo numérico, pode-se esperar mínimas negativas, de até -2°C, especialmente na Serra Catarinense.

Previsão de temperaturas mínimas na sexta-feira mostra valores baixíssimos de até 2°C na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense. Corrigindo desvios, espera-se mínimas de até -2°C.

Isso significa que há risco de novas geadas sobre a região Sul, especialmente na sexta-feira (2). Embora o fenômeno não ocorra de maneira extremamente abrangente, as geadas formadas na região serrana do RS e de SC podem ser pontualmente fortes em alguns municípios.

Enquanto isso, o frio na região Sudeste atinge seu pico no sábado (3) durante a madrugada e a manhã, quando municípios de SP, RJ e MG registram mínimas entre 10°C e 15°C. Vale notar que os modelos numéricos de previsão não indicam possibilidade de geadas no Sudeste e nem no Centro-Oeste do Brasil.

Previsão de temperaturas mínimas no sábado mostra temperaturas mínimas de até 10°C na região Sudeste. As previsões não indicam possibilidade de geadas em nenhum estado.

O frio não perdurará por muito tempo, atuando de maneira breve. Até o domingo (4), as temperaturas já estarão aumentando em todo o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Não haverá mais risco de geadas em nenhum estado, e as temperaturas máximas voltam a subir durante a tarde.

No entanto, também no domingo, um novo ciclone extratropical estará se formando sobre a América do Sul e impulsionando uma nova frente fria pelo Brasil. Isso originará mais episódios de chuva intensa e pode ajudar a impulsionar mais ar frio em direção ao país ao longo da semana que vem.