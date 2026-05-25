Cultivar hortaliças pode ser muito simples: 11 variedades com sucesso garantido

Seja em uma varanda, jardim ou na horta mesmo, cultivar hortaliças é fácil usando canteiros elevados. E quem já experimentou hortaliças cultivadas em casa sabe que elas são mais saborosas.

Cultivar verduras e hortaliças não é tão difícil assim.

Anna Poth Meteored Alemanha 25/05/2026 20:58 4 min

Acompanhar o crescimento das suas próprias sementes traz, entre outras coisas, uma maravilhosa sensação de satisfação. Para garantir um começo perfeito no plantio de hortaliças e na jardinagem, há algumas coisas a ter em mente.

A localização adequada é fundamental

As hortaliças prosperam em locais ensolarados que também ofereçam alguma proteção contra as intempéries. Em alguns casos, o cultivo é igualmente bem-sucedido se os canteiros elevados forem colocados em sombra parcial, recebendo luz solar direta por apenas cerca de 5 ou 6 horas por dia.

Outro requisito essencial é um solo de boa qualidade. Os especialistas recomendam um solo argiloso, rico em umidade e nutrientes, que seja solto e friável. Composto ou húmus também são uma excelente base. O substrato para canteiros elevados deve ser isento de turfa e, idealmente, de qualidade orgânica.

Solo orgânico de qualidade faz toda a diferença

Para as variedades de hortaliças com alta necessidade hídrica, é aconselhável incorporar ao substrato algum material que ajude a reter maior quantidade de umidade; isso garante que as plantas permaneçam hidratadas por mais tempo, mesmo no auge do verão.

Especialmente para os membros mais jovens da família, cultivar as suas próprias verduras é uma experiência verdadeiramente única.

Existem certas hortaliças que são simplesmente fáceis de cultivar. Com o mínimo de esforço, por exemplo, alface e espinafre podem ser semeados rapidamente e colhidos repetidamente. Uma variedade perene favorita durante a primavera e o verão é a alface de corte e replantio; essa variedade geralmente permite uma colheita contínua. No entanto, a situação é diferente com a alface americana.

Alface e espinafre quase sempre prosperam

As cabeças atingem seu tamanho máximo em aproximadamente 5 a 6 semanas, momento em que estão prontas para a colheita.

O espinafre se comporta de maneira semelhante; após uma fase de crescimento de 6 a 8 semanas, geralmente é necessário replantá-lo. As pequenas e tenras folhas de espinafre podem ser preparadas e utilizadas da mesma forma que a alface.

Clássicos como abobrinha e rabanete precisam de um solo bom

Outras opções clássicas, particularmente adequadas para canteiros elevados, incluem rabanete, acelga, nabo, beterraba e abobrinha. Ao cultivar esses vegetais, é importante garantir que cada semente ou planta individual tenha espaço suficiente. Em alguns casos, é aconselhável manter um espaçamento de aproximadamente 15 a 20 centímetros entre as plantas.

Da mesma forma, para quem tem mais espaço em uma horta doméstica ou em um terraço na cobertura, cultivar batatas, ervilhas e feijões é extremamente fácil.

As batatas são muito resistentes e fáceis de manter

De modo geral, a batata é uma cultura de baixa manutenção e fácil cultivo. No entanto, é crucial que as batatas-semente sejam pré-germinadas antes do plantio.

Já as ervilhas e os feijões podem ser transplantados com sucesso como mudas jovens até maio. Ambas as variedades tendem a crescer verticalmente, portanto, devem ser conduzidas com o uso de treliças ou suportes para trepadeiras.

Referência da notícia

Mein schöner Garten.de (2026). Neuling im Gemüsebeet? Diese 11 Gemüsesorten wachsen immer. Gemüsegarten. Themen.