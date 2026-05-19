É possível ter cidades verdes e crescimento econômico ao mesmo tempo? Como funciona o "desacoplamento"

Cidades ao redor do mundo continuam a crescer, consumindo cada vez menos combustíveis fósseis. Um novo estudo publicado na revista Nature Cities mostra que a transição verde não prejudica a economia.

Kuala Lumpur, uma das principais cidades asiáticas onde os problemas ambientais são mais graves.

Paola Cirino Meteored Itália 19/05/2026 06:02 5 min

É possível reduzir a dependência de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, impulsionar o crescimento econômico nas cidades? Um estudo publicado em 11 de maio de 2026 na revista Nature Cities mostra que isso já está acontecendo.

Muitas cidades ao redor do mundo, grandes e pequenas, prometeram reduzir seu consumo de dióxido de nitrogênio, mas continuaram crescendo.

Isso não significa necessariamente que as grandes cidades se tornaram completamente verdes, mas demonstra que o desacoplamento, ou seja, o crescimento econômico independente do uso de combustíveis fósseis, não é uma utopia e, na verdade, é uma realidade consolidada mesmo nas maiores metrópoles do mundo.

O que é o desacoplamento?

De acordo com o estudo, as cidades definidas como "verdes" são aquelas em que o desenvolvimento econômico não sofreu quaisquer retrocessos, apesar de as indústrias, os transportes e o consumo já não dependerem de combustíveis que emitem dióxido de nitrogênio.

O desacoplamento implica separar o bem-estar e o progresso econômico do uso de substâncias particularmente poluentes. O dióxido de nitrogênio foi escolhido como o principal indicador neste contexto por ser responsável por uma ampla gama de doenças respiratórias e cardiovasculares.

Uma grande planta industrial nos arredores de uma cidade norte-americana.

A redução do uso de carros particulares foi impulsionada por uma série de mudanças em larga escala, como o aumento do uso de transporte público elétrico, melhorias na eficiência energética, maior adoção de energias renováveis, a implementação de zonas de tráfego reduzido, a eliminação gradual de motores a diesel mais antigos, entre outras.

O aumento do trabalho remoto após a pandemia também contribuiu, limitando o uso de carros particulares.

Um sistema de cores para classificar as cidades

O estudo focou particularmente nas cidades, por serem consideradas as principais responsáveis pela poluição global.

Entre 2019 e 2024, foram analisadas 5.400 cidades, utilizando o PIB per capita como indicador de bem-estar da população e os níveis de dióxido de nitrogênio atmosférico observados pelo satélite europeu Sentinel-5P como indicador de qualidade do ar.

As cidades analisadas foram divididas em quatro grupos, identificados por cores diferentes.

Cidades verdes são aquelas onde a poluição diminui e o PIB aumenta, enquanto cidades vermelhas são aquelas onde tanto a poluição quanto a pobreza aumentam.

Categorias intermediárias são aquelas marcadas em marrom, onde a riqueza cresce, mas a poluição também aumenta, e em cinza, onde a qualidade do ar melhora, mas a economia não cresce.

É importante ressaltar que o estudo não leva em consideração as emissões de dióxido de carbono (CO2), atualmente a principal causa do efeito estufa e das mudanças climáticas. Portanto, mesmo cidades com o selo verde não podem ser consideradas totalmente ecossustentáveis, mas são igualmente importantes porque demonstram que a transição verde não ocorre às custas do bem-estar econômico.

Cidades verdes na Itália e em todo o mundo

Entre as centenas de cidades analisadas, encontram-se metrópoles de todo o mundo, bem como diversas cidades italianas, grandes e pequenas, muitas das quais alcançam resultados surpreendentemente bons.

Milão, Bolonha e Florença, por exemplo, apresentam tendências positivas de acordo com os critérios analisados até o momento, assim como Roma, Turim e outras cidades menores como Cagliari, Verona, Bolzano, Livorno, Bari e Acireale. Muitas cidades italianas estão implementando medidas eficazes para combater a poluição, ao mesmo tempo que continuam crescendo.

No resto do mundo, a maioria das cidades verdes está localizada na Europa, América do Norte e China. As cidades com o selo marrom concentram-se principalmente na Ásia Central e na Índia.

No entanto, muitas cidades em todo o mundo ainda dependem fortemente de combustíveis fósseis. Estas concentram-se principalmente na África Central e Austral e, em menor escala, na América do Sul e no Oriente Médio, mas também existem cidades na Europa e na América do Norte.

Referência da notícia

Hassani, A., Moran, D.D., Kummu, M. et al. - Global mapping of city-level economic growth decoupling from fossil fuels. Nat Cities (2026)