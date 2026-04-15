Dois ciclones afetam o Brasil nesta quinta-feira (16), saiba o que esperar

A atuação de dois ciclones no Atlântico Sul afetam o Brasil nesta quinta-feira. Sobre o Sul do país um dos sistemas aumenta as chuvas na região enquanto que o outro auxilia no transporte de ar frio para o continente. Veja também: ZCIT traz alerta de mais de 100 mm de chuva em 6 estados brasileiros

Ao ouvir a palavra “ciclone”, muitas pessoas entram em alerta, devido à percepção negativa associada ao termo. No entanto, nem todo ciclone está relacionado a chuvas intensas ou tempestades severas.

Vale lembrar que ciclones são sistemas de baixa pressão atmosférica que ocorrem em diferentes escalas e intensidades, podendo variar desde sistemas fracos até eventos mais organizados.

Em muitos casos, sua atuação está associada ao aumento da nebulosidade e a mudanças na direção e intensidade dos ventos, sem necessariamente provocar tempo extremo.

Para esta quinta-feira (15), a presença de um ciclone entre a Argentina e o Uruguai afeta o tempo no Rio Grande do Sul, enquanto outro sistema, localizado no oceano Atlântico, contribui para o transporte de ar frio para o interior do continente. Veja a seguir como esses sistemas atuam.

Ciclone 1: tempo fica fechado no sul do Brasil

O processo de formação de um ciclone entre a Argentina, Paraguai e Uruguai teve início nesta terça-feira (14) e será consolidado ao longo desta quarta-feira (15). O sistema se originou a partir do aprofundamento de uma baixa pressão nessa mesma região, que se intensificou e seguirá em direção ao oceano Atlântico nos próximos dias.

Previsão de nebulosidade e chuva para a tarde desta quinta-feira (16).

Até lá, nesta quinta-feira (16), a baixa pressão deixará o tempo instável sobre o Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. A madrugada e o amanhecer serão marcados por tempo fechado em boa parte da região, com previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte.

Para esta quinta-feira (16), com a intensidade das chuvas sendo fracas, e as rajadas de vendo moderadas não há riscos de transtornos.

A grande maioria dos municípios com previsão de chuva durante a manhã está localizada no Rio Grande do Sul, enquanto os demais se concentram no oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. O corredor de umidade associado ao ciclone atua sobre essa área, favorecendo a rápida formação de nuvens.

Previsão de água precipitável e pressão a nível médio do mar para a tarde desta quinta-feira (16).

Com a chegada da tarde, o canal de umidade perde força e, com isso, a tendência é de diminuição das chuvas na Região Sul. Ainda assim, em alguns pontos há previsão de chuva leve a moderada, cenário que também se repete em Mato Grosso do Sul.

Ciclone 2: manutenção de ar frio no leste do país

O segundo ciclone encontra-se em atuação no oceano Atlântico, bastante afastado da costa brasileira. No entanto, essa baixa pressão, com giro ciclônico, favorece a manutenção do ar frio sobre o leste do Sudeste, Sul e parte do Nordeste.

Anomalia de temperatura em 850 hPa para a manhã desta quinta (16).

Diante desse cenário, a previsão para a manhã desta quinta-feira (16) indica temperaturas amenas, desde o litoral de Santa Catarina até o interior da Bahia. Os termômetros variam entre 13°C e 16°C no leste da Região Sul, enquanto na Serra da Mantiqueira a mínima pode chegar a 6°C.

Previsão de temperatura para a manhã desta quinta-feira (16).

Nas demais áreas do leste de São Paulo, boa parte de Minas Gerais e na Região Serrana do Rio de Janeiro, as temperaturas mínimas ficam entre 10°C e 17°C. No interior da Bahia, o ar frio também marca presença durante a manhã, com previsão entre 17°C e 19°C, especialmente na região de Vitória da Conquista (BA).