A atmosfera superior está ficando cada vez mais poluída por lançamentos de satélites

A poluição proveniente dos sistemas de satélites de mega constelações lançados ao espaço em 2019 será responsável por quase metade do impacto climático total da poluição do setor espacial até o final da década.

Os lançamentos de satélites e foguetes estão poluindo nossa atmosfera superior.

Kathryn Davies Meteored Estados Unidos 18/05/2026 20:06 5 min

Um novo estudo, liderado por pesquisadores do University College London e publicado na revista Earth's Future, afirma que a poluição proveniente de lançamentos de satélites está se acumulando rapidamente na alta atmosfera.

Megaconstelações, uma nova classe de missões de satélite composta por centenas de milhares de satélites em órbita baixa da Terra (LEO, na sigla em inglês), que levaram a um crescimento exponencial de lançamentos e reentradas nos últimos anos, estão contribuindo para esse aumento da poluição. O sistema Starlink da SpaceX é o mais conhecido, com quase 12.000 satélites em órbita.

A pesquisa

A equipe de pesquisa analisou a poluição atmosférica produzida pelo número crescente de lançamentos de foguetes e pelos detritos desses foguetes e satélites inativos que caem na Terra. O carbono negro permanece na alta atmosfera por muito mais tempo do que o carbono de fontes terrestres, resultando em um impacto 500 vezes maior no clima.

A equipe analisou dados de lançamentos de foguetes e implantações de satélites entre 2020 e 2022 e estimou as emissões até o final da década. Os resultados mostraram que, em 2020, as megaconstelações contribuíram com 35% do impacto climático total do setor espacial e que esse percentual chegará a aproximadamente 42% até 2029.

A quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra está diminuindo devido ao rápido acúmulo de poluentes provenientes de lançamentos e reentrada de satélites. Até 2029, o efeito dessa poluição será semelhante ao de algumas técnicas de geoengenharia projetadas para resfriar o planeta bloqueando a luz solar por meio da injeção de partículas na alta atmosfera.

Pesquisas indicam que nem todos os impactos ambientais serão negativos. O carbono negro proveniente de lançamentos de foguetes tem um leve efeito de resfriamento sobre o clima, embora mínimo em comparação com o aquecimento global que o planeta experimentará no mesmo período.

Olhando para o futuro

A professora Eloise Marais, diretora do projeto, afirma: “A poluição gerada pela indústria espacial é como um experimento de geoengenharia em pequena escala e sem regulamentação, que pode ter inúmeras consequências ambientais graves e imprevistas. Atualmente, o impacto na atmosfera é mínimo, então ainda temos a oportunidade de agir prontamente antes que se torne um problema mais sério e difícil de reverter ou reparar. Até agora, pouco esforço foi feito para regulamentar efetivamente esse tipo de poluição”.

As projeções dos pesquisadores provavelmente representam uma subestimação. Com base nas tendências dos primeiros anos da era dos megassatélites, os lançamentos de foguetes entre 2023 e 2025 já superaram as projeções, e espera-se que ocorram ainda mais lançamentos nesta década.

A professora Marais acrescenta: "O efeito de resfriamento resultante da redução da luz solar que calculamos com nossos modelos pode parecer uma mudança positiva no contexto do aquecimento global, mas devemos ser extremamente cautelosos".

A equipe também modelou todos os principais poluentes provenientes dos lançamentos e reentradas de megaconstelações de satélites. Por exemplo, o Falcon 9 utiliza combustível de foguete à base de querosene, que libera partículas de fuligem na alta atmosfera durante o lançamento. A fuligem permanece na atmosfera por anos devido à lenta circulação atmosférica. Quanto mais tempo um poluente permanece na atmosfera, maior é o seu impacto. A fuligem liberada por esses lançamentos é 540 vezes mais eficaz em alterar o clima do que a fuligem emitida perto da superfície.

O autor principal, Dr. Connor Barker (Departamento de Geografia da UCL), afirma: “Embora o impacto dessa fuligem no clima seja atualmente muito menor do que o de outras fontes industriais, sua potência significa que devemos agir antes que cause danos irreparáveis”. Com base nas tendências atuais, espera-se que os lançamentos de megaconstelações tenham um impacto mínimo na camada de ozônio.

Referência da notícia

Radiative Forcing and Ozone Depletion of a Decade of Satellite Megaconstellation Missions, Earth's Future (2026).