Primeiros dias do outono serão como o verão, com pancadas de chuva e muito calor; confira

Os primeiros dias do outono astronômico ainda serão com características do verão no centro-sul do Brasil, com pancadas de chuva e calor, o que não é nada incomum, já que a mudança de estação ocorre de forma gradual. Mais previsão: Região Sul vai voltar a registrar calorão de 40°C já nas primeiras horas do outono

O começo oficial do outono astronômico no Brasil (sexta-feira, dia 20) terá mais cara de verão, com temperaturas elevadas, chuvas irregulares que ocorrem em forma de pancadas e com temporais isolados no centro-sul do país.

E claro, vale destacar aqui que isso não é nada incomum, já que estamos falando de um começo astronômico e não meteorológico, ou seja, as coisas não mudam rapidamente de uma hora para a outra com a mudança de data; as condições da nova estação vão acontecer de forma gradual à medida que os próximos dias e meses vão passando. Então, é comum termos essas caracteríticas ainda no início do outono.

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Além disso, também são esperadas temperaturas elevadas na Região Sul e no Mato Grosso do Sul, com máximas acima dos 30°C em praticamente todas as áreas e chegando aos 40°C no estado gaúcho.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo para o país.

Começo de outono com cara de verão no centro-sul

O primeiro dia oficial do outono será marcado por muitas instabilidades e nebulosidade em várias áreas do país. Durante a manhã, já podem ocorrer chuvas mais significativas no Sudeste, entre Minas Gerais, o norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

À tarde, as instabilidades ganham força, porém atuando de forma mais irregular. Elas ocorrem em forma de pancadas que podem ser localmente fortes e com temporais isolados nas Regiões Sudeste (com exceção de São Paulo), Centro-Oeste e Norte (exceção do extremo norte).

A Região Sul e o leste do Nordeste terão tempo firme com Sol entre poucas nuvens, e chuviscos previstos apenas para a faixa litorânea devido à circulação marítima.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sexta-feira (20) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

O primeiro fim de semana do outono ainda manterá essas condições instáveis em parte do país.

O avanço de uma frente fria pelo oceano favorecerá temporais com chuvas moderadas a fortes, com raios e rajadas de vento pontuais no oeste e metade Norte do Rio Grande do Sul entre o sábado (21) e o domingo (22). Santa Catarina, especialmente a parte oeste, e o sul do Paraná também devem ter chuvas moderadas com pancadas de chuva forte e trovoadas no domingo (22).

Previsão de água precipitável (em mm) para o sábado (21) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com maior quantidade de vapor d'água na coluna atmosférica disponível para se transformar em chuva (tons roxos).

Além disso, chuvas mal distribuídas e em forma de pancadas isoladas com trovoadas pontuais ocorrem em áreas do Norte, do centro do Centro-Oeste, norte do Nordeste, em Minas Gerais e Espírito Santo durante as tardes no fim de semana.

Demais áreas do país, com baixo potencial para chuvas no fim de semana.

Previsão de densidade de raios para domingo (22) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF, destacando as áreas com risco de temporais.

E a tendência da previsão para o início da próxima semana é de que as chuvas se espalhem um pouco mais e são esperadas chuvas moderadas com risco de temporais pontuais na Região Sul, em Minas Gerais, Espírito Santo, no Mato Grosso do Sul, e nas Regiões Norte e Nordeste.

Calorão no início do outono



Temperaturas elevadas também estarão presentes neste início de outono, especialmente no Sul do país e no Mato Grosso do Sul, com sucessivas tardes de calor.

Na sexta-feira (20), a maior parte destas regiões terão máximas acima dos 30°C, e chegando aos 40°C no noroeste gaúcho, região das Missões. O Oeste de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul com máximas em torno dos 37°C-38°C.

Previsão da temperatura do ar (em °C) para o sábado (21) à tarde (15h).

No fim de semana, o calor se mantém, mas atinge patamares de 36°C-37°C no oeste catarinense, paranaense e sul-mato-grossense; e de 39°C-40°C na Região Central do Rio Grande do Sul e Região Metropolitana de Porto Alegre, como por exemplo, Santa Cruz do Sul (39°C), Montenegro (39°C) e Lajeado (40°C).

Contudo, o Sertão Nordestino também registrará temperaturas elevadas de até 38°C entre a sexta-feira (20) e o fim de semana.

RESUMINDO: os primeiros dias do outono serão com chuvas irregulares em grande parte do Brasil, com pancadas de chuva e temporais isolados em todas as regiões, e calor de até 40°C no Rio Grande do Sul e até 38°C no oeste catarinense e paranaense.

A tendência é de que o calor continue atuando sobre estas regiões no início da próxima semana, especificamente na segunda-feira (23), mas que perca intensidade a partir da terça (24) no Sul do país, com máximas abaixo dos 30°C em boa parte desta região.