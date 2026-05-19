É possível ter cidades verdes e crescimento econômico ao mesmo tempo? Como funciona o "desacoplamento"
Cidades ao redor do mundo continuam a crescer, consumindo cada vez menos combustíveis fósseis. Um novo estudo publicado na revista Nature Cities mostra que a transição verde não prejudica a economia.
É possível reduzir a dependência de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, impulsionar o crescimento econômico nas cidades? Um estudo publicado em 11 de maio de 2026 na revista Nature Cities mostra que isso já está acontecendo.
Isso não significa necessariamente que as grandes cidades se tornaram completamente verdes, mas demonstra que o desacoplamento, ou seja, o crescimento econômico independente do uso de combustíveis fósseis, não é uma utopia e, na verdade, é uma realidade consolidada mesmo nas maiores metrópoles do mundo.
O que é o desacoplamento?
De acordo com o estudo, as cidades definidas como "verdes" são aquelas em que o desenvolvimento econômico não sofreu quaisquer retrocessos, apesar de as indústrias, os transportes e o consumo já não dependerem de combustíveis que emitem dióxido de nitrogênio.
O desacoplamento implica separar o bem-estar e o progresso econômico do uso de substâncias particularmente poluentes. O dióxido de nitrogênio foi escolhido como o principal indicador neste contexto por ser responsável por uma ampla gama de doenças respiratórias e cardiovasculares.
A redução do uso de carros particulares foi impulsionada por uma série de mudanças em larga escala, como o aumento do uso de transporte público elétrico, melhorias na eficiência energética, maior adoção de energias renováveis, a implementação de zonas de tráfego reduzido, a eliminação gradual de motores a diesel mais antigos, entre outras.
O aumento do trabalho remoto após a pandemia também contribuiu, limitando o uso de carros particulares.
Um sistema de cores para classificar as cidades
O estudo focou particularmente nas cidades, por serem consideradas as principais responsáveis pela poluição global.
Entre 2019 e 2024, foram analisadas 5.400 cidades, utilizando o PIB per capita como indicador de bem-estar da população e os níveis de dióxido de nitrogênio atmosférico observados pelo satélite europeu Sentinel-5P como indicador de qualidade do ar.
As cidades analisadas foram divididas em quatro grupos, identificados por cores diferentes.
Cidades verdes são aquelas onde a poluição diminui e o PIB aumenta, enquanto cidades vermelhas são aquelas onde tanto a poluição quanto a pobreza aumentam.
Categorias intermediárias são aquelas marcadas em marrom, onde a riqueza cresce, mas a poluição também aumenta, e em cinza, onde a qualidade do ar melhora, mas a economia não cresce.
É importante ressaltar que o estudo não leva em consideração as emissões de dióxido de carbono (CO2), atualmente a principal causa do efeito estufa e das mudanças climáticas. Portanto, mesmo cidades com o selo verde não podem ser consideradas totalmente ecossustentáveis, mas são igualmente importantes porque demonstram que a transição verde não ocorre às custas do bem-estar econômico.
Cidades verdes na Itália e em todo o mundo
Entre as centenas de cidades analisadas, encontram-se metrópoles de todo o mundo, bem como diversas cidades italianas, grandes e pequenas, muitas das quais alcançam resultados surpreendentemente bons.
Milão, Bolonha e Florença, por exemplo, apresentam tendências positivas de acordo com os critérios analisados até o momento, assim como Roma, Turim e outras cidades menores como Cagliari, Verona, Bolzano, Livorno, Bari e Acireale. Muitas cidades italianas estão implementando medidas eficazes para combater a poluição, ao mesmo tempo que continuam crescendo.
No resto do mundo, a maioria das cidades verdes está localizada na Europa, América do Norte e China. As cidades com o selo marrom concentram-se principalmente na Ásia Central e na Índia.
No entanto, muitas cidades em todo o mundo ainda dependem fortemente de combustíveis fósseis. Estas concentram-se principalmente na África Central e Austral e, em menor escala, na América do Sul e no Oriente Médio, mas também existem cidades na Europa e na América do Norte.
Referência da notícia
Hassani, A., Moran, D.D., Kummu, M. et al. - Global mapping of city-level economic growth decoupling from fossil fuels. Nat Cities (2026)
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