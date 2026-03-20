Como fica o tempo no primeiro fim de semana do outono

O primeiro final de semana da nova estação terá mudanças no tempo, com alertas para chuvas fortes, tempo firme em outras partes do Brasil que terão também temperaturas elevadas Veja também: Evento extremo e incomum de chuva coloca Sudeste e Nordeste em alerta para transtornos até segunda, 23

Hoje (20), às 11h46 (horário de Brasília), começa o outono astronômico no Hemisfério Sul. Trata-se de um período de transição entre o verão, marcado por temperaturas elevadas e grandes volumes de chuva, e o inverno, caracterizado por tempo mais seco e temperaturas amenas.

O outono apresenta, em seu início, características semelhantes ao verão, com tempo quente e ocorrência de pancadas de chuva, geralmente no final do dia. Já na segunda metade da estação, observa-se a diminuição gradual das chuvas e das temperaturas.

Ao longo desse período de transição, é comum a atuação de frentes frias, além da ocorrência de chuvas convectivas e variações de temperatura, com episódios de calor e frio no mesmo dia.

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A seguir, trazemos a previsão para este primeiro final de semana de outono, que ainda mantém características típicas do verão no restante desta sexta-feira (20), além do sábado (21) e domingo (22).

Sexta-feira com sol e chuva espalhadas pelo Brasil

O restante desta sexta-feira (20) contará com tempo firme e estável em grande parte da Região Sul. As chuvas vão ficar concentradas apenas em áreas do leste do estado, com previsão de fraca intensidade ou apenas garoa, muito por conta da circulação atmosférica que transporta um pouco de umidade para essas regiões.

Já no Sudeste, Centro-Oeste e Norte, a previsão é de pancadas de chuva espalhadas pelos estados, mas de forma bastante irregular. Há riscos e alertas para chuvas intensas e tempestades que ocorrem de forma pontual em Minas Gerais e no Mato Grosso.

Mudança no tempo é esperada para este sábado

O sábado (21) será de mudanças no tempo na Região Sul e em boa parte do Sudeste. A chegada de uma nova frente fria ao Sul do Brasil deixa o tempo instável no Rio Grande do Sul. A previsão indica aumento da nebulosidade e das chances de chuva ao longo da manhã.

Durante a tarde, o cenário se torna mais preocupante, com alertas para chuvas intensas e tempestades com potencial para gerar transtornos no extremo sul gaúcho. Nos demais estados, a presença de nuvens aumenta de forma gradual.

No Sudeste, teremos o início da atuação de um bloqueio atmosférico, que irá proporcionar tempo mais estável e elevação nas temperaturas durante as tardes. Contudo, pancadas de chuva ainda podem ocorrer no leste de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde deste sábado (21).

No Espírito Santo e no norte de Minas Gerais, a previsão é de chuvas intensas. O corredor de umidade que atua na região dará suporte à formação de nuvens carregadas, com potencial para volumes elevados, além de tempestades acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas.

Enquanto isso, no Centro-Oeste e na Região Norte do Brasil, o modelo de confiança da Meteored | Tempo.com indica que o tempo ficará parcialmente nublado durante todo o dia. Há chances de chuva de forma irregular e espalhada pelos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Acre, Pará e Tocantins.

Frente fria avança sobre o Sul do Brasil e bloqueio atua no Sudeste

Dois sistemas atuantes e duas características distintas. No Sul do país, a frente fria avança, e o amanhecer deste domingo (22) será com céu encoberto nos três estados da região.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde deste domingo (22).

Com o passar das horas, as instabilidades ganham força devido à atuação conjunta com um corredor de umidade, o que favorece a ocorrência de chuvas intensas e aumenta os riscos de tempestades sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ao longo da tarde, deixando vários municípios em alerta.

Já os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, boa parte de Minas Gerais e do Espírito Santo estarão sob a atuação de um bloqueio atmosférico, dificultando a formação de nebulosidade. Ainda assim, isso não significa ausência de chuva: há previsão de precipitação pontual e de leve intensidade.

Água precipitável disponível para a tarde deste domingo (22).

O primeiro final de semana do outono trará chuvas para o Sul do Brasil, devido ao avanço da frente fria com potencial para eventos intensos. Já no Sudeste, o bloqueio atmosférico atuará reduzindo os volumes de chuva e as chances de precipitação nos próximos dias.