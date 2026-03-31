Como será o clima em Abril: caminho para o El Niño se fortalece

Previsões climáticas para Abril indicam chuvas irregulares e muito calor para o Brasil ao longo do mês, em paralelo à intensificação do El Niño no Oceano Pacífico Equatorial.

Enquanto El Niño se fortalece no Oceano Pacífico Equatorial, chuvas permanecem irregulares no Brasil e temperaturas continuam acima da média na maior parte do país.

Março se despede com um clima mais quente do que o normal no centro-sul do país e com acumulados de chuva que se mostraram pontualmente intensos em diversos estados ao longo das últimas semanas.

Agora a pergunta que fica é: Com a formação do El Niño, o que podemos esperar para o clima de Abril? O que podemos esperar com relação às chuvas e ao calor? Vamos conferir juntos o que as previsões climáticas nos sugerem.

Oscilação Antártica

Para responder à essas questões, o El Niño não é o único fenômeno que devemos observar. A Oscilação Antártica (OA) é um índice capaz de traçar panoramas climáticos para o centro-sul do país com previsibilidade de cerca de duas semanas. Tendências e/ou valores positivos desfavorecem a atuação de sistemas de precipitação no Sul do país.

Mapa de condição registrada (linha cheia preta) e previsão (linhas vermelhas e média em linha tracejada) da Oscilação Antártica para a primeira quinzena de Abril de 2026.

É possível perceber que existe uma tendência relativamente estacionária de valores neutros / positivos ao longo da primeira quinzena de Abril. Na prática, essa tendência pode se traduzir em um número menor de frentes frias e ciclones durante as primeiras semanas do mês, reduzindo a quantidade de chuvas no centro-sul do Brasil e contribuindo para a manutenção de um clima quente e seco.

Oscilação de Madden-Julian

A Oscilação de Madden Julian (OMJ), por sua vez, é capaz de potencializar ou inibir eventos de precipitação no Norte e Nordeste do Brasil, favorecendo movimentos de ascendência do ar (que tornam o clima mais chuvoso) ou subsidência (que o tornam mais seco).

Tendências da Oscilação de Madden-Julian de acordo com os modelos ECMWF (esquerda) e GFS (direita) para o mês de Abril ilustra as tendências de precipitação.

Embora nos primeiros dias de Abril a OMJ esteja em uma fase propícia à formação de chuvas no Brasil, ela deixará rapidamente esta situação para trás. O resultado é que previsões de propagação de ondas empíricas e de modelos numéricos sugerem que o fenômeno voltará a inibir a formação de chuvas sobre o norte do país nas próximas semanas.

Anomalias de chuva e temperatura para Abril

Essas situações se refletem nas previsões numéricas, que indicam chuvas irregulares ao redor do Brasil no mês de Abril. As chuvas no Norte transitam para uma situação mais seca que o normal nas próximas semanas; E as chuvas no Sul alternam entre semanas muito secas e semanas chuvosas, como podemos observar na figura abaixo.

Mapas de previsão semanal de anomalia de chuva do modelo ECMWF para Abril.

No Sudeste, as chuvas permanecem dentro da média para Abril (o que já envolve uma diminuição natural da precipitação) e o Nordeste, num geral, pode acabar registrando mais chuvas do que o normal - como consequência, em parte, da posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Já em termos de temperaturas, previsões indicam condições unânimes de temperatura acima da média, especialmente sobre as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do País. Isso indica que há risco de ocorrência de ondas de calor significativas em Abril.

Mapas de previsão semanal de anomalia de temperatura do modelo ECMWF para Abril.

Essa situação toda ocorre em paralelo à formação do El Niño, que ainda não estará atuando no Brasil ao longo do mês de Abril, mas ainda assim segue se intensificando.

El Niño segue em formação

No último mês, o Oceano Pacífico Equatorial vem aquecendo de maneira consistente. Para os meteorologistas, isto é um indício claro da chegada de um El Niño no ano de 2026, visão corroborada por diversos modelos numéricos de previsão climática.

O El Niño Oscilação Sul (ENSO) é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico equatorial. Esse aquecimento altera a circulação atmosférica nos trópicos e influencia os padrões de chuva e temperatura em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.

A projeção mensal mais recente indica uma probabilidade muito alta de formação de um El Niño a partir do segundo semestre de 2026.

Mapa ilustrativo das regiões do Niño e anomalias de temperatura registradas na região do Niño 1+2 mostram a presença de um El Niño costeiro no oeste da América do Sul.

Neste momento, a região denominada “Niño 1+2”, localizada próxima às costas do Peru e do Equador, já registra anomalias de temperatura na superfície do oceano (TSM) de até +1°C, indicando a presença de aquecimento suficiente para um “El Niño costeiro”.

Este aquecimento das águas oceânicas já está causando chuvas intensas sobre o Peru e o Equador, um dos impactos clássicos da presença de El Niño sobre a América do Sul. Nas demais regiões do Niño, as temperaturas seguem em aumento consistente.

Previsão de probabilidades do ENSO emitidas em Abril de 2026 pela NOAA / CPC.

É possível observar essa tendência na previsão acima. As chances de El Niño superam as chances de neutralidade já no trimestre Junho - Julho - Agosto e ultrapassam os 80% no trimestre Outubro - Novembro - Dezembro. Isso indica que o fenômeno pode se configurar já no final do Outono.

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Vale lembrar que o El Niño costuma estar associado a um aumento das chuvas no Sul do país, condições mais secas e quentes no Norte e em partes do Nordeste, e um aumento das temperaturas e do calor em grande parte do país. As previsões indicam que este El Niño tem potencial de atingir intensidades muito altas.