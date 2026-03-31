Abril começa com chuvas e alertas para todas as regiões do Brasil; confira

Abril começa com chuvas e alerta espalhados pelo Brasil, da mesma forma que o mês de março se encerrou. Sistemas meteorológicos e transporte de umidade continuam o que aumenta as chances de chuva em todas as regiões do país. Veja também: Abril vai começar com aumento das chuvas no Brasil em plena Semana Santa

O mês de abril começa da mesma forma que março termina: com chuvas e alertas meteorológicos espalhados pelas cinco regiões do Brasil. A previsão indica presença de umidade, circulação atmosférica ativa e áreas de baixa pressão, fatores que favorecem o surgimento de instabilidades em diversas partes do país.

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Nesta quarta-feira (1), o modelo de confiança da Meteored | Tempo.com indica tempo fechado durante boa parte do dia em áreas do Sudeste, Norte e Nordeste. Já uma grande área das regiões Sul e Centro-Oeste deverá ter tempo mais firme neste primeiro dia de abril.

Riscos de transtornos deixam estados em alerta

Março se encerra com o retorno das chuvas em diversos estados do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, entre outras áreas do país. Esse cenário se estende para o início de abril, com previsão de instabilidades e aumento nas chances de chuvas intensas, que podem provocar transtornos.

Durante a madrugada, o tempo permanece fechado sobre a porção norte da Região Sul e grande parte do Sudeste, incluindo as capitais São Paulo, Vitória e Rio de Janeiro. No entanto, as chuvas mais intensas ocorrem principalmente nas regiões Norte e Nordeste, com precipitações moderadas a fortes nas primeiras horas de abril.

Precipitação prevista para a tarde desta quarta-feira (1), segundo o modelo ECMWF.

Ao longo da manhã, algumas áreas entram em estado de atenção, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. No interior do Amazonas, leste do Pará, além de áreas pontuais do Maranhão, Piauí, Bahia e Pernambuco, há previsão de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas.

Já no Sul e Sudeste, as chuvas ainda não apresentam grande intensidade nas primeiras horas do dia, mas alguns pontos exigem atenção, como o estado do Paraná, onde a chuva pode ocorrer ainda pela manhã. Situação semelhante ocorre no leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e na Região Serrana do Rio de Janeiro, com possibilidade de chuva a qualquer momento.

Os alertas se espalham pelo Brasil durante a tarde. Chuvas intensas podem afetar municípios de Santa Catarina, Paraná e, principalmente, São Paulo e sul de Minas Gerais, áreas que se encontram na borda do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

Nessa configuração, as instabilidades ganham força, aumentando o risco de chuvas intensas e tempestades, que podem provocar alagamentos e outros transtornos urbanos.

Mapa de densidade de raios mostra áreas mais suscetíveis a tempestades na tarde desta quarta-feira (1).

No Centro-Oeste, as chuvas tendem a ocorrer de forma mais isolada e moderada. Ainda assim, é importante manter atenção para o sul do Mato Grosso do Sul, além do extremo norte de Goiás e do Mato Grosso, onde há previsão de chuvas intensas.

Nas regiões Norte e Nordeste, as chuvas fortes persistem desde a manhã e, ao longo da tarde, se espalham por outras áreas, mantendo alerta para transtornos.

Os maiores acumulados de chuva devem ocorrer na Região Norte, podendo chegar a 70 mm. No Nordeste, os volumes previstos para esta quarta-feira (1) variam entre 10 e 30 mm.

Chuva acumulada até o final da noite desta quarta-feira (1), mostra volumes moderados sobre o leste do Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil.

Já nas regiões Sul e Sudeste, os acumulados moderados, alcançando até 65 mm em áreas pontuais. Confira alguns volumes previstos para capitais:

São Paulo/SP – 31 mm

Manaus/AM – 38 mm

João Pessoa/PB – 22 mm

De forma geral, as chuvas ocorrem de maneira espalhada pelo Brasil. Há alertas para chuvas intensas no Norte e Nordeste, enquanto nas regiões Sul e Sudeste, além da chuva forte, existe também risco de tempestades, aumentando as chances de transtornos em grandes centros urbanos.