ZCIT traz alerta de mais de 100 mm de chuva em 6 estados brasileiros

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) traz nesta semana chuvas volumosas e frequentes na porção norte no Brasil, desde o norte do Amazonas até o Ceará. E há risco de temporais em várias áreas desta região. Mais notícias: O que esperar do frio nesta segunda quinzena de abril?

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é uma faixa de nuvens que atua predominantemente na faixa equatorial do globo terrestre, formando instabilidades. Este é o principal sistema meteorológico causador de chuvas no Norte e Nordeste do Brasil entre os meses de fevereiro e abril.

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A ZCIT está em atuação nestas regiões e, juntamente com a alta umidade vinda do mar, vai manter chuvas frequentes e por vezes intensas, com risco de temporais entre o norte do Amazonas e o litoral norte do Nordeste (até o Rio Grande do Norte) nesta semana. Os acumulados de precipitação até o fim de semana ultrapassam os 100 milímetros (mm) em várias áreas dos estados.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para os próximos dias nestas regiões.

ZCIT mantém chuvas intensas e frequentes no Norte e Nordeste

O sistema meteorológico vai continuar mantendo as chuvas constantes e por vezes intensas ao longo desta semana na porção norte do Brasil, nas áreas que abrangem desde o norte do Amazonas até o Ceará.

O norte do Rio Grande do Norte também deve receber chuvas moderadas, podendo ser localmente intensas, mas os volumes serão menores em comparação com os outros estados.

Previsão de precipitação (em mm) para quarta-feira (15) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Entre esta quarta-feira (15) e a sexta-feira (17), as manhãs começam com chuvas isoladas de fraca a moderada intensidade em áreas do norte amazonense e na divisa com o Pará.

A Zona de Covergência Intertropical traz ao longo desta semana chuvas volumosas e frequentes na porção mais ao norte do Brasil, entre o norte do Amazonas e o litoral do Ceará.

Ao longo das tardes, a ZCIT aumenta as instabilidades e são esperadas pancadas de chuva com intensidade moderada a forte e risco de temporais isolados no norte do Amazonas, centro-norte do Pará, no Amapá, no Maranhão e no norte do Piauí, do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Durante as noites, ainda haverá condições para formação de chuvas isoladas e fracas em algumas destas áreas.

Previsão de densidade de raios para quinta-feira (16) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com risco de temporais, com destaque para o norte do Brasil.

A tendência da previsão indica que no próximo fim de semana as chuvas continuam acontecendo, porém de forma mais abrangente nestes estados. E o risco de temporais fica, especialmente, para a região compreendida entre o litoral norte do Pará e do Ceará.

Volumes acima dos 100 mm em várias localidades

Como as chuvas serão frequentes, mesmo que em forma de pancadas, os acumulados entre hoje (14) e o fim do domingo (19) ficarão acima dos 100 mm em áreas do norte do Amazonas, do norte e litoral do Pará e no litoral do Maranhão, Piauí e Ceará.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (14) e o domingo (19) à noite (21h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os volumes pontualmente podem atingir os 130 mm nestas áreas citadas. O estado do Rio Grande do Norte também terá chuvas intensas, mas os seus acumulados serão menores, chegando em torno dos 80 mm no litoral norte.

Nas capitais, os volumes registrados até o fim do domingo (19) serão de: Manaus (AM): 81 mm; Macapá (AM): 88 mm; Belém (PA): 89 mm; São Luís (MA): 103 mm; Teresina (PI): 41 mm; Fortaleza (CE): 119 mm.